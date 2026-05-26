CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO

Libor Novák

26. května 2026 11:09

WHO
WHO Foto: president.gov.ua

Klíčoví američtí představitelé zodpovědní za vedení výzkumu infekčních onemocnění dostali zákaz mluvit přímo se Světovou zdravotnickou organizací, což je efektivně vyřadilo z globálních diskusí o epidemiích. Podle uniklých dokumentů a svědectví několika zdrojů webu CNN vydala Trumpova administrativa směrnici, která zakazuje pracovníkům Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) komunikovat s touto mezinárodní organizací. Tento federální úřad přitom po celá desetiletí vedl doktor Anthony Fauci a hrál zásadní roli při vývoji léků pro krizové stavy veřejného zdraví, včetně onemocnění HIV či covidu-19.

Zákaz přímé komunikace platí v době, kdy ve světě probíhá epidemie hantaviru, které byli vystaveni i někteří občané Spojených států. V uplynulém týdnu byly tyto limity pouze mírně uvolněny kvůli tomu, že nabrala na intenzitě další hrozba v podobě rozvíjející se epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Na základě interního e-mailu z osmnáctého května, který podle zjištění CNN zaslal vysoce postavený představitel institutu svým podřízeným, se nyní někteří pracovníci mohou virtuálních schůzek organizace účastnit, avšak výhradně v malých skupinách a pouze v roli posluchačů.

Jakákoli následná komunikace nebo navazující kroky po těchto schůzkách spadají pod ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, které je nadřízeným orgánem institutu. V e-mailu se doslova uvádělo, že v případě eboly se bude postupovat naprosto stejně jako u hantaviru, což znamená sestavení malé skupiny maximálně tří odborníků, kteří se schůzek zúčastní. Pokud by se objevily legitimní výzkumné dotazy nebo nápady na testování protiopatření, museli by je zaměstnanci předložit prostřednictvím oficiálního služebního postupu.

Tato striktní omezení podle řady současných i bývalých zdravotnických představitelů ochromují rychlou spolupráci s globálními partnery. Jeden ze zaměstnanců popsal celou situaci jako věc, která je během americké reakce na nově vznikající krizové stavy veřejného zdraví zcela neslýchaná. Nařízení je součástí širšího ústupu Trumpovy administrativy z účasti na globálních zdravotnických fórech, který v lednu vyvrcholil oficiálním vystoupením Spojených států ze Světové zdravotnické organizace na přímý pokyn prezidenta Donalda Trumpa.

Tento krok vyvolal ostrou kritiku ze strany odborníků na veřejné zdraví a přichází v době, kdy mnoho amerických zdravotnických úřadů funguje pouze s dočasnými vedoucími. Mezi neobsazenými pozicemi je ředitel samotné agentury pro infekční choroby, hlavního chirurga, šéfa Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), náměstka ministra zdravotnictví a ředitele Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle nezávislých pozorovatelů představuje toto masivní mocenské vakuum naprosto bezprecedentní situaci v historii země.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb situaci obhajoval s tím, že resort se Světovou zdravotnickou organizací spolupracuje na podpoře sdílení informací a koordinace během epidemií prostřednictvím CDC. Středisko má své lidi přímo v místech nákazy a je podle něj plně vybaveno k ochraně Američanů a zmírnění rizik. Týmy napříč celým ministerstvem prý koordinují klíčové oblasti reakce, včetně trasování kontaktů, diagnostiky a lékařských protiopatření, aby se zabránilo duplicitám a snížil se chaos při potírání epidemií.

Když američtí pasažéři z výletní lodi zasažené hantavirem přistáli v Nebrasce, byl do nemocnice v Omaze k monitorování pacientů vyslán náměstek ministra zdravotnictví Brian Christine. Tento úředník, který je odborníkem na penisové implantáty a v minulosti proslul krajně pravicovými výroky, přitom vládní reakci na hantavirus osobně neřídí. Podle zdroje obeznámeného s rozhodováním byl však vyslán jako oficiální veřejná tvář administrativy jednoduše proto, že žádný výše postavený zdravotnický představitel nebyl v danou chvíli k dispozici.

Začátkem tohoto měsíce Trump navrhl již své třetí kandidáty na pozice hlavního chirurga a ředitele CDC. Post hlavního chirurga, který je obecně vnímán jako hlavní lékař národa, nebyl v této administrativě ještě nikdy plně obsazen a jediný potvrzený ředitel CDC sloužil ve funkci necelý měsíc. Je navíc nepravděpodobné, že by tato místa byla v brzké době obsazena, jelikož pro ani jednoho z nich dosud nebyly podány dokumenty pro senátní schválení a neplánují se žádná slyšení. Úřad FDA přišel o svého komisaře tento měsíc a řada vedoucích pracovníků CDC odešla již minulý rok bez náhrady.

Bývalý představitel CDC Dan Jernigan, který rezignoval poté, co ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší loni v srpnu odvolal jedinou potvrzenou ředitelku Susan Monarezovou, označil situaci za nevídanou. Jernigan poznamenal, že za třicet jedna let svého působení v CDC takový moment nezažil. Omezení pro Národní institut pro alergie a infekční onemocnění přicházejí ve stejné době, kdy je i toto oddělení bez řádného vedení, neboť patolog Jeffery Taubenberger, který úřad provizorně vedl od dubna 2025, podle zjištění dvou demokratických senátorů odstoupil.

Omezená kooperace se Světovou zdravotnickou organizací je podle Jeremyho Konyndyka, prezidenta organizace Refugees International, pozůstatkem přetrvávající frustrace Donalda Trumpa a republikánů z toho, jak instituce zvládala pandemii covidu-19. Komunikační kanály, které dříve existovaly a nyní byly zcela smazány, by přitom americké úředníky na rozvíjející se krizi kolem eboly upozornily mnohem dříve. Konyndyk upozornil, že současné vedení veřejného zdraví v zemi v podstatě odepsalo většinu institucí spojených s globálním zdravím.

Zároveň s tím byla výrazně ochromena činnost několika zdravotnických organizací působících přímo v Demokratické republice Kongo a sousedních zemích. Tyto organizace byly dříve financovány Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID), což je divize ministerstva zahraničí, která však byla zrušena v rámci plošných škrtů provedených v loňském roce Ministerstvem pro vládní efektivitu. Pokud by podle Konyndyka dříve různí partneři viděli shluky nevysvětlitelných virových hemoragických horeček, poslali by tyto informace nahoru, což nyní kvůli chybějícím strukturám nebylo komu odeslat.

Vysoce postavený představitel ministerstva zahraničí odmítl argumenty, že by vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace, škrty ve financování nebo rozpuštění USAID jakkoli ztížily identifikaci eboly či reakci na ni. Ministr zahraničí Marco Rubio naopak opakovaně obvinil samotnou mezinárodní organizaci z toho, že veřejnost na vypuknutí eboly neupozornila dříve. Organizace přitom v minulém týdnu zvýšila hodnocení rizika eboly v Kongu z vysokého na velmi vysoké, ačkoli mezinárodní riziko zůstává stále nízké.

Ve Spojených státech sice dosud nebyly zaznamenány žádné případy eboly, ale lety směřující do USA s cestujícími z postižených oblastí musí přistávat pouze na jednom ze tří vybraných letišť v západním Washingtonu, Houstonu nebo Atlantě kvůli zdravotní kontrole. Onemocněním se v Africe nakazil jeden americký lékař, který se nyní léčí v německé nemocnici, kde je v karanténě i jeho rodina, a další Američan je monitorován. Středisko CDC uvedlo, že na řešení situace pracuje nepřetržitě a plánuje do Konga a Ugandy vyslat sedm dalších odborníků z Atlanty.

Žádné případy hantaviru nebyly na území USA identifikovány, avšak osmnáct lidí, kteří byli pasažéry na zasažené výletní lodi, zůstává v karanténě v Nebrasce. Desítky dalších osob, které z plavidla vystoupily ještě před oficiálním potvrzením nákazy, jsou pod přísným dohledem, což platí i pro lidi, kteří s potvrzenými případy cestovali v letadlech.

Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.
Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

USA (Spojené státy americké) lékaři WHO (Světová zdravotnická organizace)

Kde je slibovaná dohoda s Íránem? Potrvá to, přiznal Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy a Írán budou pravděpodobně potřebovat ještě několik dní na to, aby dosáhly dohody o ukončení vzájemného válečného konfliktu. Toto prohlášení výrazně tlumí naděje na rychlé vyřešení vojenského střetu, který začal před třemi měsíci. Rubio novinářům sdělil, že prezident Donald Trump má jednoznačný zájem na uzavření dohody, avšak bude se jednat buď o dohodu dobrou, nebo o žádnou. Vyjednání takového výsledku ovšem podle šéfa americké diplomacie může ještě chvíli trvat.

Írán pálil po americké stíhačce a sestřelil dron. Za nové nálety hrozí odvetou

Íránské islámské revoluční gardy (IRGC) v úterý oznámily, že jejich jednotky protivzdušné obrany zahájily palbu na stíhací letoun v íránském vzdušném prostoru a úspěšně sestřelily americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. K tomuto prudkému vyostření situace došlo bezprostředně poté, co Teherán pohrozil odvetou za nové americké nálety v oblasti Hormuzského průlivu. Náhlá vojenská eskalace vážně ohrožuje křehké příměří, které mezi Washingtonem a Teheránem panovalo, přičemž obě strany se nyní nacházejí v situaci zvýšeného napětí.

Vydírání, vždyť na Kyjev útočí od začátku invaze, reaguje Ukrajina na ruskou výzvu k evakuaci

Rusko pohrozilo zahájením nové vlny systematických úderů na Kyjev, k čemuž přistoupilo jen několik dní poté, co na ukrajinské hlavní město podniklo jeden z největších útoků od začátku války. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém oficiálním prohlášení specifikovalo, že tyto nové útoky budou cílit na rozhodovací centra a velitelská stanoviště a rovněž na zařízení sloužící k výrobě bezpilotních letounů přímo ve městě. Moskva v této souvislosti vyzvala cizí státní příslušníky a diplomaty, aby opustili Kyjev co nejdříve, a zároveň varovala tamní občany, aby se nezdržovali v blízkosti administrativních a vojenských budov.

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Zdravotníci nestíhají. Ebola se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, přiznává WHO

Světová zdravotnická organizace varovala, že současná epidemie eboly se šíří rychleji, než jak postupují záchranné práce, a sousední státy Demokratické republiky Kongo jsou kvůli této chorobě vystaveny vysokému riziku. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že se operace sice naléhavě rozšiřují, ale nákaza je v tuto chvíli napřed, pročež vyzval okolní země k okamžité akci. Během internetového jednání Africké unie o probíhající epidemii rovněž oznámil, že dosud bylo zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí, a dodal, že v úterý odcestuje do Konga společně s Chikwem Ihekweazem, výkonným ředitelem programu pro mimořádné události v oblasti zdraví.

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

USA opět zaútočily na Írán

Spojené státy americké provedly nové vojenské údery v jižním Íránu, kde se zaměřily na íránská raketová stanoviště a čluny, které se pokoušely rozmístit miny. Americké ústřední velitelství v oficiálním prohlášení uvedlo, že tyto akce byly podniknuty v rámci sebeobrany s cílem ochránit vlastní jednotky před hrozbami ze strany íránských sil. Mluvčí ústředního velitelství kapitán Tim Hawkins upřesnil, že americká armáda pokračuje v obraně svých sil a zároveň zachovává zdrženlivost během stávajícího příměří mezi oběma zeměmi.

Moravec musí zaplatit pokutu, tvrdí Česká televize

Očekávaným způsobem zareagovala Česká televize na spuštění nového mediálního projektu Václava Moravce, který letos veřejnoprávní stanici opustil. Vedení televize bude po novináři požadovat, aby zaplatil pokutu plynoucí z konkurenční doložky. 

Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). 

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina“ vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

Zdroj: Libor Novák

