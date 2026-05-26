CNN: Trumpova administrativa zakázala klíčovým lékařským pracovníkům v USA mluvit s WHO

Klíčoví američtí představitelé zodpovědní za vedení výzkumu infekčních onemocnění dostali zákaz mluvit přímo se Světovou zdravotnickou organizací, což je efektivně vyřadilo z globálních diskusí o epidemiích. Podle uniklých dokumentů a svědectví několika zdrojů webu CNN vydala Trumpova administrativa směrnici, která zakazuje pracovníkům Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) komunikovat s touto mezinárodní organizací. Tento federální úřad přitom po celá desetiletí vedl doktor Anthony Fauci a hrál zásadní roli při vývoji léků pro krizové stavy veřejného zdraví, včetně onemocnění HIV či covidu-19.
Zákaz přímé komunikace platí v době, kdy ve světě probíhá epidemie hantaviru, které byli vystaveni i někteří občané Spojených států. V uplynulém týdnu byly tyto limity pouze mírně uvolněny kvůli tomu, že nabrala na intenzitě další hrozba v podobě rozvíjející se epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Na základě interního e-mailu z osmnáctého května, který podle zjištění CNN zaslal vysoce postavený představitel institutu svým podřízeným, se nyní někteří pracovníci mohou virtuálních schůzek organizace účastnit, avšak výhradně v malých skupinách a pouze v roli posluchačů.
Jakákoli následná komunikace nebo navazující kroky po těchto schůzkách spadají pod ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, které je nadřízeným orgánem institutu. V e-mailu se doslova uvádělo, že v případě eboly se bude postupovat naprosto stejně jako u hantaviru, což znamená sestavení malé skupiny maximálně tří odborníků, kteří se schůzek zúčastní. Pokud by se objevily legitimní výzkumné dotazy nebo nápady na testování protiopatření, museli by je zaměstnanci předložit prostřednictvím oficiálního služebního postupu.
Tato striktní omezení podle řady současných i bývalých zdravotnických představitelů ochromují rychlou spolupráci s globálními partnery. Jeden ze zaměstnanců popsal celou situaci jako věc, která je během americké reakce na nově vznikající krizové stavy veřejného zdraví zcela neslýchaná. Nařízení je součástí širšího ústupu Trumpovy administrativy z účasti na globálních zdravotnických fórech, který v lednu vyvrcholil oficiálním vystoupením Spojených států ze Světové zdravotnické organizace na přímý pokyn prezidenta Donalda Trumpa.
Tento krok vyvolal ostrou kritiku ze strany odborníků na veřejné zdraví a přichází v době, kdy mnoho amerických zdravotnických úřadů funguje pouze s dočasnými vedoucími. Mezi neobsazenými pozicemi je ředitel samotné agentury pro infekční choroby, hlavního chirurga, šéfa Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), náměstka ministra zdravotnictví a ředitele Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle nezávislých pozorovatelů představuje toto masivní mocenské vakuum naprosto bezprecedentní situaci v historii země.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb situaci obhajoval s tím, že resort se Světovou zdravotnickou organizací spolupracuje na podpoře sdílení informací a koordinace během epidemií prostřednictvím CDC. Středisko má své lidi přímo v místech nákazy a je podle něj plně vybaveno k ochraně Američanů a zmírnění rizik. Týmy napříč celým ministerstvem prý koordinují klíčové oblasti reakce, včetně trasování kontaktů, diagnostiky a lékařských protiopatření, aby se zabránilo duplicitám a snížil se chaos při potírání epidemií.
Když američtí pasažéři z výletní lodi zasažené hantavirem přistáli v Nebrasce, byl do nemocnice v Omaze k monitorování pacientů vyslán náměstek ministra zdravotnictví Brian Christine. Tento úředník, který je odborníkem na penisové implantáty a v minulosti proslul krajně pravicovými výroky, přitom vládní reakci na hantavirus osobně neřídí. Podle zdroje obeznámeného s rozhodováním byl však vyslán jako oficiální veřejná tvář administrativy jednoduše proto, že žádný výše postavený zdravotnický představitel nebyl v danou chvíli k dispozici.
Začátkem tohoto měsíce Trump navrhl již své třetí kandidáty na pozice hlavního chirurga a ředitele CDC. Post hlavního chirurga, který je obecně vnímán jako hlavní lékař národa, nebyl v této administrativě ještě nikdy plně obsazen a jediný potvrzený ředitel CDC sloužil ve funkci necelý měsíc. Je navíc nepravděpodobné, že by tato místa byla v brzké době obsazena, jelikož pro ani jednoho z nich dosud nebyly podány dokumenty pro senátní schválení a neplánují se žádná slyšení. Úřad FDA přišel o svého komisaře tento měsíc a řada vedoucích pracovníků CDC odešla již minulý rok bez náhrady.
Bývalý představitel CDC Dan Jernigan, který rezignoval poté, co ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší loni v srpnu odvolal jedinou potvrzenou ředitelku Susan Monarezovou, označil situaci za nevídanou. Jernigan poznamenal, že za třicet jedna let svého působení v CDC takový moment nezažil. Omezení pro Národní institut pro alergie a infekční onemocnění přicházejí ve stejné době, kdy je i toto oddělení bez řádného vedení, neboť patolog Jeffery Taubenberger, který úřad provizorně vedl od dubna 2025, podle zjištění dvou demokratických senátorů odstoupil.
Omezená kooperace se Světovou zdravotnickou organizací je podle Jeremyho Konyndyka, prezidenta organizace Refugees International, pozůstatkem přetrvávající frustrace Donalda Trumpa a republikánů z toho, jak instituce zvládala pandemii covidu-19. Komunikační kanály, které dříve existovaly a nyní byly zcela smazány, by přitom americké úředníky na rozvíjející se krizi kolem eboly upozornily mnohem dříve. Konyndyk upozornil, že současné vedení veřejného zdraví v zemi v podstatě odepsalo většinu institucí spojených s globálním zdravím.
Zároveň s tím byla výrazně ochromena činnost několika zdravotnických organizací působících přímo v Demokratické republice Kongo a sousedních zemích. Tyto organizace byly dříve financovány Americkou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID), což je divize ministerstva zahraničí, která však byla zrušena v rámci plošných škrtů provedených v loňském roce Ministerstvem pro vládní efektivitu. Pokud by podle Konyndyka dříve různí partneři viděli shluky nevysvětlitelných virových hemoragických horeček, poslali by tyto informace nahoru, což nyní kvůli chybějícím strukturám nebylo komu odeslat.
Vysoce postavený představitel ministerstva zahraničí odmítl argumenty, že by vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace, škrty ve financování nebo rozpuštění USAID jakkoli ztížily identifikaci eboly či reakci na ni. Ministr zahraničí Marco Rubio naopak opakovaně obvinil samotnou mezinárodní organizaci z toho, že veřejnost na vypuknutí eboly neupozornila dříve. Organizace přitom v minulém týdnu zvýšila hodnocení rizika eboly v Kongu z vysokého na velmi vysoké, ačkoli mezinárodní riziko zůstává stále nízké.
Ve Spojených státech sice dosud nebyly zaznamenány žádné případy eboly, ale lety směřující do USA s cestujícími z postižených oblastí musí přistávat pouze na jednom ze tří vybraných letišť v západním Washingtonu, Houstonu nebo Atlantě kvůli zdravotní kontrole. Onemocněním se v Africe nakazil jeden americký lékař, který se nyní léčí v německé nemocnici, kde je v karanténě i jeho rodina, a další Američan je monitorován. Středisko CDC uvedlo, že na řešení situace pracuje nepřetržitě a plánuje do Konga a Ugandy vyslat sedm dalších odborníků z Atlanty.
Žádné případy hantaviru nebyly na území USA identifikovány, avšak osmnáct lidí, kteří byli pasažéry na zasažené výletní lodi, zůstává v karanténě v Nebrasce. Desítky dalších osob, které z plavidla vystoupily ještě před oficiálním potvrzením nákazy, jsou pod přísným dohledem, což platí i pro lidi, kteří s potvrzenými případy cestovali v letadlech.
