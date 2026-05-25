Co chrání ukrajinské nebe? Radary, drony i umělá inteligence

Ukrajina v reakci na masivní ruské nálety vybudovala sofistikovaný vrstvený systém protivzdušné obrany, který kombinuje umělou inteligenci s levnými technologiemi.
Představitelé ukrajinského ministerstva obrany s nadsázkou uvádějí, že jejich vojáci jsou nyní v sestřelování dronů nejlepší na světě, zároveň však přiznávají, že likvidace balistických raket zůstává nadále velmi složitým úkolem. Na začátku ruské invaze přitom země spoléhala na zastaralá zbraně ze sovětské éry, než jí západní partneři pomohli vybudovat odolnější štít dodávkami drahých systémů Patriot.
Klíčovým prvkem současné ukrajinské strategie je vývoj vlastních, finančně nenáročných řešení, jako jsou mobilní palebné týmy s těžkými kulomety na korbách nákladních aut nebo masově vyráběné interceptory. Srdcem celého obranného mechanismu je softwarový program Sky Map, který využívá radary, tisíce senzorů, videozáznamy a umělou inteligenci k detekci blížících se hrozeb. Na počátku konfliktu přitom armáda spoléhala na jednoduchou síť mobilních telefonů připevněných na telegrafních sloupech, které pouze naslouchaly zvuku motorů letících dronů. Dnes tento pokročilý systém efektivně pomáhá navádět palbu a pro ochranu jedné ze svých základen na Blízkém východě ho využívají i Spojené státy.
Největší úspěchy proti ruským kamikadze dronům Šáhid zaznamenávají speciální bezpilotní letouny, které svým tvarem připomínají velký náboj poháněný čtyřmi rotory. Ukrajinské továrny jich v současnosti produkují více než tisíc kusů denně, což v březnu letošního roku umožnilo zlikvidovat přes třicet tisíc ruských dronů. Příkladem je model P1-SUN, který se vyrábí s využitím 3D tisku a dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů za hodinu s doletem přesahujícím 30 kilometrů. Náklady na výrobu jednoho takového stroje se pohybují kolem tisíce dolarů, což je zanedbatelná částka ve srovnání s padesátitisícovou hodnotou ruských útočných aparátů, které mají za úkol ničit.
Do státního systému protivzdušné obrany se nově zapojují také soukromé společnosti, které motivuje snaha ochránit vlastní továrny a kritickou infrastrukturu před zničením. Ruské útoky na energetickou síť během uplynulé zimy totiž zanechaly miliony obyvatel bez dodávek elektrického proudu. Do projektu se zapojilo již pětadvacet firem, z nichž některé vybudovaly v Charkovské oblasti u ruských hranic síť věží vybavených dálkově ovládanými kulomety. Tyto soukromé obranné systémy jsou plně integrovány do armádní struktury a podléhají vojenskému velení, což zabraňuje nekoordinovanému postupu.
V řídicích centrech těchto soukromých firem pracují prověření civilisté, od taxikářů po matky s dětmi, kteří prošli několikatýdenním intenzivním výcvikem. Samotné ovládání dálkově řízených zbraní přirovnávají operátoři ke hraní počítačových her na konzolích, přičemž výhodou zapojení komerčního sektoru je schopnost mnohem rychlejšího rozšiřování kapacit než ve státní správě. Tyto týmy mají na svém kontě již desítky sestřelených nepřátelských cílů. Ukrajina navíc paralelně zvyšuje intenzitu vlastních úderů na ruském území, kde její drony způsobily požáry ropných rafinérií a zasáhly i Petrohrad či Moskvu, což Kreml vedlo ke zredukování květnové vojenské přehlídky.
Válka se tak proměnila v neustálý souboj o technologické inovace, ve kterém se obě strany snaží co nejrychleji získat taktickou výhodu. Rusko v poslední době vyvinulo rychlejší drony s proudovým pohonem a začalo využívat klamné cíle, jejichž úkolem je odhalit pozice ukrajinských radarů a vyčerpat zásoby munice. V ukrajinském obranném štítu navíc stále přetrvávají kritické mezery, způsobené zejména nedostatkem vysoce sofistikovaných raketových systémů Patriot. Ty jsou jako jediné schopné spolehlivě likvidovat ruské balistické střely, avšak kvůli souběžně probíhající americké válce v Íránu jsou dodávky tohoto materiálu z USA značně omezené.
Další vážný problém představují malé, dálkově naváděné FPV drony, které operátoři řídí pomocí speciálních brýlí přímo na frontové linii. Tyto levné aparáty jsou na obou stranách bojiště zodpovědné za největší počet lidských ztrát, přičemž účinná obrana proti nim v blízkosti zákopů stále chybí. Navzdory masivnímu zapojení umělé inteligence a špičkových technologií tak poslední linii obrany na frontě často stále tvoří pouze ochranné sítě nad silnicemi, brokovnice a klasické pušky.
Ochrana ukrajinského vzdušného prostoru bude podle armádních činitelů i nadále extrémně náročná. Prezident Zelenskyj varoval, že masivní ruské nálety jsou záměrně navrženy tak, aby obranu zahltily a zcela vyčerpaly její kapacity. Při současném vypouštění stovek bezpilotních letounů a desítek raket najednou je téměř jisté, že některé z nich systémem včasné detekce projdou, což s sebou nevyhnutelně přinese další oběti mezi civilním obyvatelstvem.
Související
Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole
před 1 hodinou
Co chrání ukrajinské nebe? Radary, drony i umělá inteligence
před 1 hodinou
Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra
před 2 hodinami
Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče
před 3 hodinami
K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti
před 4 hodinami
Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA
před 5 hodinami
Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí
před 6 hodinami
Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude
před 6 hodinami
Tropické počasí ještě zesílí, nejvíce potrápí jižní Moravu. Platí výstraha
před 7 hodinami
Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes
před 8 hodinami
Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry
před 9 hodinami
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
před 10 hodinami
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
včera
Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce
včera
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
včera
Dohoda s Íránem dnes nebude. Podle Teheránu za to mohou USA
včera
Po Američanech se začínají bát z možného nepostupu i Švédové. Němci naopak stále živí naději
včera
„Oto, zabal to.“ Prahou prošly tisíce demonstrantů, žádají konec Klempíře
včera
USA v Íránu naráží na zásadní překážku: Mírovou dohodu musí schválit Modžtaba Chámeneí
včera
Trump opouští partnery a mění americké priority. Z Tchaj-wanu dělá druhou Ukrajinu
Americký prezident Donald Trump svým rozhodnutím pozastavit prodej zbraní na Tchaj-wan v hodnotě čtrnácti miliard dolarů vysílá jasný signál, že Spojené státy jsou ochotny opustit své partnery v Asii. Tento krok přichází bezprostředně po jeho oficiální návštěvě čínského vůdce Si Ťin-pchinga. Trump se tímto příklonem k Pekingu otevřeně odvrací od dlouhodobé americké politiky takzvané strategické nejednoznačnosti, která po desetiletí definovala křehké vztahy vůči Tchaj-wanu, jejž si Čína nárokuje jako své vlastní území.
Zdroj: Libor Novák