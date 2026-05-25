Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání.
Rubio promluvil poté, co americký prezident Donald Trump prozradil, že vyjednavačům řekl, že na dohodu nemusí spěchat. "Pořád máme co dělat. Jak jsem řekl, víte, mysleli jsme, že budeme mít nějaké zprávy už večer. Tak možná dnes," uvedl ministr zahraničí podle BBC.
Podle Rubia je na stole dohoda, která by mohla přinést otevření Hormuzského průlivu mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Podle britské BBC počítá dohoda s prodloužením příměří o dalších 60 dní, opětovným otevřením Hormuzského průlivu a plánem dalších jednání ohledně íránského jaderného programu. Ceny ropy reagovaly na nejnovější vývoj poklesem ceny. Zjevně tak panuje víra v uzavření dohody.
"Pokud uzavřu dohodu s Íránem, bude dobrá a pořádná, nikoliv jako ta, co uzavřel Obama, která dala Íránu spoustu peněz a volnou cestu k jaderné zbrani," napsal nicméně Trump v neděli na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta má být dohoda uzavřená nynější administrativou úplně jiná. "Nikdo ji ještě neviděl a neví, jaká je. Ještě ani není zcela vyjednaná," přiznal šéf Bílého domu. "Tak neposlouchejte poražence, kteří jsou kritičtí k něčemu, o čem nic nevědí. Na rozdíl od těch, kteří měli tento problém vyřešit už před mnoha lety, neuzavírám špatné dohody," dodal Trump.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
Marco Rubio , USA (Spojené státy americké) , Írán , Hormuzský průliv
