S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní

Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že v rozhovorech s Íránem bylo dosaženo významného pokroku, nicméně zdůraznil, že na konečné dohodě je stále potřeba pracovat. Toto prohlášení navazuje na sobotní slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na své sociální síti Truth Social uvedl, že dohoda je již z velké části vyjednána a její součástí bude i znovuotevření klíčové námořní trasy v Hormuzském průlivu. Trump tehdy doplnil, že o finálních aspektech a detailech se momentálně diskutuje a veřejnost se je brzy dozví.
Na druhé straně mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagáí mírnil optimismus, když upozornil, že sblížení pozic obou stran v uplynulém týdnu automaticky neznamená, že bude dosaženo shody na klíčových otázkách. Původně přitom Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které bylo následně prodlouženo, aby se usnadnil průběh mírových rozhovorů. Současný vývoj podrobně komentoval šéf americké diplomacie během své pracovní cesty v Asii.
Marco Rubio promluvil o aktuálním stavu vyjednávání na tiskové konferenci v indickém Novém Dillí. Uvedl, že pokrok je sice citelný, ale v žádném případě ho zatím nelze považovat za konečný. Zároveň zopakoval nekompromisní postoj Washingtonu, že Írán nikdy nesmí vlastnit jadernou zbraň. Představu, že by Donald Trump přistoupil na dohodu, která by postavení Teheránu v jaderné otázce jakkoliv posílila, označil americký ministr zahraničí za naprosto absurdní.
V souvislosti s Hormuzským průlivem naznačil Rubio velmi příznivý vývoj. Pokud podle něj diplomatické úsilí z posledních osmačtyřiceti hodin uspěje, výsledkem by mohl být zcela otevřený průliv pro mezinárodní plavbu, a to bez jakýchkoliv poplatků. Zpráv o dalším postupu se podle něj svět dočká v nejbližších hodinách, avšak konečné slovo a oficiální oznámení záměrně ponechá na samotném prezidentu Trumpovi, který by mohl s novými informacemi vystoupit ještě během dneška.
Během setkání s novináři čelil Rubio také dotazům ohledně rozsahu škod na íránských školách od vypuknutí války, která začala osmadvacátého února. Ministr se odmítl vyjádřit ke konkrétní vojenské taktice s vysvětlením, že tato oblast nespadá pod jeho resort. Zdůraznil však, že cíle Spojených států byly od počátku jasně definované a spočívaly ve zničení íránského námořnictva, eliminaci jeho schopnosti odpalovat balistické rakety a v poškození tamní obranné průmyslové základny.
Podle Rubia byly všechny tyto stanovené úkoly vojenské operace s názvem Epic Fury úspěšně splněny. Americká administrativa podle jeho slov nadále upřednostňuje diplomatické kanály jako nejlepší způsob, jak celý válečný konflikt ukončit. Naděje na brzké diplomatické ujednání vyvolala pozitivní reakce i mezi klíčovými evropskými spojenci Spojených států, kteří situaci na Blízkém východě dlouhodobě podrobně monitorují.
Pokrok v americko-íránských rozhovorech uvítal britský premiér Keir Starmer, který ve svém ranním prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránu nesmí být za žádných okolností dovoleno vyvinout jadernou zbraň. Podle předsedy britské vlády je nyní nezbytné dosáhnout takové dohody, která definitivně ukončí ozbrojený konflikt a zajistí bezpodmínečnou a neomezenou svobodu plavby v strategickém Hormuzském průlivu.
Starmer v této souvislosti ujistil veřejnost, že britská vláda udělá vše, co je v jejích silách, aby ochránila své občany před dopady této války. Britský premiér zároveň deklaroval připravenost úzce spolupracovat s mezinárodními partnery, aby se podařilo plně využít současný diplomatický moment a dosáhnout dlouhodobého mírového uspořádání v celém regionu. Rozhovory mezi oběma znepřátelenými stranami tak v těchto hodinách dosahují svého vrcholu.
Marco Rubio , Írán , Hormuzský průliv
Zdroj: Libor Novák
Zdroj: Libor Novák