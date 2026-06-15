Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony

Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.
Podle přijatého návrhu by měla Česká televize v budoucnu hospodařit s částkou 5,74 miliardy korun, zatímco pro Český rozhlas je vyčleněna suma 2,065 miliardy korun. V případě, že by souhrnná míra inflace překročila hranici deseti procent, počítá legislativa s mechanismem valorizace. Ve srovnání se současným modelem financování to však znamená pro obě instituce citelné snížení příjmů – televize si má pohoršit zhruba o miliardu a rozhlas o přibližně 350 milionů korun.
Premiér Andrej Babiš svůj postoj obhajuje nutností úspor a přesvědčením, že veřejnoprávní instituce dosud neprojevovaly dostatečnou snahu šetřit vlastními prostředky. Během tiskové konference premiér odmítl kritiku ze strany redaktorů a zdůraznil, že vláda si přeje zefektivnění provozu obou stanic. Financování ze státní pokladny je podle něj logickým krokem, který má občanům ušetřit placení za službu, kterou mnozí z nich aktivně nevyužívají, což srovnal se situací před několika desítkami let.
Ministr kultury Klempíř uvedl, že navržený rozpočet se fakticky vrací na úroveň let 2008 až 2024, tedy do období před poslední valorizací poplatků. Podle zástupců vlády by tento krok měl vytvořit nezbytný tlak na zvyšování kvality a efektivity práce v obou médiích. I přes četné připomínky, které se k návrhu zákona v průběhu příprav objevily, ministr tvrdí, že se podařilo vypořádat veškeré námitky a legislativa je připravena k dalšímu projednávání.
Pro samotná média však tento vývoj znamená vážné provozní potíže. Zástupci vedení České televize již dříve varovali, že takto drastické seškrtání rozpočtu by si vynutilo nejen rozsáhlou redukci programové skladby a rušení některých pořadů, ale také propouštění zaměstnanců. Odhady naznačují, že by Česká televize mohla být nucena opustit až pět stovek pracovníků z celkového počtu tří tisíc, přičemž podobně tíživá opatření by se nevyhnula ani Českému rozhlasu.
Atmosféra v obou institucích je v důsledku těchto oznámení velmi napjatá. Zaměstnanci médií se nacházejí ve stávkové pohotovosti a obávají se o budoucnost veřejnoprávního vysílání. Představitelé médií kritizují vládu za to, že se snaží vynutit si úspory způsobem, který by mohl ohrozit nezávislost a dosavadní rozsah služeb, které veřejnost od těchto médií očekává.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má v plánu spustit nový systém od ledna roku 2027. Cesta k realizaci tohoto záměru však bude komplikovaná, neboť návrh musí projít oběma komorami parlamentu a získat podpis prezidenta Petra Pavla. Vzhledem k avizovanému odporu opozičních stran, které hodlají proces blokovat, není jisté, zda se podaří dodržet stanovený termín a legislativu včas prosadit.
Andrej Babiš závěrem odmítl obvinění, že by cílem vládního návrhu byla snaha o ovládnutí obsahu médií či politický tlak na jejich redakce. Podle premiéra jde čistě o ekonomickou změnu, která má za cíl přinést jasnější pravidla financování a ulevit občanům od koncesionářských poplatků.
Související
Česko dá v příštím roce více peněz za státní pojištěnce, rozhodla vláda
Pavel z jednání vlády po pár minutách odešel. Povede delegaci na OSN
Vláda ČR , Česká televize , televizní poplatky
Aktuálně se děje
před 25 minutami
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
před 1 hodinou
Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony
před 1 hodinou
Tragédie v Chorvatsku má čtvrtou oběť. Tělo pohřešovaného našel dron
před 1 hodinou
Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama
před 2 hodinami
Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder
před 3 hodinami
Výrazně přísnější opatření než v Austrálii. Británie zakáže dětem sociální sítě i chatování ve hrách
před 4 hodinami
Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států
před 5 hodinami
Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem
před 5 hodinami
Ukrajina hlásí devět obětí nepřátelských útoků. Rusové poškodili klášter v Kyjevě
před 6 hodinami
ANO by vyhrálo volby. Motoristé balancují na hraně Sněmovny, ukázal průzkum
před 7 hodinami
Trump oznámil uzavření mírové dohody. Podepíše se v pátek v Evropě
před 8 hodinami
Počasí v novém týdnu potěší milovníky horkého léta
včera
Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa
včera
Pavel kondoloval thajskému králi, jehož nejstarší dcera zemřela v nemocnici
včera
Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání
včera
Další vražda v Praze. Cizinec při konfliktu vytáhl nůž, napadený zemřel
včera
Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie
včera
Nová letecká linka z Prahy. Do Lisabonu začne létat na podzim
včera
Tragédie v Chorvatsku. Tři Češi nepřežili srážku lodí, potvrdil to konzulát
včera
Výkon Kanady proti Bosně stačil na remízu, Američané vstoupili do MS jasnou výhrou
Fotbalisté Kanady v rámci skupiny B vybojovali na letošním fotbalovém mistrovství světa historicky první bod v historii světových šampionátů. Poté, co při předešlých dvou účastech (1986 a 2022) všechny své zápasy prohráli, nyní před domácím publikem dokázali remizovat a odvrátit tak možná pro někoho nečekanou případnou výhru Bosny a Hercegoviny. Do turnaje v noci na sobotu vstoupil i poslední ze tří pořadatelů – Američané. Ti v rámci skupiny D pro změnu slaví hladké vítězství nad Paraguayí 4:1, přičemž dvě přesné trefy si připsal Balogun.
Zdroj: David Holub