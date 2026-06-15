Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder

Evropu v tomto týdnu zasáhne vlna vln veder, která přinese prudký nárůst teplot na většině kontinentu. Příčinou je masivním příliv horkého vzduchu ze Sahary, který se nejprve usadil nad Pyrenejským poloostrovem a následně se rozšířil do jižní a západní části Francie. V těchto oblastech se již nyní teploty běžně pohybují mezi třiceti a pětatřiceti stupni Celsia.
Během poloviny týdne se tento horký vzduch začne přesouvat dále směrem na severovýchod. Předpovědi ukazují, že v pátek by maximální teploty měly dosáhnout poloviny třicátých stupňů Celsia v několika evropských zemích, mezi které patří Německo, Itálie a také Česká republika. V závislosti na konkrétní lokalitě budou tyto hodnoty o devět až třináct stupňů vyšší, než činí dlouhodobý klimatický průměr z let 1991 až 2020.
Horkému počasí se zcela nevyhne ani Velká Británie. Podle meteorologických modelů postoupí proudy teplého vzduchu z kontinentu během čtvrtka a pátku nad jižní a východní Anglii, kde by rtuť teploměru měla vystoupat k pětadvaceti až devětadvaceti stupňům Celsia. Po pěti po sobě jdoucích dnech s teplotami kolem pětatřiceti stupňů Celsia, což v některých oblastech splňuje definici oficiální vlny veder, by mělo horko na začátku příštího týdne ve většině regionů polevit.
Nadprůměrné teploty momentálně nehlásí pouze Evropa, mírný začátek zimy pokračuje také v částech Austrálie. Pomalu se pohybující tlaková níže jižně od Jižní Austrálie přináší do východní poloviny země teplý severní vzduch a silný vítr. V Melbourne se tak teploty během úterý a středy vyšplhají k osmnácti či devatenácti stupňům Celsia, což je zhruba o tři až čtyři stupně více, než je obvyklé. Noční teploty budou mít podobnou odchylku a udrží se kolem patnácti stupňů Celsia, což překonává normál o pět až šest stupňů.
Ačkoliv tyto australské hodnoty nejsou považovány za extrémní, podle tamních meteorologů zůstanou trvalejším znakem letošní zimy. Národní meteorologický úřad dává tento vývoj do souvislosti s formujícím se fenoménem El Niño v Tichém oceánu, který pro většinu australského území obvykle znamená teplejší dny, než bývá zvykem.
27. května 2026 17:22
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