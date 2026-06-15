Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump

Podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem došlo k dohodě, která na příštích 60 dní zajišťuje volný pohyb strategickým Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké námořní blokády. Dokument elektronicky stvrdili americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Gálibáf, přičemž oficiální ceremoniál je naplánován na pátek v Ženevě. Podle vyjádření vysokých představitelů americké administrativy budou kompletní detaily ujednání zveřejněny během následujících 24 až 48 hodin, zatímco text samotné dohody bude uvolněn až po pátečním ceremoniálu.
Donald Trump po příletu na summit G7 prohlásil, že dohoda o ukončení války s Íránem již byla podepsána a podrobnosti budou zveřejněny „velmi brzy“. Americký prezident také prohlásil, že lodě se opět „začínají pohybovat“ Hormuzským průlivem, ačkoli analýza serveru BBC naznačuje, že zatím nedošlo k výraznému nárůstu provozu.
Technická jednání, která za americkou stranu povede viceprezident Vance, začnou koncem tohoto týdne a zaměří se na nejproblematičtější body, včetně budoucnosti íránského jaderného programu. Součástí budoucích kroků má být také uvolnění sankcí a rozmrazení finančních aktiv, což bude podle Washingtonu striktně vázáno na plnění íránských závazků.
Představitelé USA potvrdili, že v souvislosti s podpisem memoranda nebyly Íránu vyplaceny žádné finanční prostředky. Zvažovaný fond ve výši 300 miliard dolarů určený na obnovu země a hospodářské úlevy bude uvolňován pouze na základě reálných kroků ze strany Teheránu. Výměnou za zapojení do světové ekonomiky budou Spojené státy požadovat přísné vynucovací a ověřovací mechanismy, které zabrání obnovení vývoje jaderných zbraní.
Součástí ujednání je rovněž příměří v Libanonu, které však nezahrnuje stažení izraelských vojsk z okupovaných území. Americká administrativa zdůraznila, že se nejedná o jednostranný závazek; pokud Írán nedokáže kontrolovat hnutí Hizballáh a dojde k útokům na izraelské pozice nebo města, Izrael si uchovává právo na obranu a vojenskou reakci.
Průlom ve vyjednávání přičítají Spojené státy vojenskému tlaku v regionu, oslabení íránské ekonomiky a také zprostředkování ze strany Pákistánu a Kataru. Naopak s dřívější rolí Ománu vyjádřil Washington silnou nespokojenost a kvůli údajně neupřímnému jednání ve prospěch Íránu tuto zemi z dalšího procesu vyloučil.
Samotná struktura dohody, která fakticky vrací situaci do předválečného stavu, byla přitom ze strany Íránu nabízena již déle než měsíc, včetně šedesátidenního příměří a odložení rozhovorů o jádru. K politickému kompromisu obě strany přiměl až rostoucí tlak na jejich ekonomiky. Íránští vyjednavači se nyní přesouvají do Dauhá, kde budou pracovat na detailech provádění této křehké dohody před jejím definitivním podpisem v Ženevě – tedy v městě, které američtí diplomaté opustili 28. února v den vypuknutí války, kdy byla ze strany Íránu na stole pro USA výrazně výhodnější jaderná nabídka než dnes.
Související
Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem
Trump oznámil uzavření mírové dohody. Podepíše se v pátek v Evropě
Írán , USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump
před 2 hodinami
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky
před 3 hodinami
Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat
před 3 hodinami
Syn norské princezny je násilník, potvrdil soud. Má si odsedět čtyři roky
před 4 hodinami
Na válku jsme připraveni. Pokud Rusko napadne NATO, zničíme ho, varuje šéf Luftwaffe
před 4 hodinami
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
před 5 hodinami
Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony
před 5 hodinami
Tragédie v Chorvatsku má čtvrtou oběť. Tělo pohřešovaného našel dron
před 6 hodinami
Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama
před 7 hodinami
Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder
před 7 hodinami
Výrazně přísnější opatření než v Austrálii. Británie zakáže dětem sociální sítě i chatování ve hrách
před 8 hodinami
Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států
před 9 hodinami
Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem
před 10 hodinami
Ukrajina hlásí devět obětí nepřátelských útoků. Rusové poškodili klášter v Kyjevě
před 11 hodinami
ANO by vyhrálo volby. Motoristé balancují na hraně Sněmovny, ukázal průzkum
před 12 hodinami
Trump oznámil uzavření mírové dohody. Podepíše se v pátek v Evropě
před 13 hodinami
Počasí v novém týdnu potěší milovníky horkého léta
včera
Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa
včera
Pavel kondoloval thajskému králi, jehož nejstarší dcera zemřela v nemocnici
včera
Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání
Americký prezident Donald Trump v neděli slaví kulaté 80. narozeniny. Gratulace mu dorazila i z Česka. Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo pozoruhodný text přání šéfa české diplomacie Petra Macinky (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě