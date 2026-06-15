Ukrajina hlásí devět obětí nepřátelských útoků. Rusové poškodili klášter v Kyjevě

Ukrajina v noci na pondělí čelila další masivní vlně ruských vzdušných útoků. Nejméně devět lidí přišlo o život, další utrpěli zranění. Rusové také zasáhli historický klášter Kyjevskopečerská lávra. Informovala o tom BBC.
Čtyři lidé zemřeli při útoku na Kyjev. V Charkově přišlo o život pět záchranářů, kteří se snažili zlikvidovat požár způsobený ruským úderem. V metropoli, kde bylo zasaženo několik obytných budov, utrpělo zranění nejméně dalších 23 lidí. Pět zraněných je pak hlášeno z Charkova. Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička je přes 140 tisíc lidí bez dodávek elektřiny.
Ruská armáda při nočním útoku poškodila Kyjevskopečerskou lávku, významný pravoslavný klášterní komplex, jehož historie sahá do 11. století. Jde navíc o památku zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO.
"Zasažením Kyjevskopečerské lávky, jednoho z nejposvátnějších křesťanských míst, zařadil Putin vlastní jméno na seznam největších barbarů historie. Měl by být proklet na mnoho století. A tuhle válku prohraje," napsal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X.
Ruští teroristé podle ministra překonali barbarství teroristů z Islámského státu. "Budeme okamžitě iniciovat všechny procedury uvnitř UNESCO a všech dalších mezinárodních mechanismů a požadovat okamžitou a adekvátní reakci na toto barbarství. Očekáváme silnou reakci mezinárodních institucí. Žádná vágní slova, ticho a slabé kroky," dodal politik.
Moskva zároveň zaznamenala ukrajinský útok na Tulu, která se nachází na jih od Moskvy. Úder bezpilotních dronů si vyžádal tři mrtvé a tři zraněné. Mezi oběťmi má být i roční dítě.
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válka na Ukrajině , Kyjev , Ruská armáda , Ukrajina , Andrij Sybiha
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Zdroj: Jan Hrabě