Počasí v novém týdnu potěší milovníky horkého léta

V Česku začíná třetí červnový a i letní týden, jenž přinese zásadní změnu počasí. Očekávají se setrvale rostoucí teploty, které vyvrcholí nástupem horké vlny v závěru pracovního týdne. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Od pondělí do středy má pokračovat příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu do Česka. Následně ovlivní počasí tlaková výše nad Alpami, po jejíž zadní straně k nám bude proudit postupně až velmi teplý vzduch od jihu. Jeho příliv pravděpodobně zmírní v závěru víkendu postupující studená fronta od severozápadu.
Pondělí ještě nabídne většinou chladnější ráz počasí, odpolední maxima vystoupají na 17 až 21 °C. Nejtepleji bude na jižní Moravě. V úterý a ve středu už nejvyšší teploty porostou až na 27 stupňů.
"Od čtvrtka do konce týdne očekáváme většinou slunečné a horké počasí. Zejména v blízkosti hor se může v odpoledních hodinách objevit výjimečná přeháňka nebo bouřka z tepla. Více oblačnosti, přeháněk a bouřek dorazí pravděpodobně se studenou frontou v neděli," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Podle předpovědi se během příštího víkendu očekávají i tropické noci. Odpolední maximální teploty vystoupají zpočátku na 25 až 30 °C, o víkendu postupně na tropických 30 až 35 °C.
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Zdroj: Jan Hrabě