Na válku jsme připraveni. Pokud Rusko napadne NATO, zničíme ho, varuje šéf Luftwaffe

Německé letectvo je připraveno okamžitě zasáhnout do případného konfliktu s Ruskem a bude bránit každý centimetr území Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph to prohlásil velitel Luftwaffe, generálporučík Holger Neumann.
Podle jeho slov by německé síly v případě napadení jakéhokoliv spojence zahájily ničivé letecké údery na strategické ruské cíle, přičemž výslovně zmínil poloostrov Kola, Kaliningrad, Petrohrad a Černé moře. Reagoval tak na obavy z eskalace ruské agrese a opakované incidenty s drony na východním křídle NATO.
Vyjádření sedmapadesátiletého šéfa německého letectva odráží hluboký posun v bezpečnostní doktríně Berlína, který se pod vedením kancléře Friedricha Merze snaží vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Neumann zdůraznil, že v rámci Aliance neexistují žádné zóny rozdílné bezpečnosti, a útok na Estonsko by proto vyvolal stejnou reakci jako nálet na Londýn. Díky vládním investicím Luftwaffe masivně navyšuje své zásoby systémů protivzdušné obrany, včetně raket Patriot, Iris-T a Arrow 3, což podle něj umožňuje letectvu okamžitou bojovou připravenost.
V kontextu britských problémů s modernizací armády a nedávné rezignace ministra obrany Johna Healeyho generál Neumann potvrdil, že Německo je v případě žádosti připraveno poskytnout své kapacity protivzdušné obrany i k ochraně samotné Británie. Velitelství Luftwaffe v Berlíně-Spandau, které během druhé světové války sloužilo k výcviku nacistických pilotů a později jako základna britské RAF, tak symbolicky deklaruje ochotu chránit vzdušný prostor bývalého válečného oponenta. Neumann má k britskému letectvu osobní vztah, neboť v minulosti sám prošel výcvikem na britské základně RAF Cottesmore.
Německý letecký velitel zároveň varoval před podceňováním ruských vzdušných sil na základě jejich dosavadního omezeného nasazení na Ukrajině. Ruská armáda podle něj prokázala vysokou schopnost adaptace na dlouhotrvající válečný konflikt a disponuje velmi silnými platformami, jako jsou stíhací letouny Su-35, Su-57 či MiG-31, nemluvě o širokém arzenálu balistických a nadzvukových střel. Zatímco dříve se role Luftwaffe v zahraničních misích omezovala spíše na transport a průzkum, novým úkolem pro nadcházející měsíce je příprava na hromadné nasazení celého operačního letectva na východním křídle NATO.
V otázce budoucího směřování evropské obrany se Neumann postavil skepticky k myšlence úplné evropské autonomie a vyjádřil silnou podporu transatlantické vazbě se Spojenými státy, a to i přes obavy z politického vývoje pod vedením Donalda Trumpa. Evropa by podle něj měla rozvíjet své vlastní kritické kapacity, ale stále jako pevný partner v rámci širší aliance. Generál, který svou kariéru spojil s pilotováním letounů Tornado a Eurofighter Typhoon, zároveň s úsměvem přiznal, že k letectvu ho kromě rodinného zázemí od dětství inspirovala také vášeň pro vesmírné stíhačky ze ságy Star Wars, jejíž modely dodnes zdobí jeho kancelář.
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Zdroj: Jan Hrabě