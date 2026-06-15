Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje

Libor Novák

15. června 2026 21:01

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě prohlásil, že i když se mu podařilo zachránit zemi před úplným zničením, současný boj ještě zdaleka neskončil. Izrael podle něj musí zůstat i nadále ve střehu a chránit se tak, jak je to nutné.

Předseda vlády v této souvislosti zdůraznil, že izraelská armáda zůstane v bezpečnostní zóně tak dlouho, jak bude potřeba k zajištění ochrany státu. Dodal také, že Izrael je nyní silnější než kdy dříve, zatímco íránská osa zla je naopak nejslabší ve své historii.

V reakci na mezinárodní dění Netanjahu připustil, že v některých otázkách se jeho názory neshodují s pohledem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Deklaroval však, že v případě potřeby bude nekompromisně trvat na prosazování izraelských zájmů a obraně země. Klíčovým závazkem pro jeho kabinet zůstává zajištění trvalé bezpečnosti pro obyvatele v severních oblastech Izraele, které přímo sousedí s Libanonem.

Podle vyjádření vysokého představitele americké administrativy pro stanici BBC nově uzavřená dohoda o příměří s Íránem v současné době oblast Libanonu nezahrnuje, ačkoliv přímé rozhovory mezi Izraelem a Libanonem stále probíhají.

Washington potvrdil, že pokud Írán nedokáže udržet pod kontrolou hnutí Hizballáh a to zaútočí na izraelské pozice nebo města, Izrael si plně uchovává právo na obranu a vojenskou odvetu.

Spojené státy a jejich spojenci nicméně společně s Íránem nadále usilují o úplné ukončení nepřátelství a doufají, že konečná mírová dohoda v budoucnu zahrne i většinu těchto provázaných militantních skupin.

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