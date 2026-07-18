Trump chce prodat Turecku letouny F-35. Zničíte rovnováhu sil na Blízkém východě, varuje Netanjahu

Americký prezident Donald Trump během své státní návštěvy Turecka oznámil ochotu prodat této členské zemi NATO stíhací letouny F-35 a zrušit sankce uvalené na tamní obranný průmysl kvůli dřívějšímu nákupu ruského systému protivzdušné obrany S-400.
Jedná se o první návštěvu amerického prezidenta v Turecku po jedenácti letech, která signalizuje výrazné oteplení vztahů mezi Washingtonem a Ankarou. Trump se setkal s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem těsně před zahájením dvoudenního summitu NATO a prohlásil, že současné vztahy obou zemí jsou pravděpodobně nejlepší v historii.
Možný prodej pokročilých stíhaček však okamžitě vyvolal silné mezinárodní i domácí reakce. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že dodání těchto letounů by zničilo rovnováhu sil na Blízkém východě, a obvinil Turecko z agresivních ambicí.
Záměr naráží také na platnou americkou legislativu z konce roku 2019, která prodej strojů F-35 Turecku výslovně zakazuje, dokud země vlastní ruský systém S-400. Skupina amerických zákonodárců z řad republikánů i demokratů již Trumpa v dopise upozornila na právní překážky a vyjádřila hluboké znepokojení mimo jiné kvůli tureckým vztahům s Íránem a protiizraelské rétorice. Trump nicméně uvedl, že z přítomnosti ruského systému S-400 obavy nemá a zrušení sankcí vůči spojencům je podle něj prioritou.
Turecký prezident Erdogan spoléhá na dobré osobní vztahy s Trumpem, které by měly pomoci zajistit dodání pěti stíhaček, jež Ankara již dříve zaplatila, než byla z programu F-35 vyřazena. Turecko disponuje druhou největší armádou v NATO a je významným exportérem vojenských dronů, kvůli čemuž je spojenci vnímáno jako klíčová hráz proti ruské agresi na jihovýchodním křídle aliance.
Vzhledem k tomuto strategickému významu a Trumpově kritice ostatních členů NATO kvůli nedostatečné pomoci ve válce s Íránem se nepředpokládá, že by spojenci na summitu výrazněji kritizovali stav turecké demokracie či porušování lidských práv. V zemi přitom probíhají tvrdé právní zásahy proti hlavní opoziční Republikánské lidové straně, včetně uvěznění istanbulského starosty Ekrema Imamoglua, který je hlavním Erdoganových rivalem.
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Donald Trump , Turecko , F-35 Joint Strike Fighter , Benjamin Netanjahu
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Zdroj: Libor Novák