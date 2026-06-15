U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný

Libor Novák

15. června 2026 15:33

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: pexels.com

Sledování lodní dopravy prostřednictvím platformy MarineTraffic dnes ráno ukázalo, že v Perském zálivu západně od Hormuzského průlivu se nachází přes 230 tankerů a více než 250 nákladních plavidel, které doplňuje velké množství menších lodí, jako jsou rybářské čluny nebo remorkéry. Podle dostupných dat je plně naložena pouze menšina sledovaných tankerů, zatímco většina z nich je prázdná nebo naložená jen částečně. 

Přibližně 70 % tankerů v této oblasti momentálně nevykazuje žádný pohyb a plavidla se shromažďují zejména v blízkosti hlavních ropných exportních terminálů v Saúdské Arábii, Iráku a Spojených arabských emirátech. Většina těchto lodí přitom v Zálivu setrvává již uplynulý měsíc. Skutečný počet plavidel v regionu je však pravděpodobně ještě vyšší, protože mnoho lodí nevysílá údaje o své poloze, a v databázi se proto vůbec neobjevují.

Ceny zemního plynu ve Spojeném království po oznámení dohody mezi Spojenými státy a Íránem klesly zhruba o 6 %. S hodnotou kolem 110 pencí za term (jednotka tepla) však stále zůstávají přibližně o 50 % vyšší než před vypuknutím konfliktu a na trhu nadále panuje značná nejistota.

Významným producentem zkapalněného zemního plynu (LNG) je obvykle Katar, jehož výpadek dodávek způsobený uzavřením Hormuzského průlivu zvýšil konkurenci v boji o zásilky z jiných regionů a vyhnal ceny v Evropě nahoru. Přestože Spojené království odebírá z Kataru pouze malou část své spotřeby plynu, důsledky snížení globálních dodávek se projevily velmi výrazně. Pokud se katarský export obnoví, tlak na pokles cen by měl polevit, ale celý proces si vyžádá čas.

Zprovoznění zkapalňovací linky na LNG je totiž komplikovaný technologický postup, který může trvat až měsíc, a následná přeprava plynu na cílová místa zabere další týdny. Odborníci proto odhadují, že od zahájení celého procesu může uplynout až šest týdnů, než budou nové dodávky reálně k dispozici, přičemž Evropa navíc v současnosti pracuje na doplňování svých zásob před nadcházející zimou, což udržuje poptávku na relativně vysoké úrovni.

Analýza dat ze sledování námořní dopravy potvrdila, že jen několik hodin po oznámení dohody prezidentem Donaldem Trumpem proplul Hormuzským průlivem nejméně jeden ropný tanker. Podle specializovaného portálu MarineTraffic opustil tanker Disha plující pod maltskou vlajkou katarský přístav Ras Laffan s nákladem již 13. června.

Další plavidlo, nákladní loď MDL Kamran registrovaná v Panamě, vyplula z íránského přístavu Bandar Imám Chomejní 11. června a průlivem prošla během včerejška. Během samotné plavby touto strategickou vodní cestou měla loď vypnuté lokalizační zařízení a vysílání signálu obnovila až po opuštění průlivu, odkud nyní směřuje do ománského přístavu Šinas.

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