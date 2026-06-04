Americký ministr zahraničí Marco Rubio během středečního slyšení před výborem pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů prohlásil, že Grónsko je součástí Dánska, alespoň „prozatím“.
Současně však naznačil, že Washington vede s Kodaní a tamní samosprávou intenzivní rozhovory o budoucím využití tohoto arktického ostrova v rámci západní bezpečnosti a kolektivní obrany, zejména pak v oblasti raketové ochrany. Rubio vyjádřil s průběhem těchto jednání spokojenost a předpověděl, že by z nich brzy mohly vzejít velmi dobré zprávy.
Tato vyjádření přicházejí bezprostředně poté, co dánská premiérka Mette Frederiksenová ve středu představila novou koaliční vládu, čímž ukončila měsíce politické nejistoty v zemi. Post ministra zahraničí si uchoval Lars Løkke Rasmussen, který tak zůstane hlavním partnerem Washingtonu pro vyjednávání o Grónsku.
Snaha prezidenta Donalda Trumpa odkoupit tento strategický ostrov v lednu letošního roku výrazně znepokojila evropské spojence a přiměla Dánsko k vypracování krizových plánů pro případ jednostranných kroků ze strany USA.
Vztahy uvnitř Severoatlantické aliance se výrazně zhoršily po únorovém americko-izraelském útoku na Írán, kdy řada evropských metropolí odmítla poskytnout vojenskou pomoc. Španělsko tehdy neumožnilo Američanům využít své letecké základny a další unijní státy odmítly vyslat námořní plavidla do Hormuzského průlivu.
Prezident Trump následně v dubnu pohrozil možným odchodem USA z NATO a začátkem května nařídil stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa. V reakci na tento americký odklon nyní například Polsko intenzivně tlačí na vybudování trvalé americké základny na svém území kvůli rostoucí hrozbě z Ruska.
V tomto napjatém geopolitickém kontextu označil ministr Rubio nadcházející summit NATO, který se uskuteční od 24. do 26. června v Haagu, za přelomový okamžik. Podle jeho slov by se toto setkání mohlo stát vůbec nejvýznamnějším summitem v celé historii aliance.
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Pokud by si nynější Rusko mělo vybrat oficiální slogan, mohl by znít podobně jako slova šéfa tamní diplomacie Sergeje Lavrova, který v minulosti prohlásil, že Rusko je zkrátka takové, jaké je, a nestydí se to ukazovat. Podobně nekompromisní tón nedávno v Kremlu zvolila i folková zpěvačka Naděžda Babkina. Po převzetí státního vyznamenání z rukou Vladimira Putina publiku řekla, že země se nikdy nevzdá díky svému jedinečnému multietnickému genetickému kódu, a dodala, že komu se to nelíbí, může jít klidně spáchat samovraždu. Tento výrok v mnoha ohledech ilustruje současnou ruskou tvář, která odmítá jakékoliv omluvy či ústupky, což přesně odpovídá postoji samotného prezidenta.
Zdroj: Libor Novák