Ne znamená ne. Grónsko jasně vzkázalo Trumpovi, že není na prodej

V hlavním městě Grónska, Nuuku, se v pátek sešly stovky místních obyvatel před novým americkým konzulátem, aby vyjádřily svůj nesouhlas s ambicemi Donalda Trumpa získat nad tímto ostrovem větší vliv. Protestní shromáždění se uskutečnilo na závěr týdne, během něhož toto poloautonomní dánské území poprvé navštívil Trumpův zvláštní zmocněnec Jeff Landry. Organizátor akce Aqqalukkuluk Fontain v této souvislosti připomněl, že grónská vláda již dříve americké administrativě jasně vzkázala, že ostrov není na prodej.
Otevření nového diplomatického sídla a Landryho cesta proběhly v době, kdy se obě strany snaží zmírnit napětí vyvolané opakovanými požadavky amerického prezidenta na ovládnutí ostrova z důvodů národní bezpečnosti. Dav nespokojených občanů prošel centrem města se skandováním hesla, že Grónsko patří Gróňanům, a následně vyjádřil svůj protest tím, že se v tichosti otočil ke konzulátu zády. Podle organizátorů bylo hlavním cílem vyslat jasný vzkaz americkému lidu i celému světu, že v demokratické společnosti musí slovo „ne“ znamenat „ne“.
Mezi demonstranty panovaly obavy, které vyvolala již lednová prohlášení Donalda Trumpa o tom, že by Spojené státy měly Grónsko vlastnit. Návštěva zvláštního zmocněnce bez oficiálního pozvání byla mnoha místními vnímána jako projev naprostého nedostatku respektu, a to zejména v situaci, kdy stále probíhají složitá diplomatická jednání o řešení této krize. Účastníci protestu otevřeně zpochybňovali samotnou nutnost existence takto rozsáhlého amerického zastoupení na svém území.
Zvláštní vyslanec a guvernér Louisiany Jeff Landry, který patří k blízkým Trumpovým spojencům, odletěl zpět do vlasti ve středu večer, aby o výsledcích své mise osobně informoval šéfa Bílého domu. Nové diplomatické sídlo mezitím vyrostlo přímo v centru Nuuku a svou velikostí výrazně převyšuje původní dřevěnou budovu, kterou diplomaté využívali doposud. Místní lidé tomuto výškovému komplexu o rozloze tři tisíce metrů čtverečních kvůli načasování celé akce přezdívají „Trump Towers“.
Slavnostního otevření budovy se zúčastnil americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery, který při odhalení pamětní desky vyjádřil naději na hlubší partnerství a zdůraznil globální význam arktického regionu. Uvedl, že Spojené státy budou vždy sousedem Grónska a podpoří ho v jakékoli budoucnosti, kterou si jako spojenec vybere. Samotný ceremoniál doprovázel hudební program, v jehož rámci zazněla americká státní hymna v netradičním provedení na ukulele.
Naopak grónská politická reprezentace se od celé akce distancovala a slavnostní otevření budovy hromadně ignorovala. Pozvání odmítl jak předseda vlády Jens-Frederik Nielsen, tak všichni členové jeho kabinetu. Účast odmítli i grónští poslanci působící v dánském parlamentu s tím, že v současné napjaté situaci je nutné vysílat jasné politické signály směrem k Washingtonu.
Jeff Landry během své třídenní cesty navštívil obchodní summit, avšak většinu času věnoval soukromým schůzkám s premiérem, současnými i bývalými ministry zahraničí a zástupci byznysu. Tato americká diplomatická ofenzíva nicméně vyvolala u části grónské veřejnosti značné rozpaky a někteří oslovení lídři schůzky s Trumpovým emisarem rovnou odmítli.
V rozhovoru pro místní tisk se Landry pokusil získat sympatie prohlášením, že Grónsko by jako nezávislý stát mohlo mít stejně dobrou nebo dokonce lepší ekonomiku než dnes. Když se ho však novináři dotázali, zda bude americký prezident respektovat suverenitu ostrova a jeho nepřekročitelné hranice, odpověděl, že pro Spojené státy existuje pouze jedna linie, a ta má barvu americké trikolóry.
Bílý dům sice podrobnosti o schůzce mezi Trumpem a Landrym nezveřejnil, ale ve svém oficiálním prohlášení vyjádřil optimismus ohledně řešení amerických bezpečnostních zájmů v této oblasti. Mluvčí prezidentské kanceláře dodal, že guvernér odvádí skvělou práci a představuje silný přínos pro vládní tým. Trump dlouhodobě obhajuje potřebu získat toto autonomní dánské území právě kvůli jeho strategické poloze.
O vyřešení celého sporu se v současnosti pokouší speciální pracovní skupina, přičemž Washington požaduje výrazné posílení své vojenské přítomnosti v regionu. Zatímco v období studené války fungovalo na ostrově sedmnáct amerických základen, dnes zde Spojené státy provozují pouze jedinou. Armáda USA již dříve potvrdila, že plánuje investice do modernizace stávající vesmírné základny Pituffik a zvažuje obnovení přítomnosti v dalších lokalitách, jako jsou Narsarsuaq a Kangerlussuaq.
Ačkoli grónský premiér naznačil, že vyjednávací skupina dosahuje určitého pokroku, americká média poukazují na hluboké obavy na grónské straně, které se týkají možného narušení suverenity. Podle uniklých informací totiž Spojené státy požadují, aby jejich vojenské jednotky mohly na ostrově zůstat na dobu neurčitou. Washington chce navíc získat právo vetovat velké zahraniční investice v Grónsku, aby z této strategické oblasti zcela vytěsnil vliv Číny a Ruska.
Celá situace se stane jedním z hlavních témat nadcházejících mezinárodních jednání. Americký ministr zahraničí Marco Rubio má v plánu setkat se se svými spojenci ze Severoatlantické aliance na summitu ve Švédsku. Očekává se, že bezpečnostní otázky spojené s Arktidou a dalším působením Spojených států v Grónsku budou patřit k nejvíce diskutovaným bodům tohoto diplomatického setkání.
