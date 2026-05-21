Sudetští Němci ve čtvrtek dorazili do Brna, kde se letos uskuteční jejich sjezd, a s dalšími vzácnými hosty na úvod uctili památku obětí holocaustu během druhé světové války. Akce se zúčastnil například i syn legendárního Nicholase Wintona.
V Brně dnes oficiálně začal mezinárodní multikulturní festival Meeting Brno. Jedenáctidenní program, který letos nabízí celkem 42 bodů, se zaměřuje na kritickou reflexi historie, budování mezinárodního dialogu a propojování zdánlivě neslučitelných světů. Mimořádný celospolečenský význam akce podtrhuje fakt, že festival již potřetí získal oficiální záštitu prezidenta České republiky Petra Pavla.
Festival odstartoval ve čtvrtek v 17 hodin pietním aktem na pátém nástupišti brněnského hlavního nádraží. Právě z tohoto historického místa odjížděly za druhé světové války transporty brněnských židů do koncentračních táborů.
Uctění památky obětí holocaustu se letos zúčastnili vzácní hosté: Nick Winton, syn sira Nicholase Wintona, spolu s Evou Paddock a Milenou Grenfell-Baines, které patří mezi zachráněné tzv. „Wintonovy děti“.
Pietního aktu se zúčastnilo také nejvyšší vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení v čele s Berndem Posseltem, což podtrhlo hlavní myšlenku festivalu – schopnost potkávat se nad složitými tématy minulosti s cílem budovat dobré sousedské vztahy pro budoucnost.
Česká diplomacie si opět trhla ostudu. Jako jediná z EU nepodpořila rezoluci OSN k ochraně klimatu
Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.
Zdroj: Libor Novák