Zraněný Fico se omlouval novinářům. Vysvětlil, co se mu stalo

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se opět potýká se zdravotními problémy. Přiznal to na čtvrteční tiskové konferenci. Tentokrát ale nejde o potíže související se střelným poraněním, které utrpěl při předloňským atentátu.
Fico se na začátku čtvrteční tiskové konference omluvil přítomným novinářům za neformálnější oblečení. Podle slovenského deníku Nový Čas vysvětlil, že si při sportování zranil nohu, takže momentálně nedokáže obout společenské boty. Bližší podrobnosti k jeho zranění nejsou známé.
Současné zdravotní problémy slovenského premiéra tak zřejmě nijak nesouvisejí se zraněními, která utrpěl při předloňském atentátu. K tomu došlo 15. května 2024 po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Zaznělo pět výstřelů. Politika přímo zasáhly tři kulky, čtvrtá jej trefila po odrazu. Pachatel Juraj Cintula byl v říjnu odsouzen k 21 letům za mřížemi, v dubnu potvrdil rozhodnutí Nejvyšší soud.
Fico se na brífinku vyjadřoval ke spekulacím ohledně rekonstrukce vlády. Podle jeho slov se nechystá, ačkoliv předseda koaliční SNS Andrej Danko navrhl výměnu stranického nominanta na pozici ministra životního prostředí, jímž je Tomáš Taraba.
Premiér se nechal slyšet, že Dankův návrh respektuje a je připraven na scénář, že Danko bude trvat na odvolání ministra Taraby. Předseda Smeru hodlá v takovém případě požadovat garanci, že parlamentní většina bude pokračovat.
Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci zaměřenou na ochranu globálního klimatu. Tento krok navazuje na dřívější snahy, kdy bylo uznáno právo na čisté a zdravé životní prostředí jako lidské právo a soud byl požádán o vyjasnění povinností jednotlivých zemí. Nově přijatý dokument má za cíl převést dřívější právní závěry do konkrétní politické a praktické roviny, což by mělo zintenzivnit celosvětové úsilí v boji proti klimatickým změnám.
Zdroj: Libor Novák