Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.
V rámci oficiálního programu v Kremlu přivítala šéfa slovenské vlády čestná stráž a orchestr. Robert Fico byl jediným vrcholným představitelem zemí Evropské unie, který na letošní oslavy do Moskvy přijel. Kromě něj se recepce a následných jednání zúčastnili lídři několika asijských zemí, například z Kazachstánu, Uzbekistánu nebo Malajsie.
Hlavním tématem bilaterálního jednání s Vladimirem Putinem měla být situace na Ukrajině. Slovenský premiér již předem avizoval, že chce s ruskou stranou hovořit o možnostech diplomatického řešení a blížícím se konci konfliktu.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov navíc potvrdil, že Fico měl ruskému prezidentovi předat vzkaz od ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského, se kterým se slovenský politik sešel krátce před svou cestou do Ruska.
Ficova návštěva navazuje na jeho dlouhodobou politiku, v níž upřednostňuje dialog před vojenskou podporou Kyjeva. Tato rétorika ho sice staví do rozporu s většinovým postojem EU a NATO, ale ruská státní média jeho přítomnost využívají jako důkaz, že země není v mezinárodní izolaci. S Putinem slovenský premiér jednal v Moskvě již v prosinci 2024, kdy byla tématem energetika a dodávky plynu.
Slovenská opozice premiérovu cestu do Ruska v době pokračující agrese na Ukrajině ostře kritizuje. Pro Roberta Fica však šlo o pokračování série kontaktů, které s Kremlem v posledních měsících rozvíjí. Během své cesty stihl také položit květiny k hrobu neznámého vojína, kde zdůraznil, že si váží obětí sovětských vojáků při osvobozování Slovenska.
Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.
Zdroj: David Holub