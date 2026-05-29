Obytný dům v Rumunsku zasáhl ruský dron s výbušninami. Několik zraněných

Ruský bezpilotní letoun, který byl součástí nočního vzdušného úderu zacíleného na Ukrajinu, se zřítil na obytný dům ve východní části Rumunska. Tamní úřady incident potvrdily s tím, že při nárazu utrpěli zranění dva lidé. Oficiální prohlášení Bukurešti tento incident ostře odsoudilo a označilo jej za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy.
Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že armádní radary dron v tamním vzdušném prostoru sledovaly až do okamžiku, kdy v pátek dopadl na střechu budovy ve městě Galați. Po samotném nárazu vypukl v zasaženém objektu požár. Dva lidé utrpěli řezná zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, a z místa muselo být evakuováno několik obyvatel.
Na místo neštěstí se okamžitě sjely policejní hlídky a další záchranné složky, které na místě zasahovaly. Město Galați se rozkládá na břehu řeky Dunaj a nachází se ve východní části země nedaleko hranic s Moldavskem a Ukrajinou. Rumunská armáda v reakci na hrozbu vyslala do vzduchu dvě stíhačky F-16 a jeden vrtulník, které měly povolení zasáhnout proti případným cílům, a obyvatelům dotčených oblastí byly rozeslány výstražné zprávy.
Ministerstvo zahraničních věcí Rumunska označilo pád bezpilotního letounu na své území za vážné a nezodpovědné vyostření situace ze strany Ruské federace. Diplomatický resort dále oznámil, že země podnikne veškeré nezbytné kroky na mezinárodním poli, jelikož událost vnímá jako závažné porušení mezinárodního práva a narušení vlastní suverenity v oblasti vzdušného prostoru. Rumunsko zároveň požádalo Severoatlantickou alianci, aby urychlila dodávky obranných systémů určených k likvidaci bezpilotních letounů.
Mluvčí NATO v návaznosti na událost bezohledné chování Ruska odsoudil a deklaroval, že aliance posílí své obranné mechanismy proti všem typům hrozeb, včetně dronových útoků. Generální tajemník OSN António Guterres na zasedání Rady bezpečnosti OSN upozornil, že v prvních čtyřech měsících letošního roku zahynulo v konfliktu na Ukrajině více civilistů než ve stejném období během uplynulých tří let. Guterres proto vyzval k intenzivnější diplomacii, okamžitému zmírnění napětí a k úplnému a bezpodmínečnému příměří.
Ruská armáda dlouhodobě využívá balistické rakety dlouhého doletu a bezpilotní letouny k ničení ukrajinské energetické infrastruktury a k útokům na tamní města, přičemž Ukrajina očekává další masivní ostřelování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že naléhá na Spojené státy americké, aby jeho zemi poskytly dodatečné systémy protivzdušné obrany Patriot, které jsou schopné ruským balistickým střelám efektivně čelit.
Zdroj: Lucie Podzimková