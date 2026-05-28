Kallasová: Dynamika války se obrací ve prospěch Ukrajiny, Rusko se ocitá v defenzivě

Kaja Kallasová, šéfka evropské diplomacie, prohlásila, že se dynamika války obrací ve prospěch Ukrajiny a Rusko se ocitá v defenzivě z hlediska vojenského, ekonomického i diplomatického. Zároveň však na základě posledních útoků na Kyjev upozornila, že Moskva neprojevuje skutečný zájem o mír, což potvrdila i shoda unijních ministrů.
Podle Kallasové Evropa nikdy nebude neutrálním prostředníkem při vyjednávání, protože stojí na straně Ukrajiny a hájí své vlastní bezpečnostní zájmy. Mezi podmínky pro jakékoli mírové rozhovory zařadila bezpodmínečné příměří, ukončení ruských sabotáží, kybernetických útoků a narušování vzdušného prostoru v Evropě, přičemž odmítla právní uznání okupovaných ukrajinských území a zopakovala nutnost omezení ruské armády.
Vysoká představitelka Unie rovněž zkritizovala státy, které nadále obchodují s Moskvou a zároveň využívají výsadní přístup na evropské trhy, a vyzvala k efektivnějšímu využívání unijních obchodních a investičních pák. Dodala, že Evropská unie již pracuje na přípravě dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Na tato prohlášení reagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která tvrdila, že přibývá útoků bezpilotních letounů na Rusko ze směru od Evropy a severoevropských států. Podle dostupných informací však nic nenasvědčuje tomu, že by se toto tvrzení zakládalo na pravdě, což odpovídá širšímu vzorci tlaku Moskvy na pobaltské státy.
Zacharovová současně odmítla obvinění, že Moskva v Evropě záměrně ruší signál GPS, a požadovala předložení důkazů. Toto odmítnutí přišlo navzdory tomu, že v uplynulých měsících čelili rušení GPS například ministři obrany Španělska nebo Velké Británie. Paralelně s tím švédský premiér Ulf Kristersson komentoval širší dohodu mezi Švédskem a Ukrajinou a uvedl, že se jeho země chce poučit z ukrajinských válečných zkušeností.
Podle Kristerssona má Ukrajina v současnosti nejpokročilejší schopnosti pro vedení dronové války v Evropě, což je pro Švédsko klíčová oblast zájmu. Zdůraznil, že protivzdušná obrana v širším smyslu nezahrnuje pouze stíhací letouny, ale celý komplexní systém schopný čelit spektru hrozeb od drahých zbraní dlouhého doletu až po ty nejjednodušší.
Evropská unie v současné době intenzivně zvažuje obnovení diplomatických kontaktů s Moskvou ohledně konfliktu na Ukrajině. Tento krok přichází ve chvíli, kdy americké vyjednávací úsilí zcela uvízlo na mrtvém bodě a Rusko zároveň stupňuje své ničivé letecké údery. Celá záležitost se stane hlavním tématem neformálního setkání evropských ministrů zahraničí na Kypru. Samotná Ukrajina na Evropskou unii naléhá, aby pomohla vyjednat ukončení války, přičemž ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha potvrdil, že Kyjev má velký zájem vnést do celého vyjednávacího procesu novou dynamiku.
Zdroj: Libor Novák