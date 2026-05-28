Američané znovu útočili v Íránu. Možná to budeme muset dokončit, připustil Trump

Americká armáda navzdory platnému příměří podnikla další útoky v Íránu. Cílem se tentokrát stalo vojenské zařízení ve strategickém přístavním městě Bandar Abbas. Informovala o tom BBC. Šéf Bílého domu zároveň připustil, že je stále ve hře obnovení rozsáhlých vojenských operací v Íránu.
Americké armádní velitelství k útokům uvedlo, že také sestřelilo čtyři jednosměrně íránské útočné drony, které představovaly hrozbu v Hormuzském průlivu. Když se Íránci měli chystat k vypuštění dalšího dronu, následoval americký úder proti zařízení ve městě Bandar Abbas. Podle íránských médií došlo k explozím na východě města.
Podle BBC se tak opět ukázalo, jak křehké je platné příměří. Jde totiž již o druhý americký úder proti cílům v Iránu za poslední tři dny. Americká armáda k oběma operacím sdělila, že šlo o čistě obrannou činnost za účelem zachování příměří.
Americký prezident Donald Trump během středečního jednání vlády prohlásil, že jeho válečnou strategii ve vztahu k Íránu neovlivní listopadové kongresové volby ve Spojených státech amerických. "Možná se budeme muset vrátit a dokončit, možná ne," poznamenal.
Podle amerických médií momentálně není na stole přímo mírová dohoda, ale memorandum o porozumění. To by počítalo s prodloužením příměří o 60 dnů, opětovným otevřením Hormuzského průlivu a plánem dalších jednání ohledně íránského jaderného programu.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Írán v pondělí vzkázal, že sice došlo k jistému pokroku v rozhovorech, ale samotná dohoda není na pořadu dne. Teherán má například požadovat uvolnění zmrazených zahraničních fondů. Prostředníkem během jednání je Pákistán, íránští vyjednavači jsou v kontaktu také s katarskými diplomaty.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době se ale boje zastavily, platí příměří.
