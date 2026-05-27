NASA zveřejnila podrobnosti o chystané základně na Měsíci

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil podrobnosti o robotických modulech, skákajících dronech a vozidlech, které plánuje vyslat na Měsíc v rámci budování trvalé lunární základny. Mezi společnosti vybrané pro konstrukci těchto strojů patří i Blue Origin, vesmírná firma zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, dále společnosti Intuitive Machines a Astrobotic. Spojené státy usilují o to, aby američtí astronauti znovu stanuli na povrchu Měsíce ještě před koncem funkčního období prezidenta Donalda Trumpa v roce 2029.
Vesmírná agentura se však nachází pod tlakem, neboť v návratu lidí na Měsíc soupeří s Čínou. Peking pokračuje ve vlastních plánech s cílem dopravit lidskou posádku na povrch do roku 2030, přičemž nedávno vypustil kosmickou loď Šen-čou 23 s posádkou směřující k čínské vesmírné stanici Tchien-kung. NASA v březnu oznámila program v hodnotě 20 miliard dolarů na vybudování trvalé základny poháněné jadernou a solární energií u jižního pólu Měsíce do roku 2032. Podle administrátora NASA Jareda Isaacmana tyto nové kroky znamenají, že se Spojené státy Měsíce už nikdy nevzdají.
Vlastní základna by USA umožnila provádět vědecké experimenty, těžit cenné suroviny a snadněji cestovat k Marsu. Většina odborníků se nicméně shoduje, že časový harmonogram NASA není reálný. Přestože Spojené státy zaznamenaly úspěch při dubnové misi Artemis II, během níž čtyři astronauti obletěli Měsíc, někteří vědci se domnívají, že příští zemí, jejíž posádka na Měsíci přistane, bude spíše Čína. Lunární vědec Simeon Barber z Open University poukazuje na potíže NASA se zajištěním plavidla schopného bezpečně dopravit lidi na povrch a dodává, že za nynějšími oznámeními stojí silná politická motivace.
Program NASA s názvem Ignition Moon Base má tři fáze. Před vysláním lidské posádky chce agentura využít robotické moduly a skákající drony k prozkoumání a zmapování náročného lunárního terénu. Transportní vozidla pak budou sloužit k přepravě astronautů, komunikačních zařízení a vědeckých přístrojů. Kontrakt na lunární modul nazvaný Endurance získala firma Blue Origin, která má zajistit přesné přistání a autonomní navigaci, zatímco modul Griffin 1 od společnosti Astrobotic by měl dosáhnout kráteru Nobile poblíž jižního pólu.
Tato robotická fáze průzkumu má trvat do roku 2029 a zahrnuje 25 startů, které na Měsíc doručí čtyři tuny nákladu včetně kamer s vysokým rozlišením a laserových přistávacích systémů. V další fázi plánuje NASA na Měsíci vybudovat jaderná a solární energetická zařízení včetně štěpných reaktorů. Do roku 2032 by pak lidé měli mít možnost žít v tamním polotrvalém ubytování, přičemž rovery jim umožní cestovat na dlouhé vzdálenosti. Jižní pól Měsíce je atraktivní především kvůli přítomnosti zmrzlé vody, kterou lze využít jako pitnou vodu nebo pro výrobu kyslíku. Hlavní překážkou celého plánu však zůstává dokončení plavidla Starship Human Landing System od společnosti SpaceX Elona Muska, které se potýká s četnými odklady a technickými problémy.
Teherán oficiálně zkritizoval Washington za to, že v uplynulých dvou dnech narušil dohodnutý klid zbraní v provincii Hormozgán. Podle vyjádření íránské diplomacie nesou Spojené státy stoprocentní vinu za veškeré dopady těchto neodůvodněných útoků. Íránská vláda vzkázala, že při ochraně své suverenity nehodlá ustupovat a na napadení adekvátně odpoví.
