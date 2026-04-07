OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.
Celý průlet trval sedm hodin a nabídl posádce pohledy, které lidské oko dosud nikdy nespatřilo. Z perspektivy astronautů bylo Sluncem osvětleno přibližně 21 % záhadné odvrácené strany Měsíce. Astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a zástupce kanadské vesmírné agentury Jeremy Hansen pracovali v pěti hodinových směnách a během této doby pořídili přibližně 10 000 fotografií.
Kritickým momentem bylo přerušení komunikace na zhruba 40 minut, kdy se Orion nacházel v rádiovém stínu za Měsícem. Právě tehdy se posádce naskytl pohled na „západ Země“. Na pořízených snímcích je vidět naše planeta mizející za měsíčním horizontem. Zatímco na osvětlené straně Země byly jasně patrné mraky nad Austrálií a Oceánií, odvrácená strana se již topila v noční tmě.
Vědecký tým NASA astronauty předem vyškolil, aby se zaměřili na specifické geologické útvary, jako jsou dávné lávové proudy nebo impaktní krátery. Na jednom z historických snímků je vidět pánev Hertzsprung, která se jeví jako dva soustředné prstence. Tyto detaily pomohou vědcům lépe porozumět původu Měsíce a připravit půdu pro budoucí přistání na jeho povrchu.
Jedním z nejvýraznějších pozorování byla pánev Orientale, jeden z nejmladších velkých kráterů na Měsíci. Právě u něj došlo k velmi emotivnímu momentu. Astronauti si všimli dvou malých kráterů a navrhli pro ně jména. První dostal název Integrity podle jejich lodi Orion a druhý byl pojmenován Carroll. Jméno Carroll nese na počest zesnulé manželky velitele mise Reida Wisemana, která v roce 2020 podlehla rakovině.
Pojmenování kráteru vyvolalo v modulu vlnu emocí. Čtyři astronauti se na palubě v slzách objali, zatímco v řídicím středisku NASA v Houstonu byla držena minuta ticha. Velitel Wiseman později poděkoval vědeckému týmu za to, že jim umožnil prožít tyto „skutečně lidské momenty“, které z technické mise udělaly hluboký osobní zážitek.
Tím však vizuální zážitky nekončily. Posádka měla jedinečnou příležitost sledovat zatmění Slunce přímo z vesmíru. Z jejich pohledu vypadal Měsíc v oknech Orionu mnohem větší než při pozorování ze Země. Jakmile Měsíc zcela zakryl Slunce, objevila se sluneční korona s útvary, které astronauti popsali jako jemné „dětské vlásky“.
Fáze totality, tedy úplného zatmění, trvala pro posádku téměř hodinu, což je v ostrém kontrastu s několika minutami, které známe ze zemského povrchu. Během této temnoty mohli astronauti kromě hvězd a planet jako Mars, Venuše a Saturn pozorovat také tzv. zemský svit – slabou záři odraženého světla z naší planety, která dopadala na měsíční povrch.
Vědecká důstojnice Dr. Kelsey Youngová vyjádřila posádce obrovský vděk za jejich práci. Podle jejích slov astronauti „přiblížili Měsíc celému světu“ a množství získaných dat a inspirace je pro lunární vědeckou komunitu neocenitelné. Snímky, které posádka přivezla, budou předmětem zkoumání po mnoho dalších let.
Jeremy Hansen, kanadský astronaut, popsal zážitek jako něco, co mu „pobláznilo mysl“. Uvedl, že na odvrácené straně Měsíce člověk zcela ztratil pocit, že je v malé kapsli. Měl pocit, jako by byl skutečně přenesen do hlubokého vesmíru, což označil za mimořádnou lidskou zkušenost, za kterou je celá posádka nesmírně vděčná.
Po úspěšném průletu se nyní loď Orion vrací zpět k Zemi. Historická mise Artemis II tak splnila svůj hlavní cíl – otestovat loď a posádku v extrémních podmínkách hlubokého vesmíru a dokázat, že lidstvo je připraveno na návrat k Měsíci. Fotografie, které posádka pořídila, již nyní obletěly svět a staly se novým symbolem touhy po poznání vesmíru.
OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce
Posádka mise Artemis II překonala polovinu cesty k Měsíci
před 46 minutami
OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky
před 1 hodinou
Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel
před 2 hodinami
Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy
před 3 hodinami
„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost
před 3 hodinami
EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti
před 4 hodinami
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
před 5 hodinami
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu
před 6 hodinami
Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé
před 7 hodinami
Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje
před 7 hodinami
The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob
před 8 hodinami
Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných
před 9 hodinami
Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň
před 10 hodinami
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
před 11 hodinami
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
před 12 hodinami
Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují
včera
Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance
včera
Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt
včera
Pat a Mat z USA. Íránská diplomacie si střílí z amerických politiků
Aktualizováno včera
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
včera
Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky
Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.
Zdroj: Lucie Podzimková