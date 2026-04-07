OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Libor Novák

7. dubna 2026 18:42

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky
Prohlédněte si 8 fotografií Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky Foto: NASA

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Celý průlet trval sedm hodin a nabídl posádce pohledy, které lidské oko dosud nikdy nespatřilo. Z perspektivy astronautů bylo Sluncem osvětleno přibližně 21 % záhadné odvrácené strany Měsíce. Astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a zástupce kanadské vesmírné agentury Jeremy Hansen pracovali v pěti hodinových směnách a během této doby pořídili přibližně 10 000 fotografií.

Kritickým momentem bylo přerušení komunikace na zhruba 40 minut, kdy se Orion nacházel v rádiovém stínu za Měsícem. Právě tehdy se posádce naskytl pohled na „západ Země“. Na pořízených snímcích je vidět naše planeta mizející za měsíčním horizontem. Zatímco na osvětlené straně Země byly jasně patrné mraky nad Austrálií a Oceánií, odvrácená strana se již topila v noční tmě.

Vědecký tým NASA astronauty předem vyškolil, aby se zaměřili na specifické geologické útvary, jako jsou dávné lávové proudy nebo impaktní krátery. Na jednom z historických snímků je vidět pánev Hertzsprung, která se jeví jako dva soustředné prstence. Tyto detaily pomohou vědcům lépe porozumět původu Měsíce a připravit půdu pro budoucí přistání na jeho povrchu.

Jedním z nejvýraznějších pozorování byla pánev Orientale, jeden z nejmladších velkých kráterů na Měsíci. Právě u něj došlo k velmi emotivnímu momentu. Astronauti si všimli dvou malých kráterů a navrhli pro ně jména. První dostal název Integrity podle jejich lodi Orion a druhý byl pojmenován Carroll. Jméno Carroll nese na počest zesnulé manželky velitele mise Reida Wisemana, která v roce 2020 podlehla rakovině.

Pojmenování kráteru vyvolalo v modulu vlnu emocí. Čtyři astronauti se na palubě v slzách objali, zatímco v řídicím středisku NASA v Houstonu byla držena minuta ticha. Velitel Wiseman později poděkoval vědeckému týmu za to, že jim umožnil prožít tyto „skutečně lidské momenty“, které z technické mise udělaly hluboký osobní zážitek.

Tím však vizuální zážitky nekončily. Posádka měla jedinečnou příležitost sledovat zatmění Slunce přímo z vesmíru. Z jejich pohledu vypadal Měsíc v oknech Orionu mnohem větší než při pozorování ze Země. Jakmile Měsíc zcela zakryl Slunce, objevila se sluneční korona s útvary, které astronauti popsali jako jemné „dětské vlásky“.

Fáze totality, tedy úplného zatmění, trvala pro posádku téměř hodinu, což je v ostrém kontrastu s několika minutami, které známe ze zemského povrchu. Během této temnoty mohli astronauti kromě hvězd a planet jako Mars, Venuše a Saturn pozorovat také tzv. zemský svit – slabou záři odraženého světla z naší planety, která dopadala na měsíční povrch.

Vědecká důstojnice Dr. Kelsey Youngová vyjádřila posádce obrovský vděk za jejich práci. Podle jejích slov astronauti „přiblížili Měsíc celému světu“ a množství získaných dat a inspirace je pro lunární vědeckou komunitu neocenitelné. Snímky, které posádka přivezla, budou předmětem zkoumání po mnoho dalších let.

Jeremy Hansen, kanadský astronaut, popsal zážitek jako něco, co mu „pobláznilo mysl“. Uvedl, že na odvrácené straně Měsíce člověk zcela ztratil pocit, že je v malé kapsli. Měl pocit, jako by byl skutečně přenesen do hlubokého vesmíru, což označil za mimořádnou lidskou zkušenost, za kterou je celá posádka nesmírně vděčná.

Po úspěšném průletu se nyní loď Orion vrací zpět k Zemi. Historická mise Artemis II tak splnila svůj hlavní cíl – otestovat loď a posádku v extrémních podmínkách hlubokého vesmíru a dokázat, že lidstvo je připraveno na návrat k Měsíci. Fotografie, které posádka pořídila, již nyní obletěly svět a staly se novým symbolem touhy po poznání vesmíru.

Záhadná cesta nové mutace covidu: Cikáda dva roky mutovala v těle pacienta, pak se začala šířit

Snímek odvrácené strany Měsíce Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.
Posádka mise Artemis II překonala polovinu cesty k Měsíci

Čtyřčlenná posádka mise Artemis II překonala v pátek večer polovinu cesty k Měsíci. Podle údajů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se modul Orion v tu chvíli nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země. Jde o první pilotovaný let k našemu přirozenému satelitu po více než padesáti letech, tedy od dob legendárního programu Apollo.

Posádka mise Artemis II poslala na Zemi nové úchvatné fotky Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi lidstvo ještě nevidělo. Mise Artemis II přepsala dějiny kosmonautiky

Mise Artemis II včera přepsala dějiny kosmonautiky, když úspěšně dokončila očekávaný průlet kolem Měsíce. Čtveřice astronautů se v modulu Orion přiblížila k měsíčnímu povrchu na vzdálenost pouhých 6 545 kilometrů. Tento manévr nebyl jen technickým triumfem, ale i rekordním počinem – posádka dosáhla vzdálenosti přibližně 406 742 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord legendárního Apolla 13 z roku 1970.

Ministr zahraničí nemůže zakázat prezidentovi zastupovat zemi, řekl studentům Pavel

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a současnou vládní koalicí ANO, SPD a Přísahy (Motoristů sobě) pokračuje spor o to, kdo má Českou republiku reprezentovat na mezinárodní scéně. Jádrem konfliktu je nadcházející summit NATO, který se uskuteční 7. a 8. července v turecké Ankaře. Zatímco vláda plánuje vyslat čistě vládní delegaci, prezident Pavel trvá na tom, že mu ministr zahraničí nemůže účast zakázat.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

