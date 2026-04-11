Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.
Návrat proběhl přesně v 17:07 místního času, čímž se oficiálně uzavřela cesta trvající 9 dní, jednu hodinu a 32 minut. Během této doby Orion urazil celkem 1 117 659 kilometrů. Ačkoliv mise trvala o něco méně než plných deset dní, do statistik bude zapsána jako desetidenní, protože den startu se počítá jako první letový den.
Tato čtveřice se stala prvními lidmi od dob Apolla 17 v roce 1972, kteří se vydali k Měsíci a bezpečně se vrátili. Rozšířili tak velmi exkluzivní skupinu pouhých 24 osob, které doposud k našemu nejbližšímu sousedovi cestovaly. Velitel Wiseman během sestupu popsal pohled na naši planetu jako nádherný a vyzdvihl její sytě modrý odstín.
Po přistání na mořskou hladinu byla posádka vylovena týmem z lodi USS John P. Murtha. Námořníci se ke kapsli přiblížili na člunech a pomocí nafukovací plošiny pomohli astronautům ven. Následně byli všichni členové týmu vyšetřeni vojenským zdravotnickým personálem a přepraveni vrtulníkem přímo na palubu lodi, odkud zamíří do Houstonu.
Administrátor NASA Jared Isaacman označil astronauty za ambasadory lidstva ke hvězdám a vyzdvihl jejich profesionalitu i komunikační schopnosti. Podle něj nejde o ojedinělou událost, ale o začátek nové éry. Cílem je létat k Měsíci pravidelně, přičemž v roce 2028 se plánuje přistání na povrchu a následná výstavba stálé základny.
Během pondělního nejbližšího průletu kolem Měsíce, kdy se Orion nacházel 6 545 kilometrů nad povrchem, neskrývala dojetí ani Christina Koch. Ta se stala první ženou v historii, která absolvovala cestu k Měsíci. Popsala pocit úžasu z měsíční krajiny a zdůraznila, jak pohled na Měsíc připomíná lidem na Zemi vše, co mají společné.
Mise přinesla i několik dalších prvenství. Jeremy Hansen z Kanadské vesmírné agentury se stal prvním neameričanem u Měsíce a Victor Glover prvním člověkem tmavé pleti. Společně také překonali rekord v dosažené vzdálenosti od Země, když se ocitli ve vzdálenosti 406 771 kilometrů, čímž pokořili dosavadní maximum posádky Apolla 13.
Cesta se však neobešla bez drobných komplikací, jako byly opakované poruchy toalety v těsném prostoru kapsle. Christina Koch musela v těchto chvílích využít své technické dovednosti a provést opravy v roli instalatérky. Kromě práce si ale posádka našla čas i na zábavu, například na velikonoční hledání balíčků s dehydrovanými vajíčky.
Velmi emotivním momentem bylo pondělní rozhodnutí věnovat jeden z doposud nepojmenovaných měsíčních kráterů památce Carroll Taylor Wisemanové. Manželka velitele mise zemřela v roce 2020 na rakovinu. Toto gesto vyvolalo v posádce silné emoce a Jeremy Hansen měl problém udržet hlas, když tento návrh oficiálně oznamoval.
Z technického hlediska astronauti prověřovali systémy podpory života, detektory radiace a nové generace skafandrů. Tyto testy jsou klíčové pro budoucí ambice NASA, které zahrnují projekt měsíční základny v hodnotě 20 miliard dolarů. Úspěšné přistání potvrdilo, že tepelný štít Orionu dokáže odolat extrémním teplotám při návratu do atmosféry.
Po krátké zastávce na vojenské základně v San Diegu čeká astronauty shledání s rodinami v Johnsonově vesmírném středisku. Mise Artemis II přinesla tisíce snímků měsíčního povrchu a vědecká data, která budou sloužit k výcviku dalších posádek. NASA se nyní plně soustředí na přípravu mise Artemis III, která má lidstvo vrátit přímo na povrch Měsíce.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rezolutně prohlásil, že v Libanonu žádné příměří neplatí. Přestože v úterý večer vstoupil v platnost klid zbraní v širší válce s Íránem, Netanjahu zdůraznil, že izraelská armáda bude pokračovat v útocích na Hizballáh „plnou silou". Tento postoj potvrdily i čerstvé nálety na cíle, které Izrael označil za odpalovací zařízení hnutí v hustě obydlených oblastech.
