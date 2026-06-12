Ministryně pro místní rozvoj Mrázová byla napadena

Kriminalisté aktuálně prověřují incident, k němuž došlo o víkendu v Ústeckém kraji a jehož terčem se stala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Podle ranního oznámení policie čelila členka vlády slovnímu i fyzickému útoku ze strany čtyřiačtyřicetileté ženy.
Celý konflikt se obešel bez zranění. Strážci zákona se již zabývají okolnostmi a motivem tohoto činu, avšak na základě dosavadních zjištění již jednoznačně vyloučili, že by se jednalo o politicky motivovanou událost.
Incident se odehrál v sobotu v Bílině. Útočnice podle webu aktu.cz ministryni nejprve slovně napadala, následně ji udeřila do ramene a údajně jí vyhrožovala usmrcením.
Podezřelá žena byla obviněna z nebezpečného vyhrožování. Policie sice podala podnět k návrhu na její vzetí do vazby, státní zástupce jej však neakceptoval. Útočnice se v současné době nachází v hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Podle dostupných informací se jedná o ženu, která je policii dobře známá, a ministryně Mrázová se stala terčem její agrese již v minulosti.
„Mohu potvrdit, že o víkendu došlo k incidentu, při kterém jsem byla slovně i fyzicky napadena. Z respektu k probíhajícímu vyšetřování chci ponechat prostor Policii ČR, aby mohla svou práci vykonat bez zbytečných spekulací. Děkuji všem za pochopení, podporu a Policii ČR za jejich rychlou a profesionální reakci,“ uvedla k incidentu ministryně na sociálních sítích.
Zuzana Mrázová má k regionu, kde k útoku došlo, velmi blízký vztah, neboť před svým odchodem do celostátní politiky působila v letech 2018 až 2025 jako starostka Bíliny. V poslední době se v médiích a na veřejnosti skloňovaly její majetkové poměry.
Pozornost vyvolalo zjištění, že dlouhodobě bydlela v městském bytě s nízkým nájemným. Ministryně tehdy kritiku odmítla s vysvětlením, že byla matkou samoživitelkou a neporušila žádný zákon.
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Zdroj: Libor Novák