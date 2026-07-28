Požáry v západní Evropě nabývají katastrofálních rozměrů. Čelíme největší krizi od druhé světové, prohlásil Macron

Libor Novák

28. července 2026 8:24

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Foto: FDFA Communication

Západní Evropa se potýká s jednoznačně nejrozsáhlejší vlnou lesních požárů za poslední desetiletí. Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že jeho země aktuálně čelí vůbec nejvážnější krizové situaci od skončení druhé světové války. Dramatické podmínky nepanují pouze na francouzském území, ale také v sousedním Španělsku, kde byly úřady nuceny zrychleně evakuovat už desítky tisíc obyvatel.

Nejkrutější boje s ohnivým živlem svádějí záchranné složky na jihozápadě Francie, především v departementu Gironde. Zdejší požáry již pohltily neskutečných 42 tisíc hektarů lesního porostu. Přestože se situace během noci na úterý částečně stabilizovala a hasičům se podařilo dostat pod kontrolu nová ohniska v oblastech Le Porge či Cap Ferret, riziko opětovného rozhoření zůstává extrémní.

Na místech největších katastrof nepomáhají pouze stovky profesionálních i dobrovolných záchranářů, ale také armádní ženisté. Ti se soustředí zejména na budování takzvaných taktických protipožárních pásů, které mají zabránit nekontrolovanému šíření plamenů do dalších oblastí. Délka těchto vysekaných pruhů bez vegetace již přesáhla 100 kilometrů. Náročnost a nebezpečnost zásahu dokládá i statistika zranění – v samotné Gironde muselo být ošetřeno již přes 90 zraněných hasičů.

Meteorologické předpovědi navíc francouzským záchranářům žádnou brzkou úlevu neslibují. Národní meteorologická služba Météo-France vydala pro zasažené regiony Gironde a Landes výstrahy před vysokými teplotami. Vnitrozemí se musí připravit na spalující horka dosahující až 37 stupňů Celsia, přičemž absolutní nedostatek srážek a suchý vzduch snahy o úplné uhašení ohňů výrazně komplikují.

Masivní požáry dopadají i na obyvatele velkých měst. Metropole Bordeaux se potýká s hustým dýmem a pachem spáleniny, což vedlo ke kritickému zhoršení kvality ovzduší. Koncentrace nebezpečných prachových částic PM2,5 zde přesáhly denní limity Světové zdravotnické organizace více než šestinásobně. Ačkoliv pro samotné město neplatí příkaz k evakuaci, řada místních se z obav o své zdraví rozhodla Bordeaux dobrovolně opustit.

Podobně tragický scénář prožívá také Španělsko, kde se plameny nekontrolovaně šíří v centrálních regionech Madrid, Toledo a Ávila. Ministerstvo vnitra potvrdilo, že z ohrožených domovů bylo do této chvíle evakuováno více než 63 tisíc lidí. V reakci na nepříznivé podmínky úřady dočasně zakázaly i používání jakékoliv zemědělské techniky při sklizni, aby se eliminovalo riziko vzniku dalších jisker.

Nejhorší situaci hlásí španělská provincie Ávila, kde plameny zničily přes 50 tisíc hektarů půdy, což z tohoto požáru dělá vůbec největší katastrofu svého druhu v novodobé historii země. Jen v této oblasti muselo své domovy opustit přes 25 tisíc obyvatel a tisíce dalších zůstávají zablokovány ve svých obydlích. Španělský premiér v souvislosti s touto spouští prohlásil, že probíhající požáry jsou tím nejbolestivějším projevem současné klimatické krize.

Ve španělské provincii Castellón se navíc záchranáři potýkají se zcela specifickým a nebezpečným rizikem. V horském terénu kolem obce Vall d’Uixo se totiž stále nachází nevybuchlá munice z dob španělské občanské války z konce třicátých let minulého století. Staré dělostřelecké granáty a bomby ukryté v zemi jsou extrémně citlivé na vysoké teploty a žár, což hrozí nečekanými explozemi přímo pod nohama zasahujících záchranářů.

Obrovské množství dýmu, které zachycují i satelitní snímky z vesmíru, nyní zahaluje rozsáhlé oblasti jižní a západní Evropy. Ačkoliv se v některých oblastech, jako je okolí Madridu, kvalita vzduchu přechodně zlepšila, celkový dopad na zdraví miliónů lidí zůstává vážný. Bez vydatnějších dešťů tak obyvatelé i záchranáři v obou zemích vyhlížejí následující dny s velkými obavami.

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