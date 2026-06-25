Babiš zatrhnul Mrázové cestu na konferenci o Ukrajině. Naštvala ho

Premiér Andrej Babiš vystoupil na konferenci o obnově poválečné Ukrajiny v severopolském Gdaňsku. Na tuto čtvrteční akci měla původně v delegaci odletět i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Ta měla vézt memorandum o spolupráci zaměřené mimo jiné na podporu turistického ruchu a lázeňství po skončení konfliktu. Premiér jí však pouhých několik hodin před odletem oznámil, že nikam nepojede, přestože Úřad vlády ještě ve středu dopoledne její účast oficiálně potvrdil.
Původní plány počítaly s tím, že součástí oficiální české delegace bude také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Stranická kolegyně šéfa kabinetu měla v Polsku představit a projednat memorandum o vzájemné spolupráci. Tento dokument se zaměřoval na specifické oblasti spadající pod její resort, konkrétně na poválečnou podporu turistického ruchu a lázeňství.
Celá situace se však dramaticky změnila pouhých několik hodin před plánovaným odletem vládního speciálu, kdy premiér podle webu Seznam Zprávy ministryni oznámil, že do Polska neodcestuje. Tento náhlý zvrat potvrdilo několik nezávislých zdrojů. Změna kurzu byla velmi nečekaná, neboť ještě ve středu dopoledne Úřad vlády v oficiální tiskové zprávě s účastí šéfky resortu pro místní rozvoj v Gdaňsku plně počítal.
Podle zákulisních informací webu z vládních kruhů stála za tímto rozhodnutím ostrá středeční večerní debata, při níž premiér vyjádřil zásadní nespokojenost s finální podobou připravovaného memoranda. Rozhořčený Babiš své podřízené vytkl nedostatečnou připravenost dokumentu a doporučil jí, aby raději zůstala v České republice. Jako náhradní program jí určil práci na legislativě spojené se stavebním zákonem.
Oficiální stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které tlumočila mluvčí Veronika Lukášová, hovoří o vzájemné dohodě mezi premiérem a ministryní. Resort absenci Mrázové zdůvodnil nutností dopracovat problematické body v textu memoranda. Dalším oficiálním důvodem pro setrvání v Praze bylo důležité čtvrteční zasedání garančního hospodářského výboru v Poslanecké sněmovně, kde se projednávala právě klíčová novela stavebního zákona.
Hlavním kamenem úrazu v textu memoranda byla konkrétní formulace, která se týkala záměru České republiky pomáhat občanům Ukrajiny směrem do Evropy. Ačkoliv byla tato pasáž s největší pravděpodobností myšlena v kontextu rozvoje cestovního ruchu a turismu, předseda vlády v ní spatřoval politické riziko. Obával se totiž, že by toto vyjádření mohlo být interpretováno jako přímá podpora pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.
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Zdroj: Libor Novák