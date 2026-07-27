Meteorologové očekávají týden tropů. Riziko požárů se opět zvýší

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. července 2026 17:40

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tropy už se tento týden nevyhnou ani Česku. Maximální teploty budou atakovat čtyřicítku, potvrzuje předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Lidé se opět musí připravit na extrémní tepelnou zátěž. 

Do střední Evropy bude tento týden proudit mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. Již ve středu vystoupají nejvyšší teploty až na 33 °C, v dalších dnech dokonce až na 38 °C a ojediněle i více. "Velmi teplý vzduch k nám podle současných předpokladů bude proudit zhruba týden. Současně dojde ke zvýšení rizika vzniku a šíření požárů," upozornili experti.

Ústav zdůraznil, že zatím jde o předběžné varování. Mimořádně teplé počasí každopádně bude znamenat extrémní zátěž na člověka, ohrožení zdraví, nebezpečí přehřátí, nutnost omezení venkovních aktivit a zátěž na hospodářství a infrastrukturu, energetiku.

Vysoké teploty představují zátěž na lidský organismus, hrozí přehřátí či dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

S ohledem na případné nebezpečí požárů se doporučuje v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.

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