Vlivná členka MAGA se odjela na Ukrajinu přesvědčit, jak vypadá válka. Okamžitě pošlete Patrioty, píše Trumpovi

Vlivná americká konzervativní komentátorka a výrazná stoupenkyně hnutí MAGA Laura Loomerová vyzvala Spojené státy, aby Ukrajině neprodleně poskytly další protiraketové systémy Patriot. K tomuto zásadnímu obratu ve svém dosavadním postoji dospěla přímo v Kyjevě, kde na vlastní kůži zažila několik dní intenzivního ruského ostřelování a byla nucena opakovaně vyhledat úkryt před balistickými raketami.
Loomerová své dojmy zveřejnila na sociální síti X s tím, že noční sirény, pobyt v krytech a pohled na zkázu napáchanou ruskými údery zásadně změnily její pohled na akutní potřebu posílení ukrajinské protivzdušné obrany. Sama přiznala, že by ještě nedávno nečekala, že se k takové výzvě připojí, avšak po osobní zkušenosti považuje dodání systémů Patriot za naprosto naléhavé a nezbytné krok.
Podle komentátorky představují baterie Patriot čistě obrannou zbraň, jejímž jediným cílem je zachraňovat lidské životy a chránit ukrajinská města, civilní infrastrukturu či energetické sítě před destruction. Zdůraznila, že tyto systémy neumožňují Ukrajincům útočit hluboko uvnitř ruského území ani nevyžadují přímou účast amerických vojáků na bojišti, ale zároveň nutí Moskvu plytvat drahými raketami.
Loomerová navíc argumentuje tím, že podpora ukrajinské nebe slouží přímo národním bezpečnostním zájmům samotných Spojených států. Poukázala na informace zpravodajských služeb, podle nichž Moskva sdílí satelitní snímky a cílová data s Íránem, čímž napomáhá útokům na americké jednotky na Blízkém východě. Posílení Ukrajiny tak podle nej oslabuje vznikající vojenskou osu mezi Ruskem a Teheránem.
Konzervativní glosátorka dále zdůraznila, že ukrajinský odpor chrání západní svět před širší agresí, protože Ukrajinci jsou ochotni nasazovat vlastní životy, aby americké jednotky nemusely do konfliktu přímo zasahovat. Pokud by Ukrajina padla, Rusko by podle Loomerové podle stejného scenáře pokračovalo v agresi v dalších částech Evropy a nakonec by ohrozilo i samotné Spojené státy.
Ve svém apelativním prohlášení se Loomerová přímo obrátila na amerického prezidenta Donalda Trumpa a ministerstvo obrany USA s výzvou, aby nedovolili další rozpínání ruské agrese. Dusaná rétorika jedné z nejhlasitějších postav hnutí MAGA ukazuje na možný posun v vnímání konfliktu mezi částí konzervativního spektra v USA.
Svědectví Loomerové navíc časově sešlo s dalším masivním ruským útokem pomocí bezpilotních prostředků a balistických střel, který zasáhl celou řadu ukrajinských měst. V samotném Kyjevě způsobily pády sestřelených rakety a trosky požáry ve více městských čtvrtích a zasáhly mimo jiné i vícepatrovou obytnou budovu.
Kromě hlavního města čelily intenzivnímu ostřelování i další regiony, kde rusko zasáhlo například nákupní centrum v Krivém Rohu nebo civilní nákladní loď v Černém moři. Pokračující terčové údery na civilní cíle a infrastrukturu tak podle pozorovatelů jen podtrhují slova o nutnosti urychleného posílení ukrajinského nebe.
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Zdroj: Jan Hrabě