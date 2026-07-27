Evropské automobilky v úpadku? Macron a Merz chtějí zabránit přílivu čínských značek

Francie a Německo usilují o uzavření rozsáhlé dohody, která by měla výrazně posílit průmyslovou obranyschopnost Evropské unie a zároveň vdechnout nový život chřadnoucímu automobilovému sektoru.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý spolkový kancléř Friedrich Merz dali svým vládám pokyn k vyjednání kompromisu, který spojuje klíčové hospodářské priority obou největších ekonomik sedmadvacítky. Tato iniciativa přichází v době, kdy se evropský průmysl potýká s vážnými problémy, které podtrhuje například hrozící masové propouštění v koncernu Volkswagen.
Jádrem chystaného paktu je ústupky vyvážený obchod mezi Paříží a Berlínem. Francie již dlouho prosazuje zpřísnění pravidel pro veřejné zakázky a dotace v rámci nového unijního zákona o akceleraci průmyslu, aby vybrané finanční prostředky směřovaly primárně do evropské výroby. Německo je výměnou za podporu těchto ochranářských opatření připraveno dosáhnout ústupků v oblasti automobilismu, konkrétně v podobě zmírnění plánovaného unijního zákazu prodeje nových automobilů se spalovacími motory od roku 2035.
Berlín a jeho silná automobilová lobby dlouhodobě požadují větší flexibilitu při přechodu k čisté mobilitě a prosazují větší využití alternativních paliv. Francie naopak unijní klimatické cíle dosud bránila jako základní pilíř Zelené dohody pro Evropu, nicméně v poslední době dává najevo ochranu domácího průmyslu jako svou hlavní prioritu. Paříž tak naznačuje ochotu k ústupkům pro výrobce, kteří zachovají klíčové dodavatelské řetězce a výrobní kapacity přímo na území Evropské unie.
Významným sporným bodem v jednáních o průmyslovém zákoně zůstává přesná definice pravidla „Vyrobeno v Evropě“. Evropská komise původně navrhla rozvolnění standardů tak, aby preference získaly i vybrané třetí země označené jako spolehliví partneři. Zatímco Německo preferuje otevřenější přístup zahrnující například Spojené království či Kanadu, Francie trvá na tom, že evropské výhody by měly platit výhradně pro sedmadvacítku členských států a k rozšiřování by mělo docházet jen velmi obezřetně.
Francouzští představitelé zdůrazňují, že princip ochrany evropského trhu dává smysl pouze tehdy, pokud se skutečně týká výroby umístěné uvnitř unijních hranic. Paříž se obává, že příliš široká definice partnerství by oslabila účinek chystané legislativy a umožnila zahraničním konkurentům nadále čerpat evropské veřejné prostředky. Vyjednavači se proto snaží najít vyvážený model, který by vyhovoval proexportnímu Německu i ochranářské Francii.
Intenzivní rozhovory mezi oběma státy budou pokračovat během celého léta s cílem dosáhnout konečné shody do podzimu. Důležitými milníky budou zářijové zasedání ministrů průmyslu zemí Evropské unie a následný říjnový summit unijních lídrů. Francouzští i němečtí politici věří, že spolehlivá dohoda obou klíčových hráčů vytvoří pevný základ, ke kterému se následně připojí i další členské státy včetně Itálie.
Společný postup Paříže a Berlína probíhá na pozadí komplikovaných obchodních vyjednávání mezi Evropskou unií a Čínou. Unie se dlouhodobě potýká s obrovským obchodním deficitem a snaží se čelit masivnímu přílivu dotovaného čínského zboží, zejména v oblasti zelených technologií a elektromobility. Finální podoba zákona o akceleraci průmyslu tak bude mít zásadní dopad na to, jak bude Evropa schopna chránit své trhy před nekalou konkurencí ze třetích zemí.
Snaha o rychlé dosažení dohody má rovněž silný vnitropolitický podtext v samotné Francii. Nadcházející prezidentské volby v příštím roce představují reálné riziko vzestupu krajní pravice pod vedením Marine Le Penové. Případná změna v Elysejském paláci by mohla výrazně zkomplikovat budoucí francouzsko-německou spolupráci i vyjednávání o novém víceletém finančním rámci Evropské unie, což tlačí současné lídry k co nejrychlejšímu schválení klíčových reformních kroků.
Francouzská opozice z obou pólů politického spektra však dává najevo, že nynější dohody končícího prezidenta nemusí mít dlouhou trvání. Představitelé krajní pravice plánují představitelům i voličům předložit vlastní představu o fungování evropských závazků a příspěvcích do unijního rozpočtu, zatímco levicoví lídři upozorňují, že jakékoliv současné závazky budou zavazovat pouze odcházející administrativu, nikoliv budoucí politické vedení země.
Bez ohledu na politické turbulence v jednotlivých zemích je zřejmé, že bez fungujícího francouzsko-německého motoru se hospodářská politika Evropské unie dokáže jen stěží posunout vpřed. Výsledek podzimních vyjednávání ukáže, zda je sedmadvacítka schopna skloubit ochranu vlastního průmyslu s udržitelností klimatu a zachováním konkurenceschopnosti na globálním trhu.
Související
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
Uspěli jsme, prohlásil Macron ve svém posledním projevu k francouzské armádě
Emmanuel Macron , Friedrich Merz (CDU)
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Evropské automobilky v úpadku? Macron a Merz chtějí zabránit přílivu čínských značek
před 1 hodinou
Ženevské úmluvy v úpadku? Od Ukrajiny po Gazu, nemocnice jsou stále častějším terčem útoků
před 2 hodinami
Vláda odmítla zavřít obchody o všech svátcích. Schválila přepis auta bez návštěvy úřadu i zóny pro větrníky
před 3 hodinami
Evropu spalují jedny z nejhorších lesních požárů v historii. Uhasit je potrvá měsíce
před 4 hodinami
Rusko chce po Evropě finanční odškodnění za škody způsobené během války na Ukrajině
před 5 hodinami
Zelenskyj: Moskva plánuje zapojit do bojů na Ukrajině dalších 30 tisíc severokorejských vojáků
před 5 hodinami
Trump poslech vedení armády. Přestal bombardovat Írán
před 6 hodinami
Pentagon zveřejnil nová data. Mrtvých a zraněných amerických vojáků v Íránu jsou stovky
před 6 hodinami
Anonym vyhrožuje útoky po celém Česku. Policie spustila kontroly
před 7 hodinami
Zelenskyj je příživník, prohlásil Arakčí a pohrozil Ukrajině
před 7 hodinami
Útočník z Berlína nebyl neznámou. Kontaktoval teroristy, měl jít za mříže
před 8 hodinami
Tragická střelba na festivalu v americkém Seattlu. Dva mrtví, pachatel dopaden
před 10 hodinami
Předpověď počasí slibuje poslední déšť před tropickou epizodou
včera
Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře
včera
Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii
včera
Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně
včera
Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř
včera
Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny
včera
Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data
včera
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
Nový britský premiér Andy Burnham si poprvé promluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle svých slov je připraven mu oponovat, pokud budou zájmy Londýna jiné než zájmy Washingtonu. Burnham zároveň slíbil občanům, že se v nejvyšší politické funkci nezmění.
Zdroj: Lucie Podzimková