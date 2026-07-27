Evropské automobilky v úpadku? Macron a Merz chtějí zabránit přílivu čínských značek

Libor Novák

27. července 2026 16:11

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Francie a Německo usilují o uzavření rozsáhlé dohody, která by měla výrazně posílit průmyslovou obranyschopnost Evropské unie a zároveň vdechnout nový život chřadnoucímu automobilovému sektoru. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý spolkový kancléř Friedrich Merz dali svým vládám pokyn k vyjednání kompromisu, který spojuje klíčové hospodářské priority obou největších ekonomik sedmadvacítky. Tato iniciativa přichází v době, kdy se evropský průmysl potýká s vážnými problémy, které podtrhuje například hrozící masové propouštění v koncernu Volkswagen. 

Jádrem chystaného paktu je ústupky vyvážený obchod mezi Paříží a Berlínem. Francie již dlouho prosazuje zpřísnění pravidel pro veřejné zakázky a dotace v rámci nového unijního zákona o akceleraci průmyslu, aby vybrané finanční prostředky směřovaly primárně do evropské výroby. Německo je výměnou za podporu těchto ochranářských opatření připraveno dosáhnout ústupků v oblasti automobilismu, konkrétně v podobě zmírnění plánovaného unijního zákazu prodeje nových automobilů se spalovacími motory od roku 2035.

Berlín a jeho silná automobilová lobby dlouhodobě požadují větší flexibilitu při přechodu k čisté mobilitě a prosazují větší využití alternativních paliv. Francie naopak unijní klimatické cíle dosud bránila jako základní pilíř Zelené dohody pro Evropu, nicméně v poslední době dává najevo ochranu domácího průmyslu jako svou hlavní prioritu. Paříž tak naznačuje ochotu k ústupkům pro výrobce, kteří zachovají klíčové dodavatelské řetězce a výrobní kapacity přímo na území Evropské unie.

Významným sporným bodem v jednáních o průmyslovém zákoně zůstává přesná definice pravidla „Vyrobeno v Evropě“. Evropská komise původně navrhla rozvolnění standardů tak, aby preference získaly i vybrané třetí země označené jako spolehliví partneři. Zatímco Německo preferuje otevřenější přístup zahrnující například Spojené království či Kanadu, Francie trvá na tom, že evropské výhody by měly platit výhradně pro sedmadvacítku členských států a k rozšiřování by mělo docházet jen velmi obezřetně.

Francouzští představitelé zdůrazňují, že princip ochrany evropského trhu dává smysl pouze tehdy, pokud se skutečně týká výroby umístěné uvnitř unijních hranic. Paříž se obává, že příliš široká definice partnerství by oslabila účinek chystané legislativy a umožnila zahraničním konkurentům nadále čerpat evropské veřejné prostředky. Vyjednavači se proto snaží najít vyvážený model, který by vyhovoval proexportnímu Německu i ochranářské Francii.

Intenzivní rozhovory mezi oběma státy budou pokračovat během celého léta s cílem dosáhnout konečné shody do podzimu. Důležitými milníky budou zářijové zasedání ministrů průmyslu zemí Evropské unie a následný říjnový summit unijních lídrů. Francouzští i němečtí politici věří, že spolehlivá dohoda obou klíčových hráčů vytvoří pevný základ, ke kterému se následně připojí i další členské státy včetně Itálie.

Společný postup Paříže a Berlína probíhá na pozadí komplikovaných obchodních vyjednávání mezi Evropskou unií a Čínou. Unie se dlouhodobě potýká s obrovským obchodním deficitem a snaží se čelit masivnímu přílivu dotovaného čínského zboží, zejména v oblasti zelených technologií a elektromobility. Finální podoba zákona o akceleraci průmyslu tak bude mít zásadní dopad na to, jak bude Evropa schopna chránit své trhy před nekalou konkurencí ze třetích zemí.

Snaha o rychlé dosažení dohody má rovněž silný vnitropolitický podtext v samotné Francii. Nadcházející prezidentské volby v příštím roce představují reálné riziko vzestupu krajní pravice pod vedením Marine Le Penové. Případná změna v Elysejském paláci by mohla výrazně zkomplikovat budoucí francouzsko-německou spolupráci i vyjednávání o novém víceletém finančním rámci Evropské unie, což tlačí současné lídry k co nejrychlejšímu schválení klíčových reformních kroků.

Francouzská opozice z obou pólů politického spektra však dává najevo, že nynější dohody končícího prezidenta nemusí mít dlouhou trvání. Představitelé krajní pravice plánují představitelům i voličům předložit vlastní představu o fungování evropských závazků a příspěvcích do unijního rozpočtu, zatímco levicoví lídři upozorňují, že jakékoliv současné závazky budou zavazovat pouze odcházející administrativu, nikoliv budoucí politické vedení země.

Bez ohledu na politické turbulence v jednotlivých zemích je zřejmé, že bez fungujícího francouzsko-německého motoru se hospodářská politika Evropské unie dokáže jen stěží posunout vpřed. Výsledek podzimních vyjednávání ukáže, zda je sedmadvacítka schopna skloubit ochranu vlastního průmyslu s udržitelností klimatu a zachováním konkurenceschopnosti na globálním trhu.

před 3 hodinami

Evropu spalují jedny z nejhorších lesních požárů v historii. Uhasit je potrvá měsíce

Související

Více souvisejících

Emmanuel Macron Friedrich Merz (CDU)

Aktuálně se děje

před 55 minutami

před 1 hodinou

Nemocnice, ilustrační foto

Ženevské úmluvy v úpadku? Od Ukrajiny po Gazu, nemocnice jsou stále častějším terčem útoků

Útoky na zdravotnická zařízení, personál i sanitní vozy se v moderních válečných konfliktech stávají čím dál běžnější realitou. Přestože mezinárodní právo přiznává nemocnicím a zdravotníkům zvláštní ochranu již od první Ženevské úmluvy z roku 1864, praxe na bojištích od Ukrajiny přes Blízký východ až po Súdán ukazuje, že se tato pravidla dramaticky hroutí. Zdravotnická infrastruktura se v mnoha případech stává přímým terčem útoků, což má devastující dopady na civilní obyvatelstvo.

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Vláda odmítla zavřít obchody o všech svátcích. Schválila přepis auta bez návštěvy úřadu i zóny pro větrníky

Tuzemská energetika směřuje k zásadní proměně povolovacích procesů pro stavbu ekologických zdrojů energie. Vláda na svém pondělním jednání schválila vznik speciálních akceleračních zón, které mají výrazně zjednodušit a zrychlit výstavbu nových větrných elektráren a rozsáhlých solárních parků. Celkově se v České republice počítá se vznikem 61 takových oblasti.

před 3 hodinami

Požár v přírodě, ilustrační fotografie.

Evropu spalují jedny z nejhorších lesních požárů v historii. Uhasit je potrvá měsíce

Rozsáhlé lesní požáry v jižní a západní Evropě ani po týdnech intenzivního boje neustupují a situace v zasažených regionech zůstává mimořádně dramatická. Francouzští i španělští záchranáři čelí jedné z nejhorších požárních vln v moderní historii, kterou navíc v nejbližších dnech dále zkomplikuje příchod již čtvrté vlny veder během letošního léta. Podle meteorologů se teploty v západní Evropě opět vyšplhají až k hranici čtyřiceti stupňů Celsia.

před 4 hodinami

Rusko, Kreml

Rusko chce po Evropě finanční odškodnění za škody způsobené během války na Ukrajině

Ruský politický aparát přišel s novým požadavkem vůči západním státům. Tamní zákonodárci totiž prohlásili, že Moskva bude po evropských zemích nekompromisně požadovat finanční odškodnění za škody způsobené během válečného konfliktu na Ukrajině. Vedení Ruské federace se navíc nadále hodlá domáhat navrácení přibližně tří set miliard dolarů v podobě aktiv, která byla na Západě zmrazena po vypuknutí invaze v roce 2022.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trump poslech vedení armády. Přestal bombardovat Írán

Spojené státy již třetí noc v řadě pozastavily letecké údery na území Íránu. K dočasnému klidu zbraní došlo poté, co špičky americké armády doporučily prezidentu Donaldu Trumpovi bombardovací kampaň přerušit. Paralelně s tím probíhají intenzivní diplomatická jednání, jejichž cílem je zabránit návratu k otevřenému válečnému konfliktu. Na kroky Washingtonu a přerušení bojových akcí již zareagovaly světové trhy, což vedlo k poklesu cen ropy.

před 6 hodinami

Pentagon

Pentagon zveřejnil nová data. Mrtvých a zraněných amerických vojáků v Íránu jsou stovky

Počet amerických vojenských obětí v konfliktu s Íránem překročil hranici šesti set. Americké ministerstvo obrany totiž během soboty aktualizovalo svou oficiální databázi obětí, do níž zpětně zaevidovalo více než sto čtyřicet nově zraněných vojáků. Do systému se navíc vrátila jména čtyř příslušníků armády, kteří zahynuli při nedávných íránských útocích a z oficiálních přehledů dříve z nejasných důvodů zmizeli. K úpravě dat dochází v době, kdy Pentagon čelí sílící kritice za netransparentnost při informování o skutečných ztrátách.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

Donald Trump

Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře

Americký prezident Donald Trump se na večeři Bílého domu pro novináře rozhodl opět provokovat své odpůrce. Vtipkoval totiž o čtvrté kandidatuře v prezidentských volbách, která je mu podle zákonů zapovězena, protože momentálně vykonává již druhý mandát ve funkci hlavy státu. 

včera

včera

včera

Oto Klempíř

Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř

Česko v neděli zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřel známý výtvarný umělec a hudebník Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie či rektor Akademie výtvarných umění. Podle ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) odešel autor, který po desítky let utvářel dějiny moderního českého umění. 

včera

Robert Fico

Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny

Slovensko opět dává ruce pryč od koalice zemí, které pomáhají Ukrajině ve válce se sousedním Ruskem. Premiér Robert Fico (Smer-SD) vzkázal, že Bratislava není součástí tzv. Koalice ochotných. Reagoval tak na nepravdivé informace, které se podle jeho slov objevily v éteru. 

včera

Ilustrační fotografie.

Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data

Již více než dva a půl roku mohou na silnice vyrazit řidiči už od sedmnácti let pod dohledem zkušeného mentora. Data potvrzují, že zájem o řízení ještě před osmnáctinami v režimu L17 nadále roste. Podíl nových řidičů vstupujících do programu L17 se průběžně zvyšuje a v posledních dvou měsících již přesáhl hranici 30 %. Navíc žádost o řidičák i zápis mentora lze vyřídit on-line na Portálu dopravy.

včera

Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům

Nový britský premiér Andy Burnham si poprvé promluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle svých slov je připraven mu oponovat, pokud budou zájmy Londýna jiné než zájmy Washingtonu. Burnham zároveň slíbil občanům, že se v nejvyšší politické funkci nezmění. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy