Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival

V Moskvě byl pouhé čtyři dny před svým plánovaným zahájením zrušen mezinárodní vojensko-hudební festival Spasská věž, který se měl konat na Rudém náměstí. Pořadatelé akce na svém oficiálním účtu na platformě Telegram oznámili, že se událost odkládá na rok 2027 z důvodů, které leží mimo jejich kontrolu. Tento tradiční festival vojenských hudeb se poprvé uskutečnil v roce 2007 na základě rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti byl kvůli epidemiologické situaci zrušen pouze jednou, a to v roce 2020 během pandemie koronaviru.
Storno významné události přichází v době výrazného nárůstu ukrajinských dronových útoků zaměřených na ruskou metropoli. Kyjevské síly během nedávné noci podnikly jeden z nejrozsáhlejších vzdušných úderů na Moskvu a přilehlou oblast v posledních měsících, kdy bylo nasazeno přes šest set bezpilotních prostředků.
Podle zpráv z ruských médií, na které se odkazuje server Politico, byly zasazeny logistické sklady a objekty velkého internetového obchodu Wildberries, což vyvolalo masivní požáry a vyžádalo si nejméně jednu lidskou oběť.
Zrušení vojensko-hudební přehlídky navazuje na předchozí omezení hromadných a symbolických akcí v ruském hlavním městě. V červnu letošního roku zrušil Kruml slavnostní galakoncert k příležitosti Dne Ruska, který se měl rovněž odehrát na Rudém náměstí.
Tradiční vojenská přehlídka u příležitosti Dne vítězství se dne 9. května konala pouze v omezeném rozsahu a poprvé za téměř dvacet let se při ní neobjevila těžká vojenská technika.
Festival Spasská věž patřil v minulosti k významným přehlídkám vojenských orchestrů, na kterých v počátečních letech vystupovaly i hudební soubory ze zemí Evropské unie, Kanady nebo Austrálie.
Zahraniční účast se však výrazně snížila po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Přípravy na letošní ročník tak byly definitivně zastaveny a další program je plánován až na přespříští rok.
Související
Noční útoky zasáhly Rusko i Ukrajinu. Oběti jsou hlášeny z obou zemí
Kyjev poslal drony na Rusko, Moskva zaútočila balistickými raketami. Počet mrtvých na obou stranách roste
Aktuálně se děje
včera
Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival
včera
USA tlačí na Netanjahua, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy
včera
Trump omezil rozsah vojenských cvičení. Vyvolal pochybnosti o spolehlivosti USA
včera
Trump pohrozil vojenským úderem Ománu
včera
Krev nemá prázdniny. Ministerstvo nabádá k darování krve, zásoby se tenčí
včera
Sbohem velké hvězdě. Ve Walesu se konečně rozloučili s Bonnie Tyler
včera
Muzea a galerie budou jednou měsíčně přístupné zdarma, oznámilo ministerstvo
včera
Alžběta II. přála Česku prosperitu, ukazuje znovuobjevené psaní od královny
včera
Čísla nelžou. Kongo zažívá nejhorší epidemii eboly ve své historii
včera
Policie varuje majitele konkrétního typu auta. Za tři dny zmizelo devět vozidel
včera
Počasí aktuálně: Pondělní bouřky budou i velmi silné, varují meteorologové
včera
Noční útoky zasáhly Rusko i Ukrajinu. Oběti jsou hlášeny z obou zemí
včera
Exministr Blažek si stěžoval u Ústavního soudu. Narazili i další obvinění
včera
Nečekaná smrt slavné herečky. Zemřela Hayden Panettiere
včera
Trump hodlá omezit americkou účast na cvičení s Jihokorejci
včera
Vražda ženy v Českých Budějovicích. Policie dopadla podezřelého
včera
Počasí přineslo do Česka v uplynulém týdnu rekordní tropy i mrazy
16. srpna 2026 22:01
Írán vypsal odměnu na hlavy amerických vojáků. Ženám vyplatí dvojnásobek
16. srpna 2026 20:49
Kyjev poslal drony na Rusko, Moskva zaútočila balistickými raketami. Počet mrtvých na obou stranách roste
16. srpna 2026 19:37
AI bude řídit, lidé rozhodovat. NATO vybuduje na východě rozsáhlou dronovou síť
Severoatlantická aliance plánuje posílit bezpečnost své východní hranice vybudováním rozsáhlé sítě bezpilotních letounů, senzorů a systémů umělé inteligence. Tato technologie má sloužit k včasnému odhalení a případnému odrazení potenciálního ruského útoku.
Zdroj: Libor Novák