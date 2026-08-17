Rusko kvůli ukrajinským útokům zrušilo prestižní festival

Libor Novák

17. srpna 2026 21:20

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml Foto: Pixabay

V Moskvě byl pouhé čtyři dny před svým plánovaným zahájením zrušen mezinárodní vojensko-hudební festival Spasská věž, který se měl konat na Rudém náměstí. Pořadatelé akce na svém oficiálním účtu na platformě Telegram oznámili, že se událost odkládá na rok 2027 z důvodů, které leží mimo jejich kontrolu. Tento tradiční festival vojenských hudeb se poprvé uskutečnil v roce 2007 na základě rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti byl kvůli epidemiologické situaci zrušen pouze jednou, a to v roce 2020 během pandemie koronaviru.

Storno významné události přichází v době výrazného nárůstu ukrajinských dronových útoků zaměřených na ruskou metropoli. Kyjevské síly během nedávné noci podnikly jeden z nejrozsáhlejších vzdušných úderů na Moskvu a přilehlou oblast v posledních měsících, kdy bylo nasazeno přes šest set bezpilotních prostředků.

Podle zpráv z ruských médií, na které se odkazuje server Politico, byly zasazeny logistické sklady a objekty velkého internetového obchodu Wildberries, což vyvolalo masivní požáry a vyžádalo si nejméně jednu lidskou oběť.

Zrušení vojensko-hudební přehlídky navazuje na předchozí omezení hromadných a symbolických akcí v ruském hlavním městě. V červnu letošního roku zrušil Kruml slavnostní galakoncert k příležitosti Dne Ruska, který se měl rovněž odehrát na Rudém náměstí.

Tradiční vojenská přehlídka u příležitosti Dne vítězství se dne 9. května konala pouze v omezeném rozsahu a poprvé za téměř dvacet let se při ní neobjevila těžká vojenská technika.

Festival Spasská věž patřil v minulosti k významným přehlídkám vojenských orchestrů, na kterých v počátečních letech vystupovaly i hudební soubory ze zemí Evropské unie, Kanady nebo Austrálie.

Zahraniční účast se však výrazně snížila po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Přípravy na letošní ročník tak byly definitivně zastaveny a další program je plánován až na přespříští rok.

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Zdroj: Libor Novák

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