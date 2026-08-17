Trump omezil rozsah vojenských cvičení. Vyvolal pochybnosti o spolehlivosti USA

Libor Novák

17. srpna 2026 18:48

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit rozsah plánovaných vojenských cvičení se Jižní Koreou vyvolává podle vojenských analytiků oslovených serverem CNN pochybnosti o spolehlivosti Spojených států vůči jejich klíčovým spojencům v Tichomoří. K tomuto kroku hlava státu přistoupila v momentě, kdy Severní Korea pokračuje v rozšiřování svého jaderného a raketového programu a upevňuje vojenské vazby na Rusko a Čínu.

Omezení desetidenních manévrů Ulchi Freedom Shield, do kterých se pravidelně zapojují desítky tisíc vojáků, oznámil Donald Trump na sociálních sítích s odůvodněním, že Severní Korea se vůči jeho administrativě chová s respektem. Cvičení označil za finančně nákladná pro americkou stranu a za zbytečně provokativní gesto vůči Pchjongjangu.

Severokorejský režim přitom v posledních letech zintenzivnil vývoj nezákonných zbraní, vyslal své vojáky do bojů v rámci rusko-ukrajinského konfliktu a uzavřel s Moskvou smlouvu o vzájemné obraně. Pchjongjang zároveň v nedávné době zařadil do výzbroje nový torpédoborec s řízenými střelami a pokračuje v navyšování svých jaderných kapacit.

Redukce cvičení přichází v době, kdy jsou americké ozbrojené síly zatíženy dlouhotrvajícím konfliktem na Blízkém východě. Spojené státy musely v průběhu bojů s Íránem přesunout část svých protiraketových systémů a námořních sil z tichomořské oblasti do Perského zálivu, což podle části odborníků snižuje celkovou připravenost spojeneckých vojsk.

Zatímco někteří američtí analytici považují omezení cvičení za logický krok k úspoře zdrojů a vyčerpané munice, podle bývalých vojenských představitelů tím USA oslabují svou odstrašovací schopnost bez toho, aby od Pchjongjangu získaly jakékoli ústupky. Zkrácení výcviku tak může přímo ohrozit bezpečnost amerických jednotek rozmístěných v Jižní Koreji a Japonsku.

Americký ministr války Pete Hegseth na květnové bezpečnostní konferenci v Singapuru označil Jižní Koreu za příkladný model sdílení obranných nákladů, neboť Soul dlouhodobě masivně investuje do vlastní obrany. Náhlá změna postoje ze strany Washingtonu však v jihokorejské politice opotřebovává důvěru a sílí hlasy volající po vývoji vlastních jaderných zbraní.

Politika současné americké administrativy staví do nejisté pozice i další tradiční partnery v Asii a Evropě. Změny v přístupu ke společným vojenským manévrům a neustálé zpochybňování nákladů na obranu vedou Japonsko i evropské členy NATO k přehodnocování dlouhodobých obranných strategií a spoléhání se na bezpečnostní záruky ze strany Washingtonu.

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Zdroj: Libor Novák

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