Policie varuje majitele konkrétního typu auta. Za tři dny zmizelo devět vozidel

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. srpna 2026 12:57

Policie, ilustrační fotografie.
Policie, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Řidiči jednoho konkrétního typu vozidla z Hradce Králové by si na své automobily měli dávat velký pozor. Soustředí se na ně totiž organizovaná skupina zlodějů, zřejmě jde o cizince. Auta nejspíš končí v jedné ze sousedních zemí. 

Policie eviduje v krajském městě za pouhé tři dny celkem devět případů odcizení motorového vozidla značky Toyota RAV 4. Osm z nich mělo být převezeno do sousedního Polska. Strážci zákona se domnívají, že auta krade organizovaná skupina pachatelů ze zahraničí, kteří postupují velmi rafinovaným způsobem.

"Po téměř neslyšitelném vniknutí do vozidla pachatel okamžitě eliminuje všechny tovární bezpečnostní systémy, které jsou součástí 'security balíčku', včetně GPS systému, který hlásí aktuální polohu vozidla. Absence těchto důležitých informací má zásadní vliv na možnost vypátrání odcizeného motorového vozidla a dopadení pachatelů této trestné činnosti," uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. 

Královéhradecká policie proto radí majitelům, aby si pořídili nezávislý prostředek, který zamezí odjezdu napadeného vozidla. V úvahu přichází například mechanický zámek volantu, zámek brzdového pedálu, případně pořízení nezávislého autoalarmu.

"V několika případech v minulosti došlo k vypátrání odcizených motorových vozidel této značky na území Polska, a to právě díky tomu, že vozidlo bylo vybaveno vlastním sledovacím zařízením, které nebylo součástí továrního vybavení," sdělila mluvčí.

Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří pracují s vyšetřovací verzí, že za krádeže může organizovaná skupina cizinců. V případě dopadení jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

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