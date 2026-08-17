Krev nemá prázdniny. Ministerstvo nabádá k darování krve, zásoby se tenčí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. srpna 2026 16:46

Transfúze
Transfúze Foto: Public Domain Pictures "PublicDomainPictures.net"

Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Dárců přichází méně, potřeba krve však neklesá. Nemocnice ji každý den potřebují při operacích, úrazech, porodech i léčbě závažně nemocných pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto společně s transfuzními pracovišti vyzvalo všechny, kteří mohou krev darovat, aby v následujících dnech přišli k odběru.

Nedostatek se v současnosti týká řady transfuzních pracovišť napříč Českou republikou a situace se může rychle měnit podle krevních skupin i aktuální spotřeby. Kriticky nízké zásoby hlásí několik velkých pražských nemocnic i Fakultní nemocnice Ostrava. Důvodem je především pravidelný letní pokles počtu dárců spojený s dovolenými a cestováním. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. K operacím, porodům nebo léčbě závažně nemocných pacientů se v létě přidává vyšší počet úrazů a nehod.

"Krev neumíme vyrobit ani plnohodnotně nahradit a české zdravotnictví je proto každý den odkázáno na solidaritu dobrovolných dárců. V tuto chvíli už nejde o nedostatek několika jednotlivých krevních skupin. Zásoby na řadě míst výrazně klesly a potřebujeme je co nejrychleji doplnit. Obracím se proto na všechny zdravé lidi, kteří krev darovat mohou – pokud máte možnost, přijďte prosím v následujících dnech na své transfuzní oddělení. Jeden odběr může pomoci zachránit až tři lidské životy, a právě teď je pomoc dárců mimořádně důležitá," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Situace není ve všech regionech stejná. Zatímco některá pracoviště mají zásoby dostatečné, jiná se pohybují na jejich spodní hranici nebo aktuálně postrádají některé krevní skupiny. Nedostatek se navíc netýká pouze samotné krve. Například Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) aktuálně upozorňuje na výrazný nedostatek dárců krevních destiček napříč krevními skupinami. Ministerstvo proto doporučuje dárcům před návštěvou zkontrolovat webové stránky nebo sociální sítě nejbližšího transfuzního pracoviště, kde nemocnice průběžně zveřejňují informace o aktuálním stavu zásob a potřebných krevních skupinách. 

Krev je přitom v nemocnicích potřeba každý den, a to nejen při akutních stavech, ale také při dlouhodobé léčbě pacientů, kteří jsou na pravidelném podávání krevních přípravků závislí. Patří mezi ně například pacienti se závažnými onemocněními, u nichž může samotná léčba vést k poruchám krvetvorby a potřebě opakovaných transfuzí. 

"Bez dárců krve by byla léčba závažných onemocnění velmi obtížná a limitující. Nedostatečná krvetvorba jako důsledek léčby a z toho plynoucí krvácivé stavy patří mezi závažné komplikace, které mohou nastat kdykoliv v průběhu léčebného procesu. Proto je každý dárce velmi důležitý a nenahraditelný," vysvětlila primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.

Vedle pacientů, kteří krevní přípravky potřebují opakovaně v průběhu léčby, jsou tu i situace, kdy potřeba transfuze přichází náhle a během několika okamžiků. Typickým příkladem mohou být závažné krvácivé komplikace při porodu. 

"Při komplikovaném porodu může nastat situace, kdy žena během velmi krátké doby ztratí velké množství krve a transfuze je nezbytná pro záchranu jejího života. Bez dárců bychom v některých případech neměli šanci pomoci ani ženám po porodu, ani některým novorozencům. Právě proto je pro nás každý dárce krve nesmírně důležitý," doplnil ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Ladislav Krofta.

Ministerstvo proto vyzývá pravidelné i nové dárce: pokud jste zdraví a můžete krev darovat, sledujte aktuální potřebu nejbližšího transfuzního pracoviště a přijďte v následujících dnech k odběru. Krev nemá prázdniny a její dostatek závisí na ochotě dárců přicházet po celý rok.

12. srpna 2026 21:02

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