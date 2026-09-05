Čechům představili novou generaci EZKarty. Upozorní na preventivní vyšetření

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 12:16

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo zdravotnictví za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) představilo novou generaci mobilní aplikace EZKarta. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Aplikace získala zcela nový vzhled a výrazně rozšiřuje množství zdravotních informací, ke kterým mají lidé přístup přímo ve svém telefonu. 

Vedle očkování nově nabízí například přehled preventivních prohlídek a screeningových vyšetření, laboratorní výsledky, kartu dárce krve, lékařské posudky nebo vybrané údaje ze sdíleného zdravotního záznamu. Uživatelé mohou spravovat také profily svých nezletilých dětí a dalších osob, k jejichž údajům mají oprávnění. EZKarta se tak postupně mění z elektronického očkovacího průkazu v osobní digitální zdravotní přehled.

Nová generace EZKarty je dalším krokem v rozvoji elektronického zdravotnictví. Jejím cílem je umožnit lidem jednodušší a bezpečnější přístup k údajům, které o nich již ve zdravotnickém systému existují, a postupně omezovat situace, kdy pacient musí zdravotní informace mezi jednotlivými poskytovateli přenášet sám. 

"Když jsme v květnu představovali strategické projekty v oblasti digitalizace státu, říkal jsem, že právě zdravotnictví je naší prioritou. A EZKarta je prvním důležitým krokem v této oblasti. Dnes tento projekt posouváme o krok dál spuštěním její modernizované podoby. Je to konkrétní příklad digitalizace, kterou člověk pozná v každodenním životě – šetří pacientům čas, omezuje zbytečné papírování a usnadňuje jim cestu zdravotním systémem. Chceme, aby měl každý své zdravotní informace bezpečně dostupné ve chvíli, kdy je potřebuje. Digitalizace tak nepřináší jen větší pohodlí pacientům, ale pomáhá také zdravotníkům organizovat péči efektivněji," uvedl předseda vlády Babiš.

Aplikace dostala kompletně přepracované uživatelské prostředí. Nově je rozdělena do tří hlavních částí – Přehled, Služby a Nastavení – a umožňuje nastavit si oblíbené služby, přepínat mezi profily jednotlivých členů rodiny nebo využívat světlý a tmavý režim. Hlavní změnou je ale výrazně širší obsah. Uživatel nyní získává na jednom místě přehled o absolvovaných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních a zároveň zjistí, která preventivní vyšetření může aktuálně absolvovat a kdy bude mít nárok na další.

"Pacient nemá být kurýrem vlastních zdravotních údajů. Chceme, aby měl své důležité zdravotní informace bezpečně a přehledně dostupné na jednom místě a mohl je jednoduše využít pro péči o své zdraví. Proto má EZKarta novou tvář. Je moderní, přehledná a postavená především na každodenních potřebách. Nejde ale jen o vylepšený vzhled. Zásadně rozšiřujeme množství informací, ke kterým se lidé prostřednictvím aplikace dostanou, od prevence a screeningů přes laboratorní výsledky až po očkování, lékařské posudky nebo vybrané údaje ze zdravotní dokumentace. Postupně připojujeme další nemocnice a zdravotnická zařízení," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). 

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Zdroj: Libor Novák

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