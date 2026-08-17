Americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem Ománu, pokud podle jeho slov bude zasahovat do vyjednávání Spojených států s Íránem. Své vyjádření přednesl v pondělním telefonickém rozhovoru pro televizi Fox News. Reagoval tak na informace o tom, že Omán vede s Íránem vlastní jednání týkající se správy a plavby v mezinárodně klíčovém Hormuzském průlivu.
Varování vůči dlouholetému spojenci USA v Perském zálivu zaznělo v den, kdy oficiálně vypršelo šedesátidenní memorandum o porozumění. Dokument podepsaný v červnu ve Francii měl vytvořit časový prostor pro dojednání trvalé mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Šéf Bílého domu v rozhovoru prohlásil, že pokud se Omán postaví do cesty americkým záměrům, uspořádají na něj USA masivní bombardování.
Napětí v regionu trvá od konce února, kdy USA společně s Izraelem zahájily vojenské údery proti Íránu. Teherán následně zablokoval Hormuzský průliv, kterým běžně prochází přibližně pětina světové spotřeby ropy a zkapalněného zemního plynu. Obnovení bezpečné tranzitní trasy přes tuto námořní tepnu se stalo jedním z hlavních bodů diplomatických vyjednávání.
Představitelé íránského ministerstva zahraničí v pondělí uvedli, že s Ománem dosáhli dohody ohledně mapy tranzitní trasy pro obchodní lodě. Podle teheránských mluvčích obě strany dokončují detaily společného prohlášení, které má stanovit pravidla plavby bez nutnosti platit tranzitní poplatky. Maskat v minulosti opakovaně označil tato technická jednání za konstruktivní.
Donald Trump dále v rozhovoru tvrdil, že americká strana udržuje přímý tajný komunikační kanál s íránskými Islámskými revolučními gardami. Mluvčí těchto vojenských složek však jakákoli jednání s Američany kategoricky popřel a prohlášení šéfa Bílého domu označil za nepravdivá. Íránská strana trvá na tom, že žádné přímé rozhovory s Washingtonem tímto kanálem neprobíhají.
Americký prezident v telefonátu zároveň zdůraznil, že na ukončení konfliktu nespěchá a nemá stanovený žádný pevný časový harmonogram. Íránské představitele přirovnal k dobrým hráčům pokeru, kteří však podle něj ekonomicky a vojensky slábnou. Vyjádřil se také k nadcházejícím podzimním volbám do amerického Kongresu s tím, že na jeho uvažování o válce nemají žádný vliv.
Odmítl rovněž obavy z vyčerpání amerických vojenských zásob v důsledku několikaměsíčních bojů na Blízkém východě. Spotřebované množství munice označil za zanedbatelné a dodal, že hlavní americkou prioritou zůstává zamezit Íránu v získání jaderné zbraně.
Omán se v dlouhodobém horizontu staví do role neutrálního prostředníka mezi Západem a Íránem. I přes svoji zprostředkovatelskou úlohu čelil v průběhu současného konfliktu několika úderům ze strany Teheránu. Hrozba ze strany Washingtonu vůči tomuto státu Zálivu není první, obdobná rétorika z úst amerického prezidenta zazněla již během května.
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Zdroj: Libor Novák