Evropu spalují jedny z nejhorších lesních požárů v historii. Uhasit je potrvá měsíce

Rozsáhlé lesní požáry v jižní a západní Evropě ani po týdnech intenzivního boje neustupují a situace v zasažených regionech zůstává mimořádně dramatická. Francouzští i španělští záchranáři čelí jedné z nejhorších požárních vln v moderní historii, kterou navíc v nejbližších dnech dále zkomplikuje příchod již čtvrté vlny veder během letošního léta. Podle meteorologů se teploty v západní Evropě opět vyšplhají až k hranici čtyřiceti stupňů Celsia.
Hasiči v jihozápadním francouzském departementu Gironde varují, že úsilí o úplné uhašení tamního rozsáhlého požáru potrvá několik týdnů, nebo dokonce měsíců. Podle zástupců francouzských záchranných složek se situaci sice podařilo dočasně stabilizovat, ale oheň stále není pod kontrolou. Plameny tak v regionu opakují scénář z minulých let, kdy dohašování menších ohnisek trvalo extrémně dlouhou dobu.
Francouzské úřady označují letošní požární sezónu za zcela výjimečnou. Od začátku roku v zemi lehlo popelem již více než sto šestnáct tisíc hektarů lesů a vegetace, což daleko přesahuje celkovou bilanci z celého loňského roku. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez zdůraznil, že sezóna zdaleka nekončí a zásahové jednotky se potýkají s podmínkami, které dosud nemají obdoby.
Boj s ohněm navíc komplikují zcela nové přírodní jevy, s nimiž se francouzští hasiči dosud nesetkali. Jde o takzvané bouřkové mraky vznikající přímo z masivních požárů, v odborné terminologii nazývané pyrocumulonimbus. Tyto extrémní mraky dosahují výšky deseti až patnácti kilometrů a vytvářejí své vlastní specifické počasí, včetně silného větru a blesků, které následně způsobují vznik dalších ohnisek.
Obdobně náročná situace panuje také ve Španělsku, kde úřady vyzývají obyvatele k nejvyšší možné opatrnosti před nadcházejícím prudkým růstem teplot. Španělský premiér Pedro Sánchez během návštěvy zasažených oblastí varoval před eskalací nebezpečí a zároveň se vymezil proti šíření dezinformací na sociálních sítích. V online prostoru se totiž začaly šířit teorie tvrdící, že požáry jsou zakládány úmyslně kvůli stavbě solárních elektráren nebo těžbě nerostných surovin.
Zatímco španělská vláda plánuje okamžitou pomoc postiženým obcím a obyvatelům, meteorologická služba varuje, že nebezpečí požárů dosáhne na většině území extrémní úrovně. Sánchez připsal rozsah katastrofy přímo dopadům klimatické krize a zdůraznil, že země se musí v budoucnu připravit na mnohem častější výskyt podobných krizových situací.
Dramatické momenty zažívá rovněž jižní Evropa, konkrétně Itálie. V jihoitalské Apulii a sousední Basilicatě musely záchranné složky evakuovat stovky lidí z domovů a kempů přímo u pobřeží. Kvůli plamenům, které se šířily k plážím, probíhala evakuace stovek turistů a místních obyvatel za pomoci lodí po moři. Do hašení se v horských oblastech zapojila i specializovaná požární letadla.
Italské úřady poukazují na to, že za velkou částí tamních požárů stojí úmyslné žhářství. V loňském roce plameny v zemi zničily lesní porosty o rozloze přesahující sto dvacet kilometrů čtverečních a tamní vyšetřovatelé se v současnosti potýkají i s neuvěřitelnými případy cynického zakládání ohňů. Země se přitom připravuje na teploty dosahující čtyřiceti stupňů Celsia, které mají jižní regiony zasáhnout v polovině týdne.
Odborníci napříč Evropou se shodují, že příznivější povětrnostní podmínky v rozmezí několika málo dnů poskytují záchranářům pouze krátké okno příležitosti k upevnění obranných linií. Jakmile dorazí očekávaná vlna veder doprovázená silným větrem a nízkou vlhkostí vzduchu, zvládání stávajících i nových požárů se opět výrazně zkomplikuje.
Kritická situace tak staví přední evropské státy před nutnost dlouhodobého nasazení tisíců záchranářů a posílení mezinárodní pomoci. S pokračujícím létem a nepříznivou předpovědí počasí je zřejmé, že boj s ohnivým živlem bude na evropském kontinentu vyžadovat ještě obrovské úsilí a rozsáhlé finanční zdroje.
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Zdroj: Jan Hrabě