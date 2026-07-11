Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Proces má zrychlit a zjednodušit

Poslanecká sněmovna v pátek v závěrečném hlasování schválila novelu stavebního zákona. Tato klíčová legislativní změna má podle ministerstva pro místní rozvoj za cíl zásadně zrychlit a zjednodušit povolovací procesy v Česku, omezit roztříštěnost řízení, zkrátit průtahy a posílit právní jistotu stavebníků, obcí i investorů.
Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, zpožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa proto staví na principech integrovaného rozhodování a přináší model „1 úřad – 1 řízení – 1 razítko“, který pro občany znamená méně papírování a méně obíhání úřadů.
Schválení této novely získalo silnou podporu řady významných profesních a podnikatelských organizací, které ji označují za důležitý krok směrem k vytvoření efektivnějšího systému povolování staveb a posílení konkurenceschopnosti Česka.
Kromě samotného zrychlení výstavby bytů, škol, školek či nemocnic přináší zákon podstatné změny v oblasti právní jistoty a územního plánování. Racionalizuje se soudní přezkum, což omezí stavy, kdy jsou pravomocná povolení po letech rušena z čistě procesních důvodů. Významně se také posiluje role samospráv, neboť pořizování vlastní územně plánovací dokumentace přechází do samostatné působnosti obcí a krajů. V oblasti památkové péče pak předkladatelé jasně zdůrazňují, že novela neruší památkovou ochranu, ale pouze mění procesní model a rozdělení kompetencí tak, aby byl celý systém funkčnější a předvídatelnější.
"Novela je především o lidech. O rodinách, které čekají na bydlení. O obcích, které potřebují školku, školu nebo vodovod. O stavebnících, kteří chtějí stavět, a ne měsíce a roky jen doplňovat další a další podklady. Dostáváme konkrétní podněty od občanů, kteří popisují roky čekání, opakované výzvy k doplnění podkladů a ztrátu důvěry v systém. I proto je tato novela potřebná," uvedla ministryně Zuzana Mrázová.
"Chceme vrátit stavebnímu řízení logiku, předvídatelnost a odpovědnost. Stát, který nedokáže povolit výstavbu v přiměřeném čase, oslabuje sám sebe. Dnes jsme v Poslanecké sněmovně rozhodli o tom, že lidem zkrátíme cestu k bydlení, obcím ke školce či škole a této zemi k větší konkurenceschopnosti. Schválením tohoto zákona jsme udělali klíčový krok k tomu, aby se v České republice dalo konečně normálně stavět," dodala Mrázová.
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Poslanecká sněmovna , Stavebnictví , Zuzana Mrázová , Ministerstvo pro místní rozvoj
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