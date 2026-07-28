Ukrajinské drony zaútočily na Moskvu. Zastavily provoz na tamních letištích

Ruská metropole a její blízké okolí se v úterý ráno staly terčem masivního dronového útoku, který na několik hodin výrazně narušil letecký provoz na klíčových moskevských letištích. Podle vyjádření místních představitelů musely záchranné složky a protivzdušná obrana čelit několika po sobě jdoucím vlnám bezpilotních letounů.
Moskevský starosta Sergej Sobjanin zpočátku uvedl, že se armádě podařilo zneškodnit dvanáct strojů směřujících k městu. Postupně však úřady hlásily další sestřely a celkový počet zachycených dronů v přístupových oblastech k ruskému hlavnímu městu podle oficiálních zpráv přesáhl osm desítek.
Složitá bezpečnostní situace přiměla ruskou leteckou agenturu Rosaviacia k dočasnému omezení příletů a odletů na mezinárodních letištích Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij. Provoz se dařilo obnovovat jen pozvolna a omezení v Domodědovu byla zrušena až po šesté hodině ranní moskevského času.
Na sociálních sítích se objevily snímky a videa zachycující bezpilotní prostředky nad Moskevskou oblastí i sloupy dýmu stoupající z několika míst. Přesný rozsah případných materiálních škod ani přesná místa dopadů nebylo možné bezprostředně nezávisle ověřit.
Ukrajinské vedení se k ranní operaci oficiálně nevyjádřilo. Událost nicméně zapadá do současného trendu, kdy ukrajinské síly intenzivně rozšiřují své dálkové údery na cíle hluboko uvnitř ruského území se zaměřením na logistickou a energetickou infrastrukturu.
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Zdroj: Jan Hrabě