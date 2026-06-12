Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová se ostře ohradila proti diskusím o možném zrušení či radikální reorganizaci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). V interním e-mailu zaslaném pěti tisícům zaměstnanců unijní diplomatické služby zdůraznila, že instituce přináší celému bloku jasnou přidanou hodnotu, a to zejména v době, kdy v Evropě zuří plnohodnotná válka.
Bývalá estonská premiérka, která stojí v čele unijní diplomacie od roku 2024, tímto způsobem reagovala na interní francouzský vládní dokument, jehož obsah byl následně potvrzen. Tento materiál totiž navrhoval radikální řešení dlouhodobých problémů unijní diplomacie, mezi nimiž bylo i kompletní podřízení celé diplomatické služby pod kontrolu Evropské komise.
Debaty o reformě přicházejí v době dlouhodobé kritiky ze strany členských států i samotných unijních představitelů, kteří diplomatické službě vyčítají příliš pomalé rozhodování, institucionální nefunkčnost a neustálé kompetenční spory s Evropskou komisí pod vedením Ursuly von der Leyenové.
Zmiňovaný francouzský dokument, o kterém jako první informovaly agentura Reuters a deník Financial Times, nicméně nepředstavuje oficiální pozici Paříže, neboť nebyl schválen tamním ministrem zahraničí Jeanem-Noëlem Barrotem ani jeho poradci. Podle diplomatických zdrojů šlo pouze o interní podklad pro diskusi, i když sám ministr Barrot v minulosti veřejně volal po silnější evropské diplomacii.
Materiál nastínil celkem tři možné scénáře budoucího vývoje. Kromě již zmíněného úplného převedení pod Evropskou komisi navrhoval přesun klíčových diplomatických funkcí pod Radu EU, která zastupuje vlády sedmadvacítky, nebo naopak výrazné posílení samotné role vysokého představitele pro zahraniční věci. Podle unijních diplomatů jsou problémy uvnitř instituce předmětem každodenních debat mezi velvyslanci a současný tlak by měla Kallasová vnímat jako jasné varování vůči způsobu, jakým diplomatickou službu vede.
Kallasová ve svém vyjádření uved稲a, že diskusi o reformách vítá, protože podle ní ukazuje společnou snahu zajistit, aby unijní instituce měly co největší přínos pro občany. Zároveň však připomněla, že role a odpovědnosti jednotlivých institucí jsou jasně definovány v unijních smlouvách a tento právní rámec zůstává neměnný. Oficiální diplomatické debaty o konkrétních nápadech na reformu plánuje šéfka unijní diplomacie otevřít na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí po skončení letošního léta.
Související
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem
Kaja Kallasová (Estonsko) , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
před 1 hodinou
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
před 1 hodinou
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
před 2 hodinami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
před 3 hodinami
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
před 5 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
před 6 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
včera
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
včera
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
včera
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
včera
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
včera
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
včera
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
Spojené státy, Velká Británie, Česká republika a dalších devatenáct západních zemí vydaly společné prohlášení, ve kterém ostře odsoudily plánované vraždy, únosy a další nepřátelské operace íránských tajných služeb na území Evropy, Severní Ameriky a Austrálie.
Zdroj: Libor Novák