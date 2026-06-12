Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail

Libor Novák

12. června 2026 10:58

Kaja Kallasová
Kaja Kallasová Foto: MSC

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová se ostře ohradila proti diskusím o možném zrušení či radikální reorganizaci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). V interním e-mailu zaslaném pěti tisícům zaměstnanců unijní diplomatické služby zdůraznila, že instituce přináší celému bloku jasnou přidanou hodnotu, a to zejména v době, kdy v Evropě zuří plnohodnotná válka.

Bývalá estonská premiérka, která stojí v čele unijní diplomacie od roku 2024, tímto způsobem reagovala na interní francouzský vládní dokument, jehož obsah byl následně potvrzen. Tento materiál totiž navrhoval radikální řešení dlouhodobých problémů unijní diplomacie, mezi nimiž bylo i kompletní podřízení celé diplomatické služby pod kontrolu Evropské komise.

Debaty o reformě přicházejí v době dlouhodobé kritiky ze strany členských států i samotných unijních představitelů, kteří diplomatické službě vyčítají příliš pomalé rozhodování, institucionální nefunkčnost a neustálé kompetenční spory s Evropskou komisí pod vedením Ursuly von der Leyenové.

Zmiňovaný francouzský dokument, o kterém jako první informovaly agentura Reuters a deník Financial Times, nicméně nepředstavuje oficiální pozici Paříže, neboť nebyl schválen tamním ministrem zahraničí Jeanem-Noëlem Barrotem ani jeho poradci. Podle diplomatických zdrojů šlo pouze o interní podklad pro diskusi, i když sám ministr Barrot v minulosti veřejně volal po silnější evropské diplomacii.

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Materiál nastínil celkem tři možné scénáře budoucího vývoje. Kromě již zmíněného úplného převedení pod Evropskou komisi navrhoval přesun klíčových diplomatických funkcí pod Radu EU, která zastupuje vlády sedmadvacítky, nebo naopak výrazné posílení samotné role vysokého představitele pro zahraniční věci. Podle unijních diplomatů jsou problémy uvnitř instituce předmětem každodenních debat mezi velvyslanci a současný tlak by měla Kallasová vnímat jako jasné varování vůči způsobu, jakým diplomatickou službu vede.

Kallasová ve svém vyjádření uved稲a, že diskusi o reformách vítá, protože podle ní ukazuje společnou snahu zajistit, aby unijní instituce měly co největší přínos pro občany. Zároveň však připomněla, že role a odpovědnosti jednotlivých institucí jsou jasně definovány v unijních smlouvách a tento právní rámec zůstává neměnný. Oficiální diplomatické debaty o konkrétních nápadech na reformu plánuje šéfka unijní diplomacie otevřít na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí po skončení letošního léta.

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