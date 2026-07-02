EU uvalí sankce na ruské výrobce, kteří se podíleli na ranním útoku na Kyjev

Evropská unie uvalí sankce na ruské vojenské výrobce, kteří se podíleli na ranním smrtícím útoku na Kyjev. Tento krok oznámila na sociální síti X šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s tím, že navrhne postihy pro další subjekty podporující ruský vojensko-průmyslový komplex. Podle jejích slov bude Unie zvyšovat náklady tak dlouho, dokud Rusko nepochopí, že v této válce nemůže zvítězit. Jakákoliv nová unijní opatření však budou muset jednomyslně schválit všechny členské státy Sedmadvacítky.
Oznámení vysoké představitelky pro zahraniční věci přišlo bezprostředně poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu masivní vlnou raket a dronů. Úder se soustředil zejména na hlavní město Kyjev, kde připravil o život nejméně 18 lidí a více než 80 dalších zranil. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Moskva během tohoto útoku vyslala 74 raket a přes 490 útočných bezpilotních letounů, které cílily také na Záporoží, Mykolajiv a Charkov.
Předchozí balíček navrhovaných sankcí proti Moskvě představila Evropská unie již dříve v červnu, kdy se zaměřila na bankovní, energetický a obchodní sektor s cílem oslabit tamní ekonomiku. Současný masivní úder přitom přišel krátce poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musel ve středu předčasně ukončit svou návštěvu Dublinu. Zelenskyj tehdy varoval, že ukrajinské zpravodajské služby indikovaly brzké zahájení nového rozsáhlého ruského útoku, a dodal, že Vladimir Putin tento masivní úder proti Ukrajině připravoval již delší dobu.
Útok se odehrál jen několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj veřejně varoval, že Moskva plánuje masivní úder. Podle tamních úřadů nasadila ruská armáda balistické rakety i drony, přičemž nálet trval jedenáct hodin a napáchal rozsáhlé škody na třiceti místech metropole. Mezi zraněnými je nejméně jedno dítě a také několik zdravotníků, kteří utrpěli zranění při zásahu stanice záchranné služby.
Šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko uvedl, že střely přímo zasáhly obytné domy, z jejichž troskách záchranáři vyprošťují těla obětí. Ruské ministerstvo obrany útok potvrdilo s tím, že armáda provedla masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého dosahu.
Podle Moskvy byly cílem vojenské objekty a energetická infrastruktura v Kyjevě a v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské a Černihivské oblasti. Ukrajinská strana však poukazuje na masivní zásahy civilních cílů a obytných čtvrtí. Ministr zahraničí Andrij Sybiha v reakci na události vyzval mezinárodní společenství ke konkrétním krokům, které by ruský teror zastavily, a dodal, že počet obětí pravděpodobně ještě poroste.
Náletům předcházela středeční výzva prezidenta Zelenského, aby obyvatelé dbali zvýšené opatrnosti a okamžitě reagovali na sirény. Zelenskyj na sociální síti X upozornil, že Vladimir Putin masivní úder připravoval delší dobu. Obyvatelé Kyjeva se proto již během středečního večera začali hromadně přesouvat do stanic metra, kde strávili celou noc. Sirény se v hlavním městě rozezněly kolem osmé hodiny večer a utichly až v ranních hodinách. Snímky a videozáznamy z místa neštěstí ukazují hořící trosky bytových domů, v nichž týmy záchranářů pátrají po přeživších.
Ukrajinská města čelí náletům ruských raket a bezpilotních letounů téměř každou noc. Kyjevské síly však v poslední době rovněž zintenzivnily své údery na ruském území. V uplynulém měsíci Ukrajina zahájila rozsáhlou kampaň s využitím dronů dlouhého dosahu zaměřenou na ruskou energetickou infrastrukturu, což Zelenskyj označil za klíčovou strategii k donucení Moskvy k ukončení války.
Minulý týden ruské úřady hlásily zachycení 660 dronů nad dvanácti regiony, což představovalo jeden z největších ukrajinských útoků od začátku konfliktu. Tyto operace zasahují čím dál hlouběji do ruského vnitrozemí, nicméně ničivé vzdušné údery Moskvy na ukrajinské území nadále pokračují, přičemž v červnu byl zasažen i historický komplex Kyjevskopečerské lávry.
Související
Z maďarského velvyslanectví v Bruselu operovala špionážní síť, odhalilo vyšetřování
Politico: EU se potýká s hlubokou průmyslovou krizí. Neví, jak ji řešit
EU (Evropská unie) , sankce , Kaja Kallasová (Estonsko)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rusko drony vypouštěnými ze stínové flotily už téměř dva roky špehuje jaderná zařízení v Evropě
před 2 hodinami
EU uvalí sankce na ruské výrobce, kteří se podíleli na ranním útoku na Kyjev
před 2 hodinami
Zoufalé Rusko se snaží vyhnout další mobilizaci. Posílá na frontu bojovat i ženy
před 3 hodinami
Írán varoval Trumpa před tvrdou odvetou, pokud zaútočí během pohřbu Chameneího
před 4 hodinami
Z maďarského velvyslanectví v Bruselu operovala špionážní síť, odhalilo vyšetřování
před 4 hodinami
Forex v roce 2026: Jak se orientovat na trhu, kde pravidla píší centrální banky a geopolitika
před 5 hodinami
Babiš zkritizoval Pavla: Nejmenoval Turka, teď si vykládá ústavu podle svého
před 5 hodinami
Další bizár ruské propagandy: Putina díky "vysoké míře milosrdenství" označují za Ježíše Krista
před 6 hodinami
Zelenskyj schválil čtyřicetidenní ofenzivní operaci. Má donutit Rusko jednat o míru
před 7 hodinami
Nová data: Kolik je na obou stranách obětí války na Ukrajině?
před 8 hodinami
Rusko v noci podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Kyjev. Nejméně 10 mrtvých
před 8 hodinami
Tučné poplatky, večeře za miliony. Trumpův majetek po návratu do Bílého domu prudce vzrostl
před 10 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Léto bude tentokrát příjemné
včera
Klempíře očekávají na festivalu ve Varech. Ministr potvrdil účast
včera
Prvním osmifinalistou fotbalového MS je Kanada. Jihoafričany pokořila gólem v nastavení
včera
Ministerstvo naznačilo, kolik budou stát dálniční známky pro příští rok
včera
Chmurný návrat fotbalistů do Prahy. Krejčí přednesl svůj pohled na český fotbal
včera
ANO by vyhrálo, ale přišlo by o Motoristy, ukázal květnový průzkum
včera
Extrémně silné bouřky na východě Česka. Nebezpečně tam stoupají i hladiny řek
včera
Trenér Miroslav Koubek nakonec skončil u české fotbalové reprezentace
Přestože to ještě před několika dny vypadalo, že bude trenér Miroslav Koubek pokračovat i v dalším kvalifikačním cyklu až do evropského šampionátu v roce 2028, nakonec se zkušený čtyřiasedmdesátiletý stratég rozhodl svou funkci dát k dispozici, což následně přijal šéf českého fotbalu David Trunda. Koubek v prohlášení ke svému nečekanému kroku uvedl, že vzhledem k současné atmosféře kolem reprezentace, kterou podle něj zapříčinila mediální kampaň posledních dní, nevidí smysl u národního týmu pokračovat.
Zdroj: David Holub