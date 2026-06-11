Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové

Libor Novák

11. června 2026 14:42

Kaja Kallasová
Kaja Kallasová Foto: MSC

Francie, Německo a další členské státy Evropské unie intenzivně diskutují o zásadní reformě, či dokonce rozpuštění patnáct let staré Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Cílem plánovaných změn je zefektivnit reakci bloku na současné geopolitické krize. Podle informací deníku Financial Times zvažují unijní metropole omezení pravomocí šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a přesun funkcí tohoto úřadu, disponujícího ročním rozpočtem ve výši jedné miliardy eur, zpět pod Evropskou komisi a jednotlivé členské státy.

Funkce tohoto úřadu by se v případě schválení změn přenesly na Evropskou komisi a jednotlivé členské státy. Mnozí činitelé totiž zpochybňují schopnost této instituce koordinovat účinné kroky v reakci na zásadní události, mezi které patří války na Ukrajině a v Íránu nebo kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jeden z návrhů, který předložila Paříž, se zaměřuje na omezení autonomie vysoké představitelky, jež má v současnosti dvojí roli a zodpovídá se jak členským státům, tak Evropské komisi. Tento krok by oslabil kontrolu Kallasové nad sítí více než 140 delegací po celém světě. Vládní představitelé vyjadřují frustraci a požadují, aby unie navenek vystupovala jednotně a efektivně, přičemž varují před rizikem úplného rozpadu diplomatické služby.

Některé země navíc v soukromí upozorňují na přílišné překrývání agendy a nedostatečnou koordinaci mezi touto službou, národními ministerstvy zahraničí a generálními ředitelstvími Evropské komise a Rady. Tyto obavy ještě zesílily po zprávách, že Kallasová vyjadřovala vlastní názory na vztahy s Čínou a předkládala návrhy dříve, než je schválily členské země.

Stoupenci restrukturalizace tvrdí, že úpravy lze provést bez nutnosti měnit unijní smlouvy, podle nichž má úřad pouze asistovat šéfovi diplomacie na základě podmínek dohodnutých v roce 2010. Jakákoli změna tohoto uspořádání by ovšem vyžadovala jednomyslný souhlas všech sedmadvaceti států unie.

Diplomatická služba navíc dlouhodobě soupeří o vliv v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky s Evropskou komisí vedenou Ursulou von der Leyenovou. Předsedkyně komise již dříve rozšířila svou roli nad rámec tradičních kompetencí a často stála v čele unijní reakce na ruskou válku proti Ukrajině. Von der Leyenová navíc zvažuje vytvoření vlastní jednotky pro sdílení zpravodajských informací, což Kallasová odmítá.

Návrhy na reformu se promítnou i do nové bezpečnostní strategie, kterou Evropská komise plánuje zveřejnit letos v létě, přičemž mluvčí Kallasové zdůraznil, že se šéfka diplomacie plně soustředí na plnění svého mandátu a že unijní politika je nejsilnější při jednotě členských států.

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Zdroj: Libor Novák

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