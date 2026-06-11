Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové

Francie, Německo a další členské státy Evropské unie intenzivně diskutují o zásadní reformě, či dokonce rozpuštění patnáct let staré Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). Cílem plánovaných změn je zefektivnit reakci bloku na současné geopolitické krize. Podle informací deníku Financial Times zvažují unijní metropole omezení pravomocí šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové a přesun funkcí tohoto úřadu, disponujícího ročním rozpočtem ve výši jedné miliardy eur, zpět pod Evropskou komisi a jednotlivé členské státy.
Funkce tohoto úřadu by se v případě schválení změn přenesly na Evropskou komisi a jednotlivé členské státy. Mnozí činitelé totiž zpochybňují schopnost této instituce koordinovat účinné kroky v reakci na zásadní události, mezi které patří války na Ukrajině a v Íránu nebo kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jeden z návrhů, který předložila Paříž, se zaměřuje na omezení autonomie vysoké představitelky, jež má v současnosti dvojí roli a zodpovídá se jak členským státům, tak Evropské komisi. Tento krok by oslabil kontrolu Kallasové nad sítí více než 140 delegací po celém světě. Vládní představitelé vyjadřují frustraci a požadují, aby unie navenek vystupovala jednotně a efektivně, přičemž varují před rizikem úplného rozpadu diplomatické služby.
Některé země navíc v soukromí upozorňují na přílišné překrývání agendy a nedostatečnou koordinaci mezi touto službou, národními ministerstvy zahraničí a generálními ředitelstvími Evropské komise a Rady. Tyto obavy ještě zesílily po zprávách, že Kallasová vyjadřovala vlastní názory na vztahy s Čínou a předkládala návrhy dříve, než je schválily členské země.
Stoupenci restrukturalizace tvrdí, že úpravy lze provést bez nutnosti měnit unijní smlouvy, podle nichž má úřad pouze asistovat šéfovi diplomacie na základě podmínek dohodnutých v roce 2010. Jakákoli změna tohoto uspořádání by ovšem vyžadovala jednomyslný souhlas všech sedmadvaceti států unie.
Diplomatická služba navíc dlouhodobě soupeří o vliv v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky s Evropskou komisí vedenou Ursulou von der Leyenovou. Předsedkyně komise již dříve rozšířila svou roli nad rámec tradičních kompetencí a často stála v čele unijní reakce na ruskou válku proti Ukrajině. Von der Leyenová navíc zvažuje vytvoření vlastní jednotky pro sdílení zpravodajských informací, což Kallasová odmítá.
Návrhy na reformu se promítnou i do nové bezpečnostní strategie, kterou Evropská komise plánuje zveřejnit letos v létě, přičemž mluvčí Kallasové zdůraznil, že se šéfka diplomacie plně soustředí na plnění svého mandátu a že unijní politika je nejsilnější při jednotě členských států.
Související
Kallasová chce, aby EU dohlédla na dohodu mezi USA a Íránem
Kallasová: Dynamika války se obrací ve prospěch Ukrajiny, Rusko se ocitá v defenzivě
Kaja Kallasová (Estonsko) , EU (Evropská unie)
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Neřeší Ukrajinu, Írán ani Trumpa. Státy EU se bouří proti Kallasové
před 1 hodinou
Americe se nelíbí, že ji Netanjahu neposlouchá. Prosazuje zájmy které se neshodují s USA, prohlásil Vance
před 2 hodinami
Írán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Útoky USA zlikvidovaly příměří, tvrdí
před 3 hodinami
Musk podnítil nepokoje v Belfastu. Odhalil slabinu sociálních sítí
před 4 hodinami
Rok od tragického zřícení letu AI171: Jediný přeživší se dodnes potýká s problémy. Stále neví, proč letadlo spadlo
před 5 hodinami
Spojené státy a dalších 20 zemí včetně Česka varují před útoky Íránu v Evropě
před 6 hodinami
Policie v Severním Irsku nasadila proti demonstrantům vodní děla
před 6 hodinami
Mašínová si zachovala pevný charakter, ocenil prezident Pavel
před 7 hodinami
Útoky slibované Trumpem přišly. Írán tvrdí, že opět uzavřel Hormuzský průliv
před 8 hodinami
K dešti se přidají bouřky, vyplývá z předpovědi počasí na dnešek
včera
Česká cesta do vesmíru míří k úspěchu. Svoboda by mohl letět na ISS
včera
Malou propustili z nemocnice. Zítra už by měla opět šéfovat poslancům ANO
včera
Smutné pražské výročí. Jak hlavní město zničil nejničivější požár v jeho dějinách
včera
Policie objasnila vraždu novorozence na Sokolovsku. Matce hrozí až doživotí
včera
Zemřela Zdena Mašínová
včera
Útěk z vězení nevyšel. Zločinec si pobyt na Pankráci zřejmě prodlouží
včera
Deštivé počasí pokračuje. Meteorologové prozradili, kde má napršet nejvíc
včera
Napětí na Blízkém východě roste: Írán po nočních útocích zvažuje konec mírových jednání
včera
Parlamentní volby v Izraeli se blíží. Netanjahu potvrdil kandidaturu, jistotu výhry ale nemá
včera
Maďarsko už problémy nedělá. Mezi EU a Ukrajinou přesto roste napětí
Mezi Evropskou unií a Ukrajinou roste napětí ohledně rychlosti přístupových rozhovorů. Zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by chtěl ještě před koncem letošního léta otevřít několik vyjednávacích skupin, takzvaných klastrů, členské státy ani Evropská komise k tomu zatím neprojevily ochotu. V Kyjevě proto panují obavy, že se celý proces po počátečním posunu výrazně zpomalí, nebo dokonce ocitne na vedlejší koleji, jako se to již stalo v případě jiných kandidátských zemí.
Zdroj: Libor Novák