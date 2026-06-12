Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr

Víkendové počasí přinese větrné dny, kdy se zpočátku setkáme s deštěm, ale v průběhu času bude oblačnosti ubývat.
V sobotu se zejména přes den dočkáme teplejšího vzduchu. Zpočátku sice bude na obloze převládat velká oblačnost doprovázená občasným deštěm nebo přeháňkami, ale během dne začnou srážky od jihozápadu ustávat. Postupně bude ubývat také mraků až na polojasno. V severovýchodní polovině území může napršet až 15 milimetrů srážek, zatímco na zbytku území se úhrny budou pohybovat od 0 do 8 milimetrů.
Noční teploty klesnou na 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty pak vystoupají na 19 až 23 °C, přičemž na jihu Moravy může rtuť teploměru ukázat až 25 °C. Pocitovou teplotu však bude ovlivňovat mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který bude během dne v Čechách místy dosahovat v nárazech rychlosti kolem 15 m/s.
V neděli bude počasí pokračovat ve větrném rázu, tentokrát se však srážky omezí pouze na lokální přeháňky. Na obloze bude panovat polojasno až oblačno. Místy se přeháňky vyskytnou na severu a severovýchodě území, zatímco na ostatních místech se objeví pouze ojediněle, přičemž předpokládané množství srážek nepřesáhne 5 milimetrů.
Ochladí se jak v noci, tak i přes den. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou 17 až 21 °C, přičemž jižní Morava zaznamená maxima do 23 °C. Mírný západní vítr o rychlosti 3 to 7 m/s bude v průběhu nedělního dne na našem území opět místy zesilovat v nárazech na hodnoty kolem 15 m/s.
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Zdroj: Lucie Podzimková