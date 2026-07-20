Počasí tento týden: Objeví se déšť, studená rána i tropy

Libor Novák

20. července 2026 7:00

Déšť
Déšť Foto: Pixabay

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil seznam stěžejních informací týkajících se počasí, které nás tento týden čeká. Podle meteorologů nabídne následující období proměnlivé podmínky s nižším podílem slunečního svitu, mírnějšími teplotami a proměnlivými srážkami.

Slunečné paprsky se na území České republiky objeví spíše v omezené míře. Největší šance na slunečné počasí nabídne pondělí a následně pátek. Ve zbývajících dnech pracovní části týdne bude převažovat velká oblačnost, přestože v úterý a ve středu ráno se slunce na přechodnou dobu rovněž ukáže. Výraznější absence slunečního svitu se očekává především ve čtvrtek.

Srážková činnost se bude v průběhu týdne výrazně měnit. Zatímco pondělí a středa přinesou déšť pouze ojediněle, v úterý se srážky objeví místy. Nejvýraznější deštivé počasí meteorologové předpovídají na čtvrtek, kdy srážky zasáhnou téměř celé území státu.

Teplotní rozsah zůstane po většinu pracovního týdne kolem normálu nebo lehce pod ním, s průměrnými denními hodnotami mezi 19 a 24 °C. Na počátku týdne se maximální teploty na jihu Moravy dostanou k 25 °C. Nejchladnějším dnem týdne se stane čtvrtek, kdy denní maxima dosáhnou 17 až 21 °C, přičemž jihomoravský region zaznamená až 23 °C. Očekávají se rovněž chladná rána, během nichž budou minimální teploty klesat pod 10 °C.

Změna charakteru počasí nastane s příchodem víkendu, kdy dojde k oteplení a úbytku srážek. Přestože se ojedinělé srážky mohou vyskytnout, sobota přinese denní teploty okolo 26 °C a v neděli se maximální hodnoty vyšplhají na 26 až 31 °C. Z hlediska nebezpečných meteorologických jevů se po bouřlivém víkendu očekává klidnější průběh, i když na jihu Moravy zůstává až do odvolání v platnosti výstraha před rizikem vzniku požárů.

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Zdroj: Libor Novák

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