Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

9. srpna 2026 15:16

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv pokračuje v intenzivním řešení omezené dostupnosti léčivých přípravků s účinnou látkou tamoxifen. Díky mimořádným opatřením se podařilo zajistit téměř 6 000 balení, která jsou nyní postupně distribuována do lékáren po celé České republice. Další dodávky jsou již na cestě a budou do distribuční sítě uvolňovány v průběhu příštího týdne.

"Udělali jsme maximum pro to, aby pacientky měly svou léčbu opět co nejdříve k dispozici. První zásilka téměř 6 000 balení už míří do lékáren a další budou následovat v nejbližších dnech. Chci poděkovat pacientkám za trpělivost i lékařům, lékárníkům a distributorům za mimořádné nasazení při řešení této situace. Díky jejich každodenní spolupráci se podařilo zajistit potřebná léčiva v rekordně krátkém čase," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V předchozích týdnech Ministerstvo zdravotnictví zahájilo intenzivní jednání s výrobci i zahraničními partnery a společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravilo soubor mimořádných opatření, která mají za cíl zajistit kontinuitu léčby. Jedním z klíčových nástrojů je zvláštní léčebný program, který umožňuje využití neregistrovaných léčivých přípravků s obsahem tamoxifenu registrovaných v jiných členských státech Evropské unie k rozdělení balení a přípravě individuálních balení odpovídajících předepsané délce léčby.

Pacientky tak v lékárně obdrží léčivý přípravek v náhradním obalu namísto původního balení. Součástí výdeje budou všechny potřebné informace pro bezpečné užívání léčivého přípravku a lékárníci pacientkám poskytnou odpovídající odborné poradenství.

"Kromě již dodaných balení v tomto týdnu i dnes míří do lékáren další dodávka, která pokryje 2 měsíční léčbu pro 1250 pacientek. Těmito dodávkami se dostáváme nad týdenní obvyklé spotřeby. Další dodávky budou pokračovat i v následujících týdnech," řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.

Situaci s dostupností tamoxifenu bude ministerstvo zdravotnictví i nadále aktivně řešit. Společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv zůstává v kontaktu s výrobci a distributory tak, aby byly další dodávky do České republiky zajištěny co nejrychleji a byla obnovena standardní dostupnost léčivých přípravků.

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