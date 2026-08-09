Maximum možného. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv pokračuje v intenzivním řešení omezené dostupnosti léčivých přípravků s účinnou látkou tamoxifen. Díky mimořádným opatřením se podařilo zajistit téměř 6 000 balení, která jsou nyní postupně distribuována do lékáren po celé České republice. Další dodávky jsou již na cestě a budou do distribuční sítě uvolňovány v průběhu příštího týdne.
"Udělali jsme maximum pro to, aby pacientky měly svou léčbu opět co nejdříve k dispozici. První zásilka téměř 6 000 balení už míří do lékáren a další budou následovat v nejbližších dnech. Chci poděkovat pacientkám za trpělivost i lékařům, lékárníkům a distributorům za mimořádné nasazení při řešení této situace. Díky jejich každodenní spolupráci se podařilo zajistit potřebná léčiva v rekordně krátkém čase," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
V předchozích týdnech Ministerstvo zdravotnictví zahájilo intenzivní jednání s výrobci i zahraničními partnery a společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravilo soubor mimořádných opatření, která mají za cíl zajistit kontinuitu léčby. Jedním z klíčových nástrojů je zvláštní léčebný program, který umožňuje využití neregistrovaných léčivých přípravků s obsahem tamoxifenu registrovaných v jiných členských státech Evropské unie k rozdělení balení a přípravě individuálních balení odpovídajících předepsané délce léčby.
Pacientky tak v lékárně obdrží léčivý přípravek v náhradním obalu namísto původního balení. Součástí výdeje budou všechny potřebné informace pro bezpečné užívání léčivého přípravku a lékárníci pacientkám poskytnou odpovídající odborné poradenství.
"Kromě již dodaných balení v tomto týdnu i dnes míří do lékáren další dodávka, která pokryje 2 měsíční léčbu pro 1250 pacientek. Těmito dodávkami se dostáváme nad týdenní obvyklé spotřeby. Další dodávky budou pokračovat i v následujících týdnech," řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
Situaci s dostupností tamoxifenu bude ministerstvo zdravotnictví i nadále aktivně řešit. Společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv zůstává v kontaktu s výrobci a distributory tak, aby byly další dodávky do České republiky zajištěny co nejrychleji a byla obnovena standardní dostupnost léčivých přípravků.
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