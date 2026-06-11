Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?

O blížícím se fotbalovém mistrovství světa, které vypukne již ve čtvrtek 11. června večer a které poprvé v historii budou spolupořádat tři země – konkrétně USA, Kanada a Mexiko, se v mnoha ohledech může směle mluvit o mistrovství, jaké fotbalový fanoušek dosud nezažil. Nejen rekordním počtem účastníků, kterých bude poprvé až 48, ale také třeba i kvůli změnám pravidel, stejně jako postupového klíče.
Už od začátku tohoto kalendářního roku bylo jasné, že letošní světový šampionát bude tím, na kterém se vyzkouší několik novinek v pravidlech. Právě z kraje tohoto roku byla ze strany Mezinárodní fotbalové federace FIFA představena řada těchto novinek, která mají zamezit především zdržování hry. Zde je seznam těchto změn:
Deset vteřin pro střídání
První změnou bude deset vteřin, kterých bude určeno pro jednotlivá střídání. V případě, že se během tohoto striktního krátkého času střídání nestihne, odcházející hráč sice opustí hřiště, ovšem do dalšího přerušení hry musí daný tým hrát o deseti lidech. Střídání tak bude dokončeno právě až o dalším přerušení hry.
Povinné minutové pauzy pro ošetřované
Pokud nějaký hráč bude muset být ošetřován, musí tak být pochopitelně mimo hrací plochu za postranní čárou. Nově však bude takový fotbalista muset za postranní čárou po ošetření zůstat minutu. Podobné pravidlo funguje již v anglické Premier League, ovšem tam platí pro ošetřované hráče pouze půlminutová pauza. Výjimku z tohoto pravidla budou mít pouze brankáři a to v případě srážky s protihráčem. Stane-li se tak, po takovém momentu si nebudou smět ostatní hráči chodit pro rady k trenérům.
Pětisekundový restart hry
I další novinka v pravidlech má za cíl omezit zdržování hry. To v případě, pokud sudí uzná, že při autu či odkopu od brány se s rozehrávkou příliš nepospíchá, začne pětisekundové odpočítávání. Když do té doby hráč zmiňované situace nerozehraje, jeho tým přijde o míč. Pokud se bude jednat o pozdní rozehrání odkopu od brány, dostane soupeř příležitost rozehrát rohový kop.
Červená karta za zakrytí pusy rukou
Novinky v pravidlech počítají i s přísnějšími tresty. Jestliže se hráči proti sobě vzájemně oboří, nebo pokud hráč vystartuje na rozhodčího, může přijít přísný trest v podobě vyloučení, stejně jako tehdy, pokud si zakryje svá ústa při takové konfrontaci rukou. Cílem tohoto opatření je předejít vulgárním a rasistickým výrokům. Vyloučit se bude moct i ten fotbalista, který na protest oproti verdiktu opustí hřiště. Pravidlová komise IFAB tak tímto krokem reaguje na skandál z finále letošního mistrovství Afriky, kde Senegal na protest opustil hřiště a nakonec byl duel kontumován ve prospěch Maroka.
Videorozhodčí
Balíček nových pravidel počítá také s tím, že větší pravomoci dostanou muži a ženy sedící u videosystému VAR. Nově budou moct zasáhnout do třech následujících situací: pokud hráč dostane druhou žlutou kartu neoprávněně, bude moct sudí u VARu podívat a přehodnotit svoje původní rozhodnutí. Stejně tak se bude moct sudí s VARem poradit o tom, zda nedošlo k záměně trestaných hráčů či v případě chybných nařízených rohových kopů či faulů. Sudí navíc budou mít k dispozici možnost využití poloautomatické technologie umožňující co nejrychlejší posouzení ofsajdových situací. V posledním případě dostane sudí na hřišti verdikt přímo do uší prostřednictvím sluchátek.
Postupový klíč
Protože se jedná bez pochyby o největší fotbalový světový šampionát v historii (vzhledem k tomu, že se turnaje zúčastní poprvé 48 týmů rozdělených po čtyřech do dvanácti skupin), fanoušci musejí počítat s tím, že se mění vedle samotné hry i samotný formát mistrovství. První dva celky z každé skupiny postoupí přímo do šestnáctifinále. Aby se první vyřazovací fáze zúčastnil 32 zbývajících týmů, postoupí do něj ještě další osm nejlepších týmů z třetích pozic.
O těch rozhoduje minitabulka, v níž se týmy zakončující základní skupinu právě na třetích místech seřadí za sebou na základě následujících skutečností: počtu bodů, brankového rozdílu, počtu vstřelených branek, fair play a rozhodovat může případně i postavení v žebříčku FIFA.
5. června 2026 21:11
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Zdroj: Jan Hrabě