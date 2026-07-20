Chceme další ročník MS ve fotbale, uspořádáme jej sami, vyzval Trump šéfa FIFA a poradil mu, jak nenaštvat ostatní

Americký prezident Donald Trump vyvolal rozruch svými neotřelými návrhy ohledně pořádání dalších ročníků fotbalového mistrovství světa. Před nedělním finálovým utkáním mezi Španělskem a Argentinou na stadionu MetLife v New Jersey poskytl rozhovor televizi Fox, v němž otevřeně vyzval šéfa mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina, aby Spojeným státům co nejdříve opět přidělil pořadatelství tohoto šampionátu.
Prezident se zúčastnil samotného finále, což byla jeho první osobní návštěva přímo na zápase během celého šestitýdenního turnaje. Trump přitom sehrál klíčovou roli už při původním získání pořadatelských práv pro USA, Kanadu a Mexiko a do dění zasáhl i v průběhu šampionátu. Po jeho osobním telefonátu Infantinovi byl totiž zrušen zápasový distanc pro amerického útočníka Folarina Baloguna, který dostal červenou kartu v osmifinále.
Samo probíhající mistrovství označil šéf Bílého domu za naprosto úžasné a krásné. Vyzdvihl také divácký zájem, když prohlásil, že stadiony byly zaplněné prakticky ze sta procent a atmosféra byla strhující. Na základě těchto čísel dovodil, že se ze Spojených států stala fotbalová země, a proto hodlá o uspořádání dalšího turnaje požádat okamžitě.
V rozhovoru pro stanici Fox Trump popsal, jaký nápad prezidentovi mezinárodní fotbalové federace přednesl. Navrhl mu, aby mezinárodní orgán oznámil pořádání turnaje pro Spojené státy a hned pro následující ročník vybral další zemi. Podle amerického prezidenta by takový postup předešel šoku, hněvu i případné nenávisti ze strany ostatních kandidátů.
Při zdůvodňování své myšlenky se Trump obrátil přímo na šéfa FIFA s tím, že se další šampionát v Americe musí odehrát ještě za jeho života. Poukázal na to, že organizace musí tento krok udělat v době, kdy bude ještě na světě. Vzhledem k tomu, že turnaj v roce 2030 přivítá Španělsko, Portugalsko a Maroko s úvodními zápasy v Jižní Americe a ročník 2034 připadl Saúdské Arábii, nejbližším volným termínem zůstává rok 2038, kdy bude Trumpovi devadesát dva let.
Americký prezident navíc přišel s myšlenkou, že by Spojené státy mohly v budoucnu uspořádat šampionát zcela samostatně bez dosavadních partnerů. Prohlásil, že tentokrát by nechal Kanadu i Mexiko stranou a USA by turnaj hostily buď samy, nebo v kombinaci s jiným partnerem.
V rámci svých úvah už dříve zmínil i možnost uspořádat turnaj společně s Čínou. S nadsázkou komentoval, že by mezi jednotlivými zápasy v obou zemích fanoušky čekal jen krátký přelet. Tento návrh samozřejmě vzbudil pozornost vzhledem k dlouhodobému politickému napětí mezi oběma velmocemi i obrovské geografické vzdálenosti.
Vztahy mezi Trumpem a Infantinem se staly jedním z výrazných témat celého šampionátu, zejména po kontroverzi kolem zrušení trestu pro reprezentanta Baloguna. Toto rozhodnutí opätovně vyvolalo kritiku na adresu šéfa FIFA a objevily se i výzvy k jeho odstoupení. Samotný Trump však Infantinovi veřejně složil poklonu a prohlásil, že zásluhy za úspěch celého turnaje patří především jemu.
Před samotným výkopem finálového zápasu se prezident vyjádřil také k šancím obou finalistů. Ačkoliv oficiálně odmítl stranit jednomu z týmů, přiznal, že sázet proti hvězdnému Lionelu Messimu je podle něj mimořádně těžké.
Trump se v této souvislosti vrátil ke klíčovému momentu semifinále proti Anglii, kde ho nadchla Messiho rozhodující asistence na gól Lautara Martíneze. Vyzvedl přitom nejen Messiho schopnost odpoutat se od těsné obrany soupeře, ale i samotnou přihrávku, kterou s nadsázkou přirovnal k přesně trefené nadhozové zóně v baseballu.
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Zdroj: Libor Novák