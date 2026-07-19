ONLINE: Finále MS ve fotbale Španělsko vs. Argentina

Fotbaloví fanoušci se dočkali. V neděli večer od 21:00 je na programu dlouho očekávané finále historicky největšího fotbalového světového šampionátu v dějinách, do kterého se nakonec dostali fotbalisté Španělska a Argentiny.
Budou slavit titul Španělé a naváží tak na ten svůj dosud jediný z roku 2010, kdy poprvé a dosud naposledy hráli finále MS, nebo se Argentině podaří obhajoba titulu z roku 2022. Uspěje Španělsko se svou výtečnou obranou, kterou se prezentovalo po celý turnaj, nebo ani oni nenajdou recept na to, aby Argentinci opět náhodou neotočili zápas? Vyhraje talent Yamal, nebo velezkušený Messi? Sledujte průběžně poločas po poločase na Eurozpravy.cz.
Úvodní sestavy:
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri (C), Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal Náhradníci: J. García, Raya – E. García, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Pedri, Pino, Pubill, Ferrán Torres, N. Williams, V. Muñoz, Zubimendi Trenér: de la Fuente
Argentina: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico – de Paul, Mac Allister, E. Fernández, N. González – Messi (C), J. Álvarez Náhradníci: Musso, Rulli – Almada, Barco, Lo Celso, López, Lautaro Martínez, F. Medina, Molina, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesi, Simeone Trenér: Scaloni
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Zdroj: Libor Novák