Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií

David Holub

19. července 2026 12:59

Fotbalová Francie
Fotbalová Francie Foto: Profimedia

Takový zápas o bronz fotbalové mistrovství světa ve své historii dosud nevidělo. Duel mezi Francií a Anglií nabídl spektakulární podívanou, u které platí, že „kdo ji neviděl, jako by nebyl“. V zápase, ve kterém nefungovaly zálohy, ani obrany obou mužstev totiž nabídlo hned neuvěřitelných deset branek. Po prvním poločase to vypadalo na dokonalý ručník pro francouzské fotbalisty, neboť ti právě po první půli prohrávali jasně 0:4. Loučící se kouč Francie Didier Deschamps pak měl zřejmě o přestávce proslov, který zabral a Francie tak ve druhé půli snížila na 3:4. Fanoušci Albionu se tak báli, aby je nestihl stejný trest za pasivitu, jakou předvedli Angličané v semifinále s Argentinou. Nakonec ale duel zvládli, když se výsledek divokého zápasu zastavil na skóre 6:4 pro Anglii. Francouzům tak k vysněnému obratu nepomohly ani dvě přesné trefy Mbappého, za to Angličané tak slaví první cenný kov z fotbalového MS po dlouhých 60 letech.

Oba týmy do duelu zklamaných, který ani jeden dle svých vyjádření na předzápasové tiskovce nechtěl hrát, nastoupili s výrazně pozměněnými sestavami oproti semifinále. Zatímco Anglie nechala jen na lavičce své opory v podobě Bellinghama a Kanea, kouč Deschamps do svého posledního utkání v roli reprezentačního trenéra Francie nasadil pro změnu jinou defenzivu. Ukázalo se však záhy, že právě tento tah francouzského stratéga nebyl příliš šťastným.

Vždyť po dvou minutách a čtrnácti vteřinách už Angličané vedli 1:0 a to poté, co se Rice rozhodl o technické zakončení zpoza šestnáctky. Brankář Maignan neměl šanci. Že Francouzi vůbec nebyly snad ani myšlenkami na hřišti a jako by snad ani bronz nechtěli, to bylo vidět v první půli postupem času. Už po osmnácti minutách hry to totiž bylo 2:0 pro Anglii, když Rice tentokrát centroval z rohu tak přesně na Konsaovu hlavičku, která zamířila neomylně k zadní tyči. Za chvíli se snažil o návrat Francie do zápasu Mbappé, ale gólmana Deana Hendersona, jenž tentokrát nastoupil místo Pickforda, se mu překonat nepodařilo. Naopak se udeřilo po třetí na druhé straně. Stalo se tak opět po další zmatcích ve francouzské obraně a po akci, na jejímž konci zužitkoval Rashfordovu přihrávku Saka střelou do prázdné branky, 3:0. Stejný hráč pak navýšil skóre ještě v nastaveném čase prvního poločasu, kdy vypálil nechytatelně z hranice šestnáctky, 4:0.

Pro Francii to byl rozhodně poločas hrůzy a nejeden francouzský fanoušek se asi musel divit tomu, v jaké dobré náladě odcházel na pauzu Mbappé, který se družil s německým koučem anglického národního týmu Thomasem Tuchelem. Ve francouzské kabině musela přijít bouřka a bouřka přišla i do samotné sestavy. Ta byla do druhého poločasu pozměněna tak, že se v ní objevila hned trojice nových hráčů včetně Dembélého či Upamecana.

A to všechno nakonec přineslo kýžené ovoce. Už ve 48. minutě se Olise stylizoval poprvé v tomto zápase do role přihrávajícího, když předal balón Mbappému a ten se tak přesnou střelou k zadní tyči rázem stal prozatímním nejlepším střelcem na tomto turnaji, 4:1 pro Anglii. Zdálo se, že tím začíná velká francouzská stíhačka za vytouženým vyrovnáním a taky že ano. O šest minut později už to totiž bylo už jen o dvě branky, když se trefil další střídající Francouz Barcola, 4:2 pro Anglii. Opravdu, nezůstalo to z francouzského pohledu jen u toho. V 66. minutě se nejlepší přihrávač turnaje Olise postaral o svou již sedmou úspěšnou asistenci, když spolupracoval opět s úspěšným střelcem Mbappém, 4:3 pro Anglii.

Ve zbytku zápasu se snažili Francouzi dokonat své nevídané veledílo, ale třeba Olise ukázal, že je opravdu spíše jen asistentem než zakončovatelem. V obrovské příležitosti minul a to ho nakonec beze sporu mrzelo. Ke konci zápasu to totiž všechno začalo směřovat k anglickému vítězství. V 87. minutě fauloval Gusto Spenceho, k nařízené penaltě se následně postavila hvězda Arsenalu Saka a ten tak zaznamenal jako druhý hráč na tomto turnaji po Messim hattrick, 5:3 pro Anglii.

V následném sedmiminutovém nastavení se pak změnilo skóre ještě dvakrát. Nejprve se Dembélému podařilo opět snížit na rozdíl jediné branky, jenže i na druhé straně měli kanonýra, který přišel na hřiště během zápasu – Bellinghama. Ten po individuální akci stylem „až do kuchyně“ nakonec definitivně rozhodl o vítězství Anglie 6:4.

Hráči na obou stranách stíhaly křeče a po závěrečném hvizdu jich mnoho popadalo na zem. Nebylo divu, oba týmy nabídly opravdu jen těžko uvěřitelný duel o bronz. Snad to byla pozvánka na podobné finále, které v neděli večer od 21:00 obstarají v New Jersey Španělsko a Argentina.

Konečný výsledek zápasu mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (18.7.2026):

Zápas o bronz:

Francie – Anglie 4:6 (0:4)
Branky: 48. a 66. Mbappé, 54. Barcola, 90.+6 Dembélé – 37., 45.+1 a 87. z pen. Saka, 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham. Rozhodčí: Valenzuela – Urrego, Moreno (všichni Ven.) – González (video, Urug.). Bez karet. Diváci: 64.478 (vyprodáno)

Francie: Maignan – Gusto (90.+1 Koundé), Konaté (46. Upamecano), Lacroix, T. Hernandez (46. Digne) – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (46. Dembélé), Doué (46. Barcola) – Mbappé. Trenér: Deschamps

Anglie: D. Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guéhi (90.+3 Chalobah), Spence – Rogers, Rice – Saka, Eze (79. Bellingham), Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson). Trenér: Tuchel

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Zdroj: David Holub

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