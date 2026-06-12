Chaos v mírových jednáních nebere konce. Írán popřel podpis dohody, Trump označil její podmínky za hoax

Mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem provází další chaos poté, co americký prezident Donald Trump označil uniklé informace o chystané dohodě za falešné zprávy.
Podle vyjádření šéfa Bílého domu na sociální síti Truth Social nemají podmínky, které Írán poskytl médiím, nic společného s tím, co bylo skutečně písemně ujednáno. Trump označil íránská tvrzení o uzavření dohody za slabá a patetická a dodal, že se nezakládají na pravdě a že Íránci jednají bez špetky dobré víry.
Íránská státní média, konkrétně polooficiální tisková agentura Mehr, předtím informovala, že čtrnáctibodové memorandum o porozumění obsahuje závazek Washingtonu ke zrušení sankcí, stažení amerických sil z okolí Íránu a ukončení námořní blokády íránských přístavů.
Součástí neoficiálního návrhu mělo být také znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení izraelské vojenské kampaně v Libanonu. Podle íránské verze se mělo závěrečné kolo rozhovorů soustředit výhradně na jadernou otázku a zcela vynechat íránský raketový program.
Kromě odmítnutí uniklých textů Trump ostře zkritizoval nedávný incident v regionu, kdy byl podle něj zcela odražen íránský dronový útok namířený proti indickým lodím opouštějícím Hormuzský průliv.
Prezident Spojených států označil tento krok ze strany Teheránu za naprosto nepřijatelný a vzkázal íránským představitelům, že by měli své chování velmi rychle napravit. Současná vlna vzájemných obvinění je tak dalším pokračováním dlouhého cyklu protichůdných tvrzení obou stran o reálném stavu a podmínkách mírového vyjednávání.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy úspěšně ukončily válku s Íránem, a memorandum označil za velmi silné. Dodal, že viceprezident JD Vance by mohl odcestovat na podpisový ceremoniál do Evropy během několika málo dnů, možná již tuto neděli. Podle zdrojů z diplomatických kruhů by se tento akt měl uskutečnit ve švýcarské Ženevě, což potvrdilo několik nezávislých zdrojů.
Ženeva byla vybrána i kvůli své geografické blízkosti k Francii, kde se Trump s americkou delegací příští týden zúčastní summitu skupiny G7. Podpis memoranda bude podle diplomatů znamenat začátek druhé fáze diplomatických rozhovorů, během níž budou úředníci pracovat na samotné implementaci dohody. Jako o alternativním místu pro podpis se v zákulisí spekulovalo také o rakouské Vídni.
Představitelé Íránu jsou však ve svých oficiálních vyjádřeních k dosažení dohody zatím podstatně zdrženlivější. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvedl, že zprávy o definitivní dohodě jsou v tuto chvíli pouhými spekulacemi. Podle íránských státních médií jeho země dosud nepřijala žádné konečné rozhodnutí ohledně textu jakékoliv smlouvy.
Íránská státní tisková agentura Fars ale s odvoláním na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu popřela zprávy o tom, že by země měla již tuto neděli v Ženevě podepsat dohodu se Spojenými státy. Tyto informace označila za nepravdivé.
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